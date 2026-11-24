Trải qua 80 năm, những quan điểm đó vẫn mang ý nghĩa sâu sắc, khẳng định vai trò của văn hóa đối với sự phát triển đất nước.

Năm nay, lần đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 được tổ chức trên phạm vi cả nước, kết nối với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11 thành một tuần lễ chung, góp phần tôn vinh các giá trị văn hóa, khơi dậy tinh thần đoàn kết và trách nhiệm gìn giữ, phát huy bản sắc dân tộc.

Văn hóa tạo nên niềm tin, sự hợp tác, sức sáng tạo

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Bùi Hoài Sơn, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Ảnh tư liệu: TTXVN phát

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Bùi Hoài Sơn, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nêu rõ: Việc tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam thể hiện bước chuyển trong nhận thức: văn hóa không chỉ là lĩnh vực cần được chăm lo mà còn là mục tiêu, nguồn lực và động lực phát triển. Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị đặt văn hóa ở vị trí nền tảng tinh thần và nguồn lực nội sinh của đất nước. Nghị quyết số 28/2026/QH16 của Quốc hội tiếp tục cụ thể hóa bằng các cơ chế, chính sách thiết thực, trong đó xác lập Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Đây không chỉ là dịp tổ chức một sự kiện lớn mà còn khẳng định quyền tham gia đời sống văn hóa của người dân và trách nhiệm đầu tư cho con người. Khi được nuôi dưỡng, các giá trị văn hóa tạo nên niềm tin, sự hợp tác, sức sáng tạo, đồng thời đóng góp cho du lịch, công nghiệp văn hóa và hình ảnh quốc gia.

Trong suốt chiều dài lịch sử, văn hóa Việt Nam là sợi dây kết nối cộng đồng, hun đúc tinh thần yêu nước, lòng nhân ái, sự sẻ chia và ý chí đại đoàn kết dân tộc. Những giá trị ấy tiếp tục được phát huy qua các hoạt động giúp đỡ người khó khăn, duy trì sinh hoạt văn hóa ở khu dân cư, bảo tồn lễ hội truyền thống và giới thiệu văn hóa Việt Nam bằng những cách thức mới.

Theo ông Bùi Hoài Sơn, lòng yêu nước, nghĩa đồng bào, tinh thần nhân ái, đức tính khoan dung, sự thủy chung và ý chí vượt qua nghịch cảnh là những mạch nguồn xuyên suốt lịch sử dân tộc. Nếu trong chiến tranh, những giá trị ấy tạo nên sức mạnh bảo vệ Tổ quốc thì trong hòa bình, chúng thể hiện qua sự sẻ chia với đồng bào gặp thiên tai, sự tận tụy vì cộng đồng và cách người Việt nâng đỡ nhau trong cuộc sống.

Đại đoàn kết không có nghĩa mọi người phải giống nhau. Sự tôn trọng khác biệt, cùng hướng về lợi ích chung mới tạo nên khối thống nhất bền chặt. Với sự phong phú về dân tộc, vùng miền, tín ngưỡng và truyền thống, Việt Nam cần xây dựng sự thống nhất trên nền tảng tôn trọng, bình đẳng, bảo đảm mỗi cộng đồng có không gian gìn giữ, phát triển tiếng nói, trang phục, phong tục và các giá trị văn hóa đặc trưng.

Đánh thức nguồn lực từ di sản văn hóa

Tiến sỹ Bùi Văn Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Hà Nội học và Đào tạo quốc tế, Đại học Thủ đô chia sẻ về việc bảo tồn di sản không đơn thuần là gìn giữ những hình thức đã có, quan trọng hơn là bảo vệ môi trường văn hóa, tạo điều kiện để cộng đồng tiếp tục thực hành, trao truyền và sáng tạo. Ảnh: TTXVN phát

Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, các thế hệ người Việt Nam đã kiến tạo kho tàng di sản phong phú, từ công trình kiến trúc, di tích lịch sử đến lễ hội, nghề thủ công, nghệ thuật trình diễn và tri thức dân gian. Tiến sỹ Bùi Văn Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Hà Nội học và Đào tạo quốc tế, Đại học Thủ đô cho rằng, mỗi di sản lưu giữ những lớp ký ức, kinh nghiệm sống, cách ứng xử của con người với tự nhiên, xã hội. Giá trị di sản không chỉ nằm ở tuổi đời, sự độc đáo hay danh hiệu được công nhận, còn ở khả năng tiếp tục hiện diện, đóng góp cho đời sống hôm nay.

Bảo tồn di sản không đơn thuần là gìn giữ những hình thức đã có, quan trọng hơn là bảo vệ môi trường văn hóa, tạo điều kiện để cộng đồng tiếp tục thực hành, trao truyền và sáng tạo. Di sản là một phần của đời sống, được bồi đắp qua ký ức, tri thức và lao động sáng tạo của nhiều thế hệ.

Việt Nam có nguồn tài nguyên di sản phong phú nhưng những giá trị này chưa tự động chuyển hóa thành lợi thế phát triển. Làng nghề khó mở rộng thị trường nếu thiếu đổi mới thiết kế, tổ chức sản xuất và truyền thông; địa phương có nhiều di tích, lễ hội đặc sắc cũng khó hình thành sản phẩm du lịch hấp dẫn nếu thiếu liên kết giữa các chủ thể và trải nghiệm văn hóa có chiều sâu. Quá trình phát huy nguồn lực di sản đòi hỏi kết nối tri thức truyền thống với giáo dục, khoa học công nghệ, thiết kế sáng tạo, thị trường và các thiết chế văn hóa. Trong đó, con người giữ vai trò quyết định. Không có nghệ nhân tiếp tục thực hành, truyền nghề, thế hệ trẻ kế tục và cộng đồng chủ động tham gia, những giá trị văn hóa khó trở thành nguồn lực bền vững.

Tiến sỹ Bùi Văn Tuấn cho rằng cần thay đổi cách nhìn về vị trí của cộng đồng trong bảo tồn và phát huy di sản. Chính cộng đồng là nơi hình thành, lưu giữ, trao truyền tri thức, kỹ năng và thực hành văn hóa đặc thù. Người nghệ nhân nắm giữ những kinh nghiệm khó thay thế bằng tài liệu hay công nghệ; người dân địa phương góp phần duy trì ký ức, phong tục và các mối quan hệ xã hội làm nên bản sắc không gian văn hóa. Vì vậy, cần chuyển từ tư duy sáng tạo sản phẩm văn hóa cho cộng đồng sang sáng tạo cùng cộng đồng. Người dân cần được tham gia lựa chọn, diễn giải, giới thiệu di sản, xây dựng sản phẩm văn hóa, kiểm chứng thông tin và giám sát hoạt động khai thác. Lợi ích kinh tế từ những sản phẩm dựa trên tri thức, bản sắc địa phương cũng cần được chia sẻ hợp lý với những người sáng tạo, gìn giữ các giá trị ấy.

Cùng với cộng đồng, thế hệ trẻ có vai trò quan trọng trong tiếp nối và mở rộng sức sống di sản. Trong bối cảnh chuyển đổi số, học sinh, sinh viên có thể khảo sát thực địa, tìm hiểu lịch sử làng nghề, phỏng vấn nghệ nhân, ghi chép tri thức truyền thống, xây dựng video kể chuyện di sản, bản đồ văn hóa số và các sản phẩm truyền thông đa phương tiện. Nhà trường có thể trở thành cầu nối giữa nghệ nhân, cộng đồng và người học thông qua các hoạt động nghiên cứu, trải nghiệm, sáng tạo. Tuy nhiên, sức sáng tạo của người trẻ cần dựa trên tri thức, trách nhiệm văn hóa. Những sản phẩm truyền thông sai lệch lịch sử, giản lược tri thức truyền thống hoặc sử dụng hình ảnh nghệ nhân thiếu sự đồng thuận không thể được xem là thành công trong phát huy giá trị di sản.

Công nghệ số mở rộng khả năng lưu giữ, giới thiệu và tiếp cận di sản. Tuy nhiên, cần phân biệt số hóa di sản với chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa. Nếu số hóa chủ yếu tạo ra hình thức lưu trữ, phổ biến thông tin mới thì chuyển đổi số đòi hỏi thay đổi sâu hơn trong phương thức quản lý, sáng tạo, kết nối và thụ hưởng các giá trị văn hóa. Công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi giúp con người hiểu di sản sâu sắc hơn, mở rộng cơ hội tiếp cận và tạo điều kiện để các chủ thể văn hóa tiếp tục sáng tạo, đồng thời bảo đảm tính xác thực, quyền sở hữu trí tuệ và lợi ích chính đáng của cộng đồng - Tiến sỹ Bùi Văn Tuấn chia sẻ.

Bảo đảm quyền thụ hưởng văn hóa của người dân

Phát triển đất nước phải dựa trên nền tảng văn hóa vững chắc, phát huy sức mạnh con người Việt Nam. Ảnh: Minh Ngọc/Báo Tin tức và Dân tộc

Văn hóa trở thành nền tảng đời sống, nguồn lực phát triển, việc bảo đảm quyền tiếp cận, thụ hưởng văn hóa của mọi người dân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Phó Giáo sư, Tiến sỹ Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh: Công bằng trong thụ hưởng văn hóa cần được nhìn nhận như một yêu cầu phát triển. Nghị quyết số 28/2026/QH16 xác lập nguyên tắc Nhà nước bảo đảm chi cho văn hóa hằng năm tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước. Vấn đề then chốt là phân bổ nguồn lực theo nhu cầu thực tế, ưu tiên những nơi có khoảng cách tiếp cận lớn; đồng thời đầu tư nhà văn hóa, không gian sinh hoạt cộng đồng, thư viện lưu động, chương trình nghệ thuật đến cơ sở, đường truyền và nội dung số phù hợp.

Để người dân thực sự trở thành chủ thể của đời sống văn hóa, cần bảo đảm cơ hội tiếp cận di sản, nghệ thuật, có nơi sinh hoạt và không gian thể hiện tài năng. Gia đình, nhà trường, cộng đồng cần nuôi dưỡng tình yêu văn hóa qua những trải nghiệm hằng ngày. Đây cũng là tinh thần được thể hiện trong Chỉ thị số 35/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, nhấn mạnh người dân là chủ thể tham gia, sáng tạo, thụ hưởng văn hóa. Cần chuyển người dân từ vị trí khán giả sang chủ thể của ngày hội. Thành công không chỉ được đo bằng quy mô sân khấu hay số người tham dự mà còn bằng những câu lạc bộ được hình thành, không gian văn hóa được sử dụng thường xuyên và những mối quan hệ tốt đẹp tiếp tục được vun đắp

Đối với đồng bào dân tộc thiểu số, cần tôn trọng ngôn ngữ, phong tục, phát huy vai trò nghệ nhân và người có uy tín. Công nghệ giúp rút ngắn khoảng cách nhưng không thể thay thế hoàn toàn các hoạt động văn hóa trực tiếp. Bên cạnh đó, mỗi gia đình, khu dân cư cần duy trì những việc làm thiết thực như đọc sách, kể chuyện về quê hương, giữ gìn không gian chung, giúp đỡ người yếu thế, ứng xử văn minh nơi công cộng, duy trì đội văn nghệ, tủ sách và hoạt động gìn giữ di sản địa phương. Trên không gian mạng, văn hóa còn thể hiện ở việc chia sẻ thông tin có trách nhiệm, không xúc phạm và không gieo định kiến. Khi văn hóa thực sự đi vào đời sống, trở thành nền tảng của sự sẻ chia, tôn trọng và gắn kết, những giá trị ấy sẽ góp phần củng cố niềm tin xã hội, tạo sự đồng thuận và khơi dậy khát vọng cống hiến cho đất nước. Niềm tin không thể được tạo ra chỉ bằng lời kêu gọi mà phải được vun đắp từ sự tôn trọng, đối xử công bằng và những giá trị tốt đẹp được thực hành trong cuộc sống.

Kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất và hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 là dịp nhìn lại những giá trị làm nên sức sống văn hóa dân tộc, đồng thời xác định trách nhiệm đưa văn hóa thành nguồn lực phát triển. Theo Tiến sỹ Bùi Văn Tuấn, tinh thần ấy cần được cụ thể hóa bằng những hành động bền bỉ: bảo vệ không gian văn hóa, tạo điều kiện cho nghệ nhân truyền nghề, mở rộng cơ hội sáng tạo của người trẻ và hình thành cơ chế hợp tác công bằng giữa cộng đồng, nhà trường, doanh nghiệp và cơ quan quản lý.

Ngày Văn hóa Việt Nam không chỉ là dịp tôn vinh những giá trị văn hóa dân tộc còn có tiềm năng trở thành thương hiệu văn hóa quốc gia. Phó Giáo sư, Tiến sỹ Bùi Hoài Sơn kỳ vọng, sau ngày 24/11, mỗi người sẽ có thêm mong muốn sống đẹp hơn, hiểu nhau hơn và làm được những việc có ích cho cộng đồng; người lớn thêm ý thức nêu gương, người trẻ thêm tự hào và sáng tạo, mỗi gia đình thêm gắn bó, mỗi địa phương thêm trách nhiệm với những giá trị riêng của mình.