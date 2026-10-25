Phát huy sức trẻ, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh

Điểm hẹn cuối tuần

Ngày nghỉ cuối tuần, Nhà văn hóa Trung đoàn 88, Sư đoàn 302 rộn ràng tiếng nhạc. Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn sôi nổi cùng đoàn viên, thanh niên địa phương, đơn vị kết nghĩa nắm tay nhau tập những điệu múa truyền thống. Người mới còn vụng về nhịp chân, động tác tay; người đã quen vừa làm mẫu, vừa hướng dẫn đồng đội. Buổi tập tạo không khí gần gũi, cởi mở, trở thành hoạt động thân quen trong đời sống văn hóa của đơn vị.

Binh nhất Đặng Huy Hoàng, Đại đội 5, Tiểu đoàn 5 chia sẻ: “Sau giờ huấn luyện, được tham gia các hoạt động tại Nhà văn hóa giúp chúng tôi thư giãn, giảm căng thẳng, hòa nhập tập thể và thêm gắn kết tình đồng chí, đồng đội cũng như tình cảm quân dân”.

Theo Đại tá Đỗ Huy Hạnh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 302, Nhà văn hóa Trung đoàn là điểm nhấn trong xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tạo sân chơi bổ ích, hướng bộ đội đến những hoạt động tích cực. Đây cũng là cầu nối để cán bộ gần gũi, lắng nghe, nắm bắt tâm tư, tình cảm của chiến sĩ, kịp thời giải quyết những vấn đề nảy sinh, quản lý tốt bộ đội, xây dựng đơn vị ổn định, đoàn kết. Để nâng cao hiệu quả hoạt động nhà văn hóa, chỉ huy Sư đoàn chỉ đạo các đơn vị thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt theo hướng thiết thực, hấp dẫn, tránh đơn điệu, hình thức. Đồng thời, phát huy vai trò của cán bộ Đoàn, cán bộ chính trị và quân nhân có năng khiếu làm hạt nhân nòng cốt phong trào. Các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, lịch hoạt động phù hợp; tăng cường giao lưu giữa các phân đội, đơn vị kết nghĩa; tổ chức sân chơi theo chủ đề, khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, tạo môi trường sinh hoạt văn hóa lành mạnh, gần gũi đời sống bộ đội.

Chiến sĩ Sư đoàn 302 và thanh niên đơn vị kết nghĩa đọc sách tại Nhà văn hóa Trung đoàn 88.

Với diện tích hơn 1.000m², nhà văn hóa các trung đoàn được bố trí phòng đọc sách, sân khấu, khuôn viên cây xanh và không gian sinh hoạt chung. Từ thực tiễn tâm lý, nhu cầu của chiến sĩ, đơn vị xây dựng, duy trì hiệu quả nhiều mô hình hoạt động như: “Ban nhạc đồng đội”, “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng”, “Sinh nhật đồng đội”, “Đêm vũ điệu chiến sĩ”... Hoạt động tại nhà văn hóa trung đoàn tạo nên những khoảng nghỉ bổ ích sau giờ huấn luyện, giúp bộ đội thư giãn, giao lưu, bồi đắp tình đồng chí, đồng đội và rèn luyện bản lĩnh, kiến thức, kỹ năng, nâng cao ý thức trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Xanh hóa doanh trại, bồi đắp đời sống văn hóa

Cùng với phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, Sư đoàn 302 còn chú trọng xây dựng doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp, tạo thêm không gian văn hóa, nâng cao đời sống bộ đội. Giai đoạn 2021-2026, đơn vị huy động hơn 230.000 ngày công, xây dựng gần 100 tiểu cảnh; sửa chữa, nâng cấp hơn 8.500m² sân, đường nội bộ và 74 công trình doanh trại; trồng mới hơn 3.500 cây lấy gỗ, cây bóng mát và 23.300m² cây ăn quả.

Bám sát nghị quyết của Đảng ủy Sư đoàn, các tổ chức đoàn chủ động đăng ký, đảm nhận những phần việc cụ thể như vệ sinh môi trường, trồng, chăm sóc cây xanh, xây dựng bồn hoa, tiểu cảnh, chỉnh trang đường nội bộ, bảng tin, pa nô, khuôn viên nhà ở; duy trì các mô hình “Tuyến đường thanh niên tự quản”, “Vườn hoa thanh niên”, “Tổ môi trường”... Đại tá Đỗ Huy Hạnh cho biết, điểm nhấn trong xây dựng doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp là tận dụng những khoảng đất trống để hình thành “Vườn hoa thanh niên”, “Góc văn hóa thanh niên”, tạo không gian văn hóa sát đời sống bộ đội. Mỗi đại đội xây dựng 4-6 “Góc văn hóa thanh niên” dưới tán cây xanh, có bàn ghế đá, tủ sách, báo, nước uống để cán bộ, chiến sĩ đọc sách, trò chuyện, giao lưu, thư giãn sau giờ huấn luyện, công tác.

Binh nhất Nguyễn Văn Vũ, Đại đội 5, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 88, chia sẻ: “Sau giờ huấn luyện, “Góc văn hóa thanh niên” như ngôi nhà thứ hai, là góc tâm tình của chúng tôi. Ai cũng tự nhận thấy phải có ý thức giữ gìn, chăm sóc để "Góc văn hóa thanh niên" ngày càng đẹp, gần gũi hơn”.

Từ thành công của mô hình “Góc văn hóa thanh niên”, vừa qua, Sư đoàn 302 tiếp tục xây dựng nên nhiều mô hình hoạt động như “Mỗi thanh niên một ý tưởng, sáng tạo”, “Mỗi tối một câu hỏi, một đáp án chính trị bổ ích”, “Cán bộ, đảng viên dìu dắt quần chúng và cấp dưới”, “Tổ nhóm văn nghệ”, “Đôi bạn cùng tiến”... Kinh nghiệm xây dựng cảnh quan doanh trại gắn với xây dựng môi trường văn hóa, tạo không gian để bộ đội học tập, giao lưu, rèn luyện và sẻ chia đã đổi mới mạnh mẽ công tác Đoàn và phong trào thanh niên, bồi dưỡng bản lĩnh, trách nhiệm, kiến thức, kỹ năng cho đoàn viên, thanh niên, xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Từ năm 2020 đến nay, Sư đoàn 302 nhiều năm liền được Chính phủ, Bộ Quốc phòng và Quân khu 7 tặng cờ thi đua.