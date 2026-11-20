Khẳng định văn hóa, văn học, nghệ thuật giữ vai trò quan trọng trong việc xây dựng nhân cách quân nhân, bồi đắp bản lĩnh chính trị, lý tưởng cách mạng và môi trường văn hóa quân sự lành mạnh, Đại tướng Phan Văn Giang đặt ra những yêu cầu cụ thể, toàn diện đối với công tác văn hóa, văn nghệ toàn quân trong giai đoạn hiện nay.

Đối với đội ngũ cán bộ văn hóa, văn nghệ sĩ Quân đội, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu tiếp tục phát huy truyền thống văn hóa, văn học, nghệ thuật cách mạng, giữ vững định hướng chính trị, tư tưởng, gắn bó sâu sắc với đời sống bộ đội và Nhân dân. Thực tiễn sinh động của đất nước, Quân đội trong giai đoạn mới đang mở ra nhiều đề tài phong phú, đòi hỏi các văn nghệ sĩ đi sâu khám phá, phản ánh chân thực, sinh động những chuyển biến của đất nước, Quân đội và vẻ đẹp con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, cần chú trọng khai thác những thành tựu, nhân tố mới, những vấn đề đặt ra trong quá trình xây dựng Quân đội; phản ánh ý chí, bản lĩnh, sức mạnh đoàn kết, tinh thần tận tụy, sáng tạo trong nghiên cứu khoa học, cải tiến, sản xuất vũ khí, trang bị kỹ thuật; những nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách của các cơ quan, đơn vị; tình đồng chí, đồng đội, tình quân dân và đời sống tâm tư, tình cảm, quá trình rèn luyện, trưởng thành của người quân nhân.

Cùng với đó, cần chủ động tiếp cận thành tựu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhất là sự phát triển của công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và các phương tiện truyền thông mới để đổi mới phương thức sáng tác, phổ biến, quảng bá và tiếp nhận tác phẩm, nâng cao khả năng đưa các tác phẩm văn học, nghệ thuật đến với bộ đội và Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Tuy nhiên, đổi mới phương thức hoạt động phải luôn gắn với yêu cầu nâng cao chất lượng tư tưởng và nghệ thuật; việc ứng dụng công nghệ phải phục vụ sáng tạo, phát huy giá trị văn hóa dân tộc và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị.

Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn đội ngũ văn nghệ sĩ Quân đội, nhất là các văn nghệ sĩ trẻ không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phát huy tài năng, vốn sống và sức sáng tạo; kế thừa, phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước, mạnh dạn tìm tòi, đổi mới trong sáng tác, tạo ra những tác phẩm có giá trị, phản ánh sâu sắc đất nước, con người Việt Nam và hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Để tạo bệ phóng vững chắc cho văn học, nghệ thuật Quân đội phát triển, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu Tổng cục Chính trị tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả quan điểm, đường lối của Đảng về phát triển văn hóa; chủ động nghiên cứu, tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng những chủ trương, giải pháp phù hợp, nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, văn nghệ trong toàn quân. Trong đó, chú trọng xây dựng, phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ; đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát hiện và trọng dụng nhân tài; tạo môi trường thuận lợi, khuyến khích hoạt động sáng tạo, có nhiều tác phẩm đạt giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật. Quan tâm tạo điều kiện để văn nghệ sĩ thâm nhập thực tiễn quân sự, quốc phòng, nhất là những nhiệm vụ mới, nhiệm vụ khó, địa bàn trọng yếu; đồng thời đổi mới cơ chế đầu tư, tổ chức sáng tác và phổ biến tác phẩm theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, coi trọng chất lượng, hiệu quả thực chất; phát huy vai trò của các đơn vị nghệ thuật, cơ sở đào tạo và thiết chế văn hóa trong Quân đội.

Đối với cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, cần nhận thức đầy đủ trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phong phú, phù hợp với đặc điểm nhiệm vụ và đời sống bộ đội. Hoạt động văn hóa, văn nghệ phải thiết thực, hướng mạnh về cơ sở, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa chính đáng của cán bộ, chiến sĩ; góp phần xây dựng các mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Đại tướng Phan Văn Giang tin tưởng, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, các thế hệ văn nghệ sĩ Quân