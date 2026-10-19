Phát huy sức trẻ nơi tuyến đầu biên giới Tây Nam

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh tuần tra, kiểm tra đường biên, cột mốc trong mùa nước nổi. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Xung kích trên tuyến đầu phòng, chống tội phạm

Tỉnh Tây Ninh có đường biên giới dài gần 370km tiếp giáp với Vương quốc Campuchia, địa hình phức tạp, nhiều đường mòn, lối mở. Hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu, gian lận thương mại và tội phạm ma túy tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, đặt ra yêu cầu cao đối với công tác quản lý, bảo vệ biên giới. Trước tình hình đó, cán bộ, đoàn viên, thanh niên tại các đồn, trạm Biên phòng tích cực tham gia tuần tra, kiểm soát, mật phục, sẵn sàng nhận nhiệm vụ tại những địa bàn trọng điểm. Trong thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, đoàn viên, thanh niên phát huy tinh thần dũng cảm, mưu trí, tích cực tham gia phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ đấu tranh với tội phạm. Từ tháng 11/2025 đến tháng 10/2026, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 6.215 vụ với 6.897 đối tượng, đấu tranh thành công 6 chuyên án; thu giữ hơn 3,4kg ma túy các loại, 499 viên ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng AK, 2 khẩu súng ngắn, 62 viên đạn, 783kg pháo nổ, 38.830 bao thuốc lá ngoại cùng nhiều phương tiện, tang vật liên quan.

Thượng úy Phạm Toàn Cơ, Phó Trạm trưởng Trạm Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tân Nam, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tân Nam chia sẻ: “Khu vực cửa khẩu có lưu lượng người và phương tiện qua lại rất lớn, thủ đoạn của các đối tượng buôn lậu, lừa đảo công nghệ cao ngày càng tinh vi. Thực tế đó đòi hỏi mỗi cán bộ trẻ không chỉ nêu cao tinh thần cảnh giác, nắm chắc nghiệp vụ khi thực hiện nhiệm vụ kiểm soát mà còn phải rèn luyện bản lĩnh kiên quyết, mưu trí, sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy để giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”.

Tiên phong đưa công nghệ số về cơ sở

Bên cạnh thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh còn tham gia triển khai mô hình “Bộ đội Biên phòng đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới”. Với lợi thế về kiến thức, kỹ năng công nghệ thông tin, cán bộ, đoàn viên, thanh niên trực tiếp hướng dẫn người dân sử dụng các nền tảng số, dịch vụ công trực tuyến và ứng dụng công nghệ vào đời sống. Các đơn vị đã thành lập 26 tổ công tác với 130 thành viên, trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng các nền tảng số. Cán bộ, chiến sĩ đến các khu dân cư, hộ gia đình, hướng dẫn bà con thao tác trên điện thoại thông minh, giải đáp những vướng mắc trong quá trình sử dụng các dịch vụ trực tuyến.

Cán bộ trẻ Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh hướng dẫn người dân quét mã QR, sử dụng “Hòm thư điện tử ẩn danh” để cung cấp thông tin cho đồn Biên phòng. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Với phương châm “cầm tay chỉ việc”, các tổ công tác đã tổ chức 330 buổi tuyên truyền cho 6.811 lượt người dân; hỗ trợ 3.424 lượt người cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID và thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Các lớp “Bình dân học vụ số” được tổ chức cho 2.727 lượt người, hướng dẫn người dân làm quen với internet, sử dụng mạng xã hội an toàn. Bên cạnh đó, cán bộ, đoàn viên, thanh niên hỗ trợ tạo lập hòm thư điện tử cho hơn 3.800 lượt người, hướng dẫn 182 lượt hộ kinh doanh đưa nông sản, sản vật bản địa lên sàn thương mại điện tử.

Đại úy Phạm Việt Tiến, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây cho biết: “Ở khu vực biên giới, phần lớn người dân còn e ngại khi tiếp cận với công nghệ và các thủ tục trực tuyến. Nắm bắt tâm lý đó, cán bộ, đoàn viên trong đơn vị kiên trì “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, trực tiếp thao tác mẫu để bà con làm theo. Khi người dân thấy rõ tiện ích thiết thực trong đời sống sinh hoạt và sản xuất, việc chuyển đổi số nơi biên giới mới thực sự đi vào chiều sâu”.

Cùng với việc hướng dẫn người dân sử dụng công nghệ, đoàn viên, thanh niên còn phối hợp triển khai các công cụ hỗ trợ tiếp nhận thông tin về tình hình địa bàn. Nổi bật là 2.015 mã QR “Hòm thư điện tử ẩn danh” được triển khai tại 390 địa điểm công cộng như nhà văn hóa, trường học, bệnh viện, khu dân cư... Các mã QR tạo thêm kênh để người dân phản ánh, cung cấp thông tin liên quan đến an ninh, trật tự cho Bộ đội Biên phòng.

Gắn bó với nhân dân bằng những việc làm cụ thể

Công tác vận động quần chúng, giúp đỡ nhân dân cũng là một nội dung được tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh quan tâm thực hiện. Bám sát phương châm sống “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, đoàn viên, thanh niên các đơn vị tích cực tham gia những công trình, phần việc hướng đến địa bàn và hộ gia đình còn khó khăn.

Đoàn viên, thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh giúp người dân thu hoạch lúa bị ngập nước, hạn chế thiệt hại do mưa lũ. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Trong các đợt cao điểm “Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè”, “Ngày thứ Bảy tình nguyện” và “Ngày Chủ nhật xanh”, đoàn viên, thanh niên các đơn vị đã đóng góp 3.741 ngày công lao động; phối hợp với các lực lượng và nhân dân sửa chữa, làm mới 127,9km đường giao thông nông thôn, tham gia cải tạo 35km kênh mương thủy lợi, xây dựng, sửa chữa 10 căn nhà, hỗ trợ thu hoạch 2ha hoa màu và trồng gần 3.000 cây xanh dọc tuyến biên giới.

Trong công tác tuyên truyền, giáo dục, Chương trình “Tiết học biên cương” tiếp tục được triển khai với 547 buổi, thu hút 2.386 lượt giáo viên, học sinh tham gia. Tại các buổi học, cán bộ, đoàn viên, thanh niên giới thiệu kiến thức về chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giúp học sinh hiểu thêm về nhiệm vụ của Bộ đội Biên phòng và trách nhiệm của công dân trong tham gia bảo vệ biên giới.

Các mô hình “Tay kéo Biên phòng”, “Hũ gạo tình thương”, “Cháo nghĩa tình” tiếp tục được duy trì, góp phần hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn. Với mô hình “Tay kéo Biên phòng”, đoàn viên, thanh niên đã cắt tóc miễn phí cho 1.458 lượt học sinh, người dân. Mô hình “Hũ gạo tình thương” trao 715kg gạo cho 63 hộ nghèo ở khu vực biên giới; mô hình “Cháo nghĩa tình” trao 3.150 suất ăn cho bệnh nhân nghèo đang điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn.

Đánh giá về vai trò của cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong đơn vị, Đại tá Vũ Minh Tùng, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh khẳng định: “Cán bộ, đoàn viên thanh niên là lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại các địa bàn khó khăn, trọng điểm. Thời gian qua, tuổi trẻ đơn vị không chỉ phát huy tinh thần xung kích, dũng cảm trong tuần tra, kiểm soát, đấu tranh trấn áp tội phạm mà còn rất chủ động, sáng tạo khi đưa chuyển đổi số về với bà con vùng biên, cùng với người dân phát triển kinh tế, xã hội. Những việc làm cụ thể, trách nhiệm ấy đã góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”.

Từ đấu tranh phòng, chống tội phạm đến hỗ trợ người dân chuyển đổi số, tham gia phát triển kinh tế và thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh đang khẳng định vai trò xung kích bằng những việc làm thiết thực. Đồng thời thể hiện trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, thanh niên đối với nhiệm vụ của đơn vị và đời sống nhân dân, góp phần giữ vững an ninh biên giới, củng cố tình đoàn kết quân dân trên tuyến biên giới Tây Nam của Tổ quốc.