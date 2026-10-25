Phát huy thành quả 50 năm xây dựng và phát triển Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng

Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng. (Ảnh: BẢO VĂN)

Ngày 25/10, tại xã Nam Ban Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng và Thành phố Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng (1976-2026).

Tham dự buổi lễ, có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, Thành phố Hà Nội qua các thời kỳ; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; đại diện các sở, ngành địa phương tỉnh Lâm Đồng và Thành phố Hà Nội; các thế hệ cán bộ, thanh niên xung phong tiền trạm và đông đảo người dân địa phương.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng dự Lễ kỷ niệm. (Ảnh: BẢO VĂN)

Đọc diễn văn truyền thống tại buổi lễ, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười nhấn mạnh, với chủ đề “50 năm Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng - Đoàn kết, nghĩa tình, phát triển”, lễ kỷ niệm hôm nay là dịp để chúng ta cùng nhìn lại quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của một vùng đất gắn với chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước sau ngày đất nước thống nhất; ghi nhận, tri ân công lao của các thế hệ cán bộ, thanh niên xung phong tiền trạm và nhân dân Thủ đô.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp, đồng hành của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội; cùng vun đắp mối quan hệ hợp tác bền chặt, thiết thực, xứng đáng với tình cảm và công sức của các thế hệ đi trước. (Ảnh: BẢO VĂN)

Nửa thế kỷ đã đi qua, tình cảm giữa Hà Nội và Lâm Đồng không chỉ được lưu giữ trong tên gọi địa danh hay những trang sử, mà còn được bồi đắp bằng nghĩa tình, sự sẻ chia và trách nhiệm đối với nhau qua nhiều thế hệ. Đó chính là giá trị cần được trân trọng, gìn giữ và tiếp tục phát huy trong chặng đường phát triển mới của hai địa phương.

Ngày 28/10/1987, huyện Lâm Hà được thành lập, đánh dấu bước trưởng thành quan trọng của vùng kinh tế mới. Hai tiếng “Lâm Hà”, kết hợp tên gọi Lâm Đồng và Hà Nội, đã trở thành biểu tượng gần gũi của tình cảm giữa hai địa phương.

Lãnh đạo Thành phố Hà Nội dự lễ kỷ niệm. (Ảnh: BẢO VĂN)

Tỉnh Lâm Đồng mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp, đồng hành của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội; cùng vun đắp mối quan hệ hợp tác bền chặt, thiết thực, xứng đáng với tình cảm và công sức của các thế hệ đi trước.

Ảnh chụp lại tại không gian trưng bày, triển lãm tư liệu, hình ảnh và hiện vật chủ đề “50 năm một chặng đường lịch sử - Sắt son nghĩa tình Hà Nội-Lâm Đồng”.

Năm 1976, những đội viên tiền trạm Gia Lâm có mặt tại Nam Ban, tỉnh Lâm Đồng. Tiếp đó, các tổng đội Từ Liêm, Đông Anh, Thanh Trì, Ba Đình, Đống Đa, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng lần lượt vào nhận nhiệm vụ. Hơn 2.600 thanh niên tiền trạm trong những năm đầu đã đem sức trẻ và tinh thần “Ba sẵn sàng” đến với cao nguyên, mở đầu một hành trình dựng xây đầy thử thách.

Ảnh chụp lại tại không gian trưng bày, triển lãm tư liệu, hình ảnh và hiện vật chủ đề “50 năm một chặng đường lịch sử - Sắt son nghĩa tình Hà Nội-Lâm Đồng”.

Tại vùng đất mới, các thế hệ cán bộ, đoàn viên, thanh niên xung phong tiền trạm cùng các lực lượng tại chỗ và đồng bào các dân tộc chung sức khai hoang, mở đất, tổ chức lao động sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng và từng bước hình thành các khu dân cư mới.

