Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất. Ảnh: TTXVN

Buổi lễ có sự tham dự của gần 700 đại biểu, gồm lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam; đại diện các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và các địa phương; đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Việt Nam…

Tại Lễ Kỷ niệm, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thay mặt Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước giai đoạn 2026 - 2030 và Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam trình bày diễn văn Kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất.

Trong diễn văn, đồng chí Trịnh Văn Quyết bày tỏ lòng tri ân đối với những thế hệ đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp xây dựng, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc.

Lễ kỷ niệm được tổ chức nhằm khẳng định tầm vóc, ý nghĩa lịch sử và giá trị trường tồn của Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất; khẳng định, làm sâu sắc hơn sự quan tâm, lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp xây dựng nền văn hóa Việt Nam; tuyên truyền sâu rộng tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đặc biệt là quan điểm “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”.

Phát huy vai trò của văn hóa trong định hướng phát triển đất nước

Phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, trong 80 năm qua, tinh thần Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 1946 đã gắn bó với từng chặng đường cách mạng của dân tộc. Qua các thời kỳ, Đảng không ngừng phát triển nhận thức về văn hóa và con người, kiên trì xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, những mục tiêu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đòi hỏi con người Việt Nam có phẩm chất, tri thức và năng lực sáng tạo tương xứng, nhất là trong bối cảnh công nghệ số và trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi phương thức tiếp nhận, sáng tạo văn hóa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế trong phát triển văn hóa như sự xuống cấp đạo đức ở một bộ phận xã hội; chênh lệch về điều kiện tiếp cận, thụ hưởng văn hóa; việc bảo tồn di sản, bồi dưỡng tài năng chưa được coi trọng đúng mức; đầu tư có nơi còn nặng về công trình, nhẹ về con người và chất lượng hoạt động.

Để đưa các chủ trương, cơ chế, chính sách phát triển văn hóa vào cuộc sống, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tập trung thực hiện 5 định hướng lớn.

Trước hết, cần xây dựng văn hóa trong Đảng và bộ máy nhà nước. Sự liêm chính, công tâm, tinh thần phụng sự Nhân dân phải thể hiện qua thực thi quyền lực, giữ lời hứa với nhân dân, tận tâm giải quyết công việc. Cán bộ giữ cương vị càng cao, trách nhiệm càng lớn, càng phải nêu gương. Trong kinh tế, phải coi trọng đạo đức kinh doanh, khuyến khích làm giàu chính đáng gắn với trách nhiệm đối với người lao động, cộng đồng và đất nước. Lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và sự tôn trọng lẫn nhau cần được bồi đắp hằng ngày. Khi người dân tin tưởng, cùng gánh vác việc chung, chúng ta có thêm sức mạnh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thứ hai, xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện và phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân.

Nhân dân là chủ thể sáng tạo, gìn giữ, trao truyền và quyết định sức sống của văn hóa. Phải tôn trọng sáng kiến, tạo điều kiện để người dân phát huy tài năng, tham gia bàn bạc, tổ chức, giám sát hoạt động văn hóa cộng đồng. Quyền sáng tạo, tiếp cận, thụ hưởng văn hóa phải được đảm bảo bằng điều kiện cụ thể, nhất là đồng bào ở vùng khó khăn, công nhân, trẻ em và người yếu thế.

Phát triển văn hóa phải giúp mỗi người sống tốt đẹp hơn, làm chủ cuộc sống. Cần bồi dưỡng lòng yêu nước, lòng nhân ái, tính trung thực, tự trọng và ý thức thượng tôn pháp luật, đồng thời phát triển trí tuệ, thể lực, năng lực thẩm mỹ và tư duy độc lập. Mỗi người cần được khích lệ học hỏi, hợp tác, sáng tạo, biết trân trọng lao động, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.

Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam cần được thể hiện trong giáo dục và ứng xử hằng ngày. Gia đình, nhà trường, cộng đồng cùng nuôi dưỡng nhân cách, bảo vệ trẻ em và giúp những người trẻ lựa chọn thông tin, ứng xử có trách nhiệm trên không gian mạng. Báo chí, xuất bản, văn học, nghệ thuật cần mở mang tri thức, bồi đắp tâm hồn, hướng con người tới những điều tốt đẹp.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt tại lễ kỷ niệm. Ảnh: TTTXVN

Thứ ba, giữ gìn bản sắc và không ngừng làm giàu văn hóa dân tộc.

Mỗi thế hệ có trách nhiệm gìn giữ những giá trị được trao truyền và đóng góp giá trị mới. Cần trân trọng tiếng Việt, tiếng nói, chữ viết của các dân tộc, giữ gìn giá trị gốc của di sản, bảo vệ môi trường sống và sinh hoạt văn hóa của cộng đồng. Di sản có sức sống lâu bền khi cộng đồng còn hiểu, còn thực hành, còn thiết tha truyền lại cho con cháu và được hưởng lợi chính đáng từ công sức của mình.

Đất nước cần những tác phẩm có chiều sâu tư tưởng, giá trị nghệ thuật và sức lay động, phản ánh chân thực lịch sử, cuộc sống, khát vọng của Nhân dân. Phải tin tưởng, trân trọng người sáng tạo, chăm lo đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ, bảo đảm tự do sáng tạo gắn với trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân. Tạo môi trường dân chủ, cởi mở để người sáng tạo tìm tòi, trao đổi, tranh luận nghề nghiệp có căn cứ, tôn trọng lẫn nhau.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân gắn bó với Nhân dân, đấu tranh với cái xấu, cái ác; tiếp thu tinh hoa thế giới, làm giàu văn hóa Việt Nam. Những sáng tạo có giá trị sẽ là hành trang tinh thần cho các thế hệ mai sau.

Thứ tư, nâng cao năng lực tự chủ và sức lan tỏa của văn hóa Việt Nam trong thời đại số và hội nhập quốc tế

Cần nâng cao năng lực sáng tạo, sản xuất và đưa sản phẩm văn hóa Việt Nam đến công chúng trong nước và quốc tế. Gắn kết sáng tạo, cơ sở đào tạo, doanh nghiệp và các tổ chức văn hóa để phát triển công nghiệp văn hóa có bản sắc, chất lượng, có sức cạnh tranh. Cùng với phát triển thị trường, phải gìn giữ, bồi đắp những giá trị lâu dài, chăm lo những nhu cầu văn hóa mà thị trường chưa đáp ứng đầy đủ.

Trên không gian số, cần nâng cao năng lực sáng tạo nội dung, làm chủ công nghệ và mở rộng khả năng tiếp cận công chúng. Dữ liệu tin cậy về tiếng Việt, lịch sử, di sản là nền tảng phát triển sản phẩm văn hóa mới. Trí tuệ nhân tạo có thể hỗ trợ sáng tạo, giúp cho người dân tiếp cận văn hóa thuận lợi hơn. Khi ứng dụng công nghệ, phải bảo vệ quyền tác giả, quyền liên quan đến lợi ích và hợp pháp của người sáng tạo. Cùng với ngăn chặn hành vi xuyên tạc lịch sử, xâm hại những giá trị văn hóa tốt đẹp, các tác phẩm hấp dẫn, giàu tri thức để công chúng, nhất là người trẻ, hiểu và yêu văn hóa dân tộc.

Mở rộng giao lưu để học hỏi và đóng góp cho đời sống văn hóa thế giới. Phát huy vai trò cầu nối của đồng bào ta ở nước ngoài, đưa tài năng, tác phẩm Việt Nam đến với công chúng quốc tế, vun đắp sự hiểu biết, lòng tin và tình hữu nghị giữa các dân tộc.

Thứ năm, đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, bảo đảm điều kiện phát triển lâu dài của văn hóa.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với văn hóa; coi trọng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu vấn đề mới, kịp thời đề ra chủ trương phù hợp và kiểm tra việc tổ chức thực hiện. Phát huy dân chủ, lắng nghe Nhân dân, đối thoại với tri thức, văn nghệ sĩ và những người trực tiếp hoạt động văn hóa. Nhà nước cần hoàn thiện những vướng mắc về cơ chế, cách thức quản lý để hoạt động văn hóa phát triển.

Phải bảo đảm và sử dụng hiệu quả nguồn lực cho văn hóa theo chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Nhà nước ưu tiên bảo tồn di sản, giữ gìn nghệ thuật truyền thống, bồi dưỡng tài năng và phục vụ người dân ở địa bàn khó khăn. Khuyến khích doanh nghiệp, cộng đồng, các tổ chức xã hội tham gia. Thiết chế văn hóa phải có người tổ chức, nội dung phù hợp và kinh phí hoạt động để phục vụ Nhân dân.

Các cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu chăm lo đội ngũ, bảo đảm nguồn lực và chịu trách nhiệm về kết quả phát triển văn hóa thuộc phạm vi phụ trách. Cán bộ văn hóa phải hiểu văn hóa, có năng lực và tâm huyết. Đánh giá kết quả phải dựa vào những giá trị tạo ra cho con người và cộng đồng. Cần tôn trọng thời gian tích lũy, trưởng thành của tài năng và đặc thù lao động sáng tạo, đồng thời sử dụng nguồn lực có trách nhiệm, khắc phục bệnh thành tích.

Chọn ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam thể hiện sự trân trọng văn hóa, tạo điều kiện để Nhân dân tham gia đời sống văn hóa. Tôi mong các thế hệ gặp gỡ, tìm hiểu và thêm yêu văn hóa dân tộc trong dịp này. Gia đình cùng đọc sách, lớp học tìm hiểu di sản, cộng đồng cùng sinh hoạt nghệ thuật đều góp phần làm nên niềm vui trong ngày hội. Các hoạt động cần thiết thực, tiết kiệm, để người dân tự nguyện tham gia theo nhu cầu. Từ ngày hội hôm nay, hãy vun đắp thói quen tốt đẹp trong mỗi gia đình, nhà trường, cơ quan và cộng đồng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đồng bào trong và ngoài nước cùng chăm lo văn hóa bằng trách nhiệm trong công việc, lòng nhân ái trong cách sống và khát vọng cống hiến cho đất nước. Hãy để những giá trị tốt đẹp của dân tộc được tiếp nối trong mỗi con người, mỗi gia đình, mỗi cộng đồng, trở thành sức mạnh phi thường đưa Việt Nam phát triển phồn vinh, văn minh, hạnh phúc./.