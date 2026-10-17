Phát huy sức trẻ, góp sức xây dựng Đà Nẵng văn minh, hiện đại

Tuổi trẻ xã Trà Vân cùng đơn vị tình nguyện xây dựng cầu treo dân sinh qua suối Nước Ru. Ảnh: TV.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, TP Đà Nẵng hiện có hơn 600.000 thanh niên. Với tinh thần xung kích, sáng tạo, tuổi trẻ thành phố đang phát huy vai trò trong xây dựng quê hương, chăm lo đời sống nhân dân và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Tại thôn 5, xã Trà Vân, TP Đà Nẵng, trước đây, người dân phải lội qua suối Nước Soái và Nước Ru để đến khu vực sản xuất, đối mặt với nguy hiểm khi nước dâng cao vào mùa mưa. Trước thực tế này, Hội LHTN xã đã vận động các nguồn lực xây dựng hai cầu treo bằng sắt, dài 23m và 35m, hoàn thành vào cuối tháng 8/2026, giúp gần 100 hộ dân đi lại an toàn, thuận tiện hơn.

Từ đầu năm 2026 đến nay, tuổi trẻ xã Trà Vân đã phối hợp xây dựng tổng cộng bốn cầu treo tại các thôn 1, 4 và 5; đồng thời vận động lắp đặt 50 đèn năng lượng mặt trời trên tuyến đường dài 800m qua các thôn 1, 2 và 5, góp phần cải thiện hạ tầng và đời sống người dân.

Thanh niên xã Trà Vân đang trộn bê tông xây dựng cầu treo dân sinh. Ảnh: TV.

Ông Hồ Văn Gương, Chủ tịch Hội LHTN xã Trà Vân cho biết, các công trình được hoàn thành trước mùa mưa, giúp người dân hạn chế rủi ro khi qua suối, thuận lợi hơn trong sản xuất và sinh hoạt.

Tại thôn Ngọc Nâm, xã Trà Leng, TP Đà Nẵng, nhằm giúp đồng bào Xơ Đăng tiếp cận nguồn nước sinh hoạt thuận tiện hơn, tuổi trẻ xã Đồng Dương phối hợp với Trung đoàn Cảnh sát cơ động số 5 triển khai công trình “Dẫn nước về bản”. Các tình nguyện viên lắp đặt đường ống dài 400m, dẫn nước từ suối Ngọc Nâm về thôn, phục vụ hơn 30 hộ dân; đồng thời lắp đặt bảy đèn năng lượng mặt trời, thắp sáng các tuyến đường nội thôn.

Theo bà Trần Lê Thị Kim Oanh, Chủ tịch Hội LHTN xã Đồng Dương, công trình góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia với đồng bào vùng khó khăn.

Không chỉ triển khai các công trình dân sinh, tuổi trẻ Đà Nẵng còn tích cực thực hiện hoạt động an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách và những hoàn cảnh khó khăn.

Tuổi trẻ phường Bàn Thạch bàn giao nhà thờ Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Khải. Ảnh: BT.

Tại tổ dân phố Đông Yên, phường Bàn Thạch, TP Đà Nẵng, căn nhà thờ Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Khải và liệt sĩ Võ Khải xuống cấp nghiêm trọng sau nhiều năm chịu tác động của thời tiết. Do hoàn cảnh khó khăn, ông Nguyễn Đức, người quản lý và trông nom căn nhà, không đủ kinh phí sửa chữa.

Trước tình hình đó, Đoàn Thanh niên và Hội LHTN phường Bàn Thạch đã vận động các đơn vị, nhà hảo tâm hỗ trợ 30 triệu đồng, đồng thời huy động hơn 30 ngày công cải tạo công trình. Việc sửa chữa hoàn thành vào cuối tháng 9/2026, góp phần gìn giữ nơi thờ tự, tri ân người có công với đất nước.

Cạnh đó, tuổi trẻ phường Bàn Thạch hỗ trợ 100 triệu đồng xây dựng nhà mới cho gia đình em Lê Thị Phương Thảo, học sinh Trường THCS Lê Lợi.

Bà Lương Thị Nhẫn, Chủ tịch Hội LHTN phường Bàn Thạch cho biết, đơn vị đã vận động nguồn lực xã hội hóa để xây mới, sửa chữa năm căn nhà cho gia đình chính sách và các gia đình có trẻ em trong hoàn cảnh khó khăn, với tổng kinh phí hơn 220 triệu đồng, cùng hàng trăm ngày công của đoàn viên, thanh niên.

Người dân thân của gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Khải gửi lời cảm ơn đến cơ quan chức năng. Ảnh: BT.

Theo anh Nguyễn Bá Duân, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP Đà Nẵng, thanh niên thành phố thời gian qua ghi dấu ấn qua nhiều phong trào thiết thực, nổi bật là tiên phong trong chuyển đổi số, sáng tạo khởi nghiệp và tình nguyện vì cộng đồng.

Hội LHTN Việt Nam các cấp tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, hỗ trợ thanh niên tư vấn hướng nghiệp, kết nối nguồn vốn khởi nghiệp, rèn luyện kỹ năng và tuyên dương những tấm gương sống đẹp. Qua đó, tạo môi trường để thanh niên phát huy năng lực, khẳng định bản thân và nâng cao trách nhiệm với xã hội.