Một góc xã Nam Ban Lâm Hà hôm nay. (Ảnh: BẢO VĂN)

Trải qua 50 năm, từ những ngày đầu còn nhiều khó khăn, các thế hệ người dân đã đoàn kết, vượt khó, cần cù lao động, xây dựng cuộc sống và góp phần phát triển kinh tế-xã hội tại khu vực Lâm Hà, Đạ Tẻh nói riêng và tỉnh Lâm Đồng nói chung. Chặng đường ấy ghi dấu tinh thần tình nguyện, ý chí vươn lên, sự sẻ chia và gắn bó giữa những người con Thủ đô với nhân dân địa phương, đồng bào các dân tộc trên vùng đất mới.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà bày tỏ niềm vui trước sự đổi thay vượt bậc của các địa phương thuộc Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng hôm nay. (Ảnh: BẢO VĂN)

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phùng Thị Hồng Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội bày tỏ niềm vui trước sự đổi thay vượt bậc của các địa phương thuộc Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng sau 50 năm xây dựng và phát triển. Đồng chí nhấn mạnh, không chỉ có những vùng đất được khai phá, những công trình được dựng xây, mà còn có những tình cảm được vun đắp, những gia đình, những thế hệ cùng nhau gắn bó, để nghĩa tình giữa Hà Nội và Lâm Đồng ngày càng thêm sâu nặng.

Đại biểu tham dự buổi lễ. (Ảnh: BẢO VĂN)

Đồng chí tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và tinh thần năng động, sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Lâm Đồng, cùng sự hợp tác, đồng hành của Thành phố Hà Nội, các địa phương thuộc vùng kinh tế mới sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, bền vững, đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Các thế hệ cán bộ, thanh niên xung phong tiền trạm Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: BẢO VĂN)

Từ năm 2011-2020, Thành phố Hà Nội và các quận, huyện, đơn vị của Thủ đô đã hỗ trợ 49 công trình, dự án cùng trang thiết bị, cơ sở vật chất, với tổng kinh phí hàng trăm tỷ đồng. Nhiều trường học, tuyến đường, cơ sở y tế, nhà văn hóa được xây dựng, đưa vào sử dụng, trực tiếp phục vụ đời sống và sản xuất của nhân dân. Các hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ nhà ở cho cựu thanh niên xung phong, chăm lo gia đình chính sách tiếp tục được duy trì.

Lãnh đạo Thành phố Hà Nội trao hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết tại Lâm Đồng. (Ảnh: BẢO VĂN)

Tại buổi lễ, lãnh đạo Thành phố Hà Nội trao hỗ trợ xây dựng 22 nhà đại đoàn kết tại Lâm Đồng, tổng trị giá hơn 1,3 tỷ đồng.

Các tập thể, gia đình, cá nhân được trao tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: BẢO VĂN)

Dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng trao Bằng khen tặng 30 tập thể, hộ gia đình, cá nhân có thành tích tiêu biểu, đóng góp tích cực trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng, góp phần vào sự phát triển địa phương.

Các tập thể Thành phố Hà Nội được tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. (Ảnh: BẢO VĂN)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội tặng Bằng khen 8 tập thể Thành phố Hà Nội đã có thành tích đóng góp trong 50 năm xây dựng và phát triển Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và Thành phố Hà Nội gắn biển công trình kỷ niệm Công viên cảnh quan Hồ Ba Đình tại xã Nam Ban Lâm Hà. (Ảnh: BẢO VĂN)

Trong khuôn khổ chương trình Kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng, diễn ra các hoạt động, như chương trình nghệ thuật của Đoàn nghệ thuật Thành phố Hà Nội phục vụ nhân dân tại 5 xã khu vực Lâm Hà; hội trại truyền thống kết hợp trưng bày tư liệu về lịch sử hình thành, phát triển của địa phương; không gian ẩm thực truyền thống giới thiệu tinh hoa ẩm thực Thăng Long và sản vật vùng đất Lâm Đồng.

Hội trại truyền thống Kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng. (Ảnh: BẢO VĂN)

Trong không gian Lễ kỷ niệm, có không gian quảng bá sản phẩm đặc trưng các địa phương Lâm Đồng; không gian trưng bày, triển lãm tư liệu, hình ảnh và hiện vật chủ đề “50 năm một chặng đường lịch sử - Sắt son nghĩa tình Hà Nội-Lâm Đồng”.