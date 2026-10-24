Phát huy sức mạnh văn hóa trong đại đoàn kết toàn dân tộc

Hội thảo nhằm góp phần làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn của việc phát huy sức mạnh văn hóa trong củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xác định rõ hơn vai trò, trách nhiệm, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên trước yêu cầu phát triển mới của đất nước.

Qua đó, đề xuất những giải pháp thiết thực góp phần triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, gắn với nhiệm vụ công tác Mặt trận trong giai đoạn mới.

Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương Phạm Tất Thắng tặng hoa chúc mừng Hội thảo. Ảnh: Tiến Đạt

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thắng, hội thảo cũng là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026), hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

"80 năm trước, tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định vai trò quan trọng của văn hóa đối với sự nghiệp xây dựng đất nước. Tiếp nối tinh thần đó, cần làm rõ hơn cách phát huy các giá trị văn hóa để quy tụ lòng người, củng cố đồng thuận xã hội, khơi dậy ý chí tự cường và khát vọng cống hiến; góp phần chuyển hóa sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc thành động lực phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới".

Đại biểu chủ trì hội thảo. Ảnh: Tiến Đạt

Các tham luận tại hội thảo đã làm rõ mối quan hệ giữa văn hóa và đại đoàn kết toàn dân tộc, xác định những giá trị làm nền tảng cho sự gắn kết xã hội trong kỷ nguyên mới; nhận diện những vấn đề thực tiễn đang đặt ra đối với việc phát huy sức mạnh văn hóa và củng cố đại đoàn kết toàn dân tộc; làm rõ vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên trong mô hình tổ chức mới; đề xuất giải pháp và mô hình có khả năng thực hiện, đánh giá và nhân rộng.

Trong đó, Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, GS. TS. Lê Hồng Lý khẳng định: "Văn hóa và đại đoàn kết dân tộc luôn là sự đồng hành trong tiến trình lịch sử đất nước. Đại đoàn kết dân tộc bằng con đường văn hóa là sự đoàn kết bền chặt, gắn bó một cách tự nhiên, không áp đặt hay cưỡng ép... Vấn đề đặt ra hiện nay là khai thác văn hóa như thế nào để càng ngày văn hóa càng có sự đóng góp một cách hữu hiệu vào công cuộc đại đoàn kết dân tộc trong kỷ nguyên đất nước đang vươn mình".