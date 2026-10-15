Phát huy sức trẻ, đổi mới phong trào thanh niên

Đây là dịp để tuổi trẻ Tây Ninh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần sáng tạo, biến niềm tự hào thành những hành động thiết thực, đóng góp vào sự phát triển của địa phương và đất nước.

Tuyên dương các cá nhân tiêu biểu trong công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2026.

Phát biểu tại chương trình, anh Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Tây Ninh, nhấn mạnh chặng đường 70 năm hình thành và phát triển của Hội đã khẳng định vai trò của tổ chức trong đoàn kết, tập hợp các tầng lớp thanh niên, phát huy lòng yêu nước, tinh thần xung kích và khát vọng cống hiến vì đất nước.

Ra đời ngày 15/10/1956, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam không ngừng mở rộng mặt trận đoàn kết, tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, trưởng thành, phát huy năng lực và trách nhiệm với cộng đồng. Qua các thời kỳ kháng chiến, xây dựng và phát triển đất nước, các thế hệ thanh niên luôn thể hiện tinh thần yêu nước, ý chí vượt khó và sẵn sàng đảm nhận những nhiệm vụ mà Tổ quốc, nhân dân giao phó. Trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế, các phong trào như “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, hoạt động tình nguyện vì cộng đồng và chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập, nghề nghiệp, việc làm, khởi nghiệp tiếp tục khơi dậy lý tưởng sống đẹp, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ.

Tại Tây Ninh, công tác Hội và phong trào thanh niên được triển khai theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn với nhu cầu của thanh niên và nhiệm vụ phát triển địa phương. Các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường đã phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ. Nhiều thanh niên chủ động ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số vào sản xuất, kinh doanh; các câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm cũng góp phần mở rộng phạm vi tập hợp, tạo môi trường để thanh niên phát huy năng lực và sở trường.

Những công trình, phần việc cụ thể cùng các mô hình thanh niên tình nguyện, hỗ trợ khởi nghiệp, chuyển đổi số và chăm lo người yếu thế đã góp phần lan tỏa hình ảnh thanh niên Tây Ninh sống có lý tưởng, trách nhiệm, biết sẻ chia và sẵn sàng cống hiến.

Tại chương trình, Bí thư Tỉnh đoàn Tây Ninh Trần Hải Phú nhấn mạnh trước yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, tổ chức Hội cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo; chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đa dạng hóa hình thức tập hợp phù hợp với từng nhóm thanh niên, nhất là thanh niên công nhân, thanh niên nông thôn và thanh niên có hoàn cảnh khó khăn.

Các cấp Hội cần đẩy mạnh ứng dụng nền tảng số trong quản lý hội viên, kết nối thanh niên và tổ chức phong trào, đồng thời duy trì sự gắn bó với cơ sở. Hoạt động tình nguyện phải hướng đến kết quả cụ thể, góp phần giải quyết những vấn đề thiết thực của cộng đồng. Việc xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có bản lĩnh, tâm huyết, năng lực, gần gũi và hiểu thanh niên cũng là yêu cầu quan trọng để nâng cao chất lượng hoạt động.

Dịp này, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Tây Ninh tuyên dương 15 tập thể và 30 cá nhân tiêu biểu trong công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2026, ghi nhận những đóng góp tích cực của các đơn vị, cán bộ Hội, hội viên và thanh niên.