Phát huy thành quả đạt được, tạo động lực mới cho sự phát triển của Quảng Trị (*)

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị - Ảnh: Q.V

Kính thưa đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương!

Kính thưa đồng chí Nguyễn Văn Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị!

Kính thưa đồng chí Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên!

Kính thưa đồng chí Trung tướng Đoàn Xuân Bường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4!

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Quân khu 4, tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Quảng Trị!

Thưa các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh!

Thưa toàn thể các đồng chí!

Hôm nay, tôi rất phấn khởi và cảm động được đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư trực tiếp dự hội nghị, công bố và trao quyết định điều động, chỉ định tôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, chỉ định đồng chí Bùi Hoàng Phương, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị.

Lời đầu tiên, cho phép tôi gửi lời cảm ơn sâu sắc tới đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tin tưởng giao tôi đảm nhận trọng trách người đứng đầu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị. Đồng thời, trân trọng cảm ơn Đảng bộ tỉnh Quảng Trị đã đón nhận chúng tôi về công tác tại tỉnh nhà.

Kính thưa các đồng chí đại biểu!

Thưa toàn thể các đồng chí!

Sinh ra, lớn lên và từng bước trưởng thành tại quê hương Bắc Ninh văn hiến, cách mạng, sau 25 năm công tác, trong đó có thời gian đảm nhiệm cương vị Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cũ, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh mới, tôi có 10 tháng gắn bó với quê hương Thái Nguyên ân tình. Mỗi vùng đất, mỗi chặng đường công tác đều để lại trong tôi những tình cảm, trải nghiệm và bài học quý báu.

Và hôm nay, trên cương vị công tác mới tại quê hương Quảng Trị anh hùng, vùng đất địa linh nhân kiệt, nhiều tiềm năng khác biệt và dư địa lớn để bứt phá phát triển, tôi nhận thức sâu sắc nhiệm vụ đứng đầu Đảng bộ tỉnh không chỉ là vinh dự của cá nhân mà cao hơn là sự tin tưởng của Bộ Chính trị, sự kỳ vọng của hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh. Từ giờ phút này, tôi nguyện đem hết tâm huyết, sự tận tâm và khả năng của mình để cống hiến cho quê hương Quảng Trị.

Trước hết, tôi xin nghiêm túc tiếp thu đầy đủ ý kiến phát biểu chỉ đạo toàn diện, sâu sắc của đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương với 8 “điểm nghẽn” cần tháo gỡ, 5 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai; đồng thời, nhanh chóng ổn định để bắt tay ngay vào việc cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, cùng nỗ lực, cùng quyết tâm, quyết liệt nhất vì mục tiêu tối thượng: Quảng Trị của chúng ta phải phát huy mạnh mẽ hơn nữa tiềm năng, lợi thế và cơ hội để phát triển, đời sống Nhân dân phải được cải thiện nhanh hơn, tốt hơn trên cơ sở:

Thứ nhất, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, kỷ cương, kỷ luật, trách nhiệm của người đứng đầu; công tâm, khách quan trong công tác cán bộ, đặc biệt trong đánh giá, sử dụng cán bộ, lấy kết quả, sản phẩm cụ thể, hiệu quả thực thi, khả năng tháo gỡ điểm nghẽn và mức độ hài lòng của Nhân dân và doanh nghiệp làm thước đo để đánh giá; xây dựng đội ngũ cán bộ liêm chính, hành động trên tinh thần: Phát huy tính tiền phong, gương mẫu, dám đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, tạo tinh thần hành động chung trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Thứ hai, tập trung cao độ trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội. Trong đó, phải khẩn trương rà soát, cụ thể hóa và thực hiện hiệu quả Thông báo số 51, ngày 11/5/2026 về kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và triển khai thực hiện các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; đồng thời tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất với 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá chiến lược, 4 trụ cột phát triển, cùng mục tiêu hướng đích và chiến lược “vươn Đông, tỏa Tây”, huy động và phát huy tối đa sức mạnh tổng hợp, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần, ý chí và khát vọng phát triển, phấn đấu sớm xây dựng Quảng Trị thành cực tăng trưởng mới của miền Trung, là trung tâm năng lượng, cảng biển, logistics và du lịch đặc sắc của cả nước. Khát vọng này phải được cụ thể hóa ngay bằng hành động và được kiểm đếm bằng tiến độ, chất lượng, sản phẩm cụ thể trong từng lĩnh vực, từng địa phương, cơ quan, đơn vị; gắn với trách nhiệm cụ thể của từng cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị. Tập trung khơi thông những “điểm nghẽn” về hạ tầng, thể chế và nguồn lực; đẩy nhanh tiến độ các công trình chiến lược về năng lượng, giao thông, sân bay, cảng biển, logistics; rà soát, khẩn trương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; tạo môi trường thuận lợi để thu hút những nhà đầu tư lớn, có năng lực, có công nghệ và cam kết phát triển lâu dài cùng Quảng Trị.

(*) Đầu đề do tòa soạn rút ý từ bài phát biểu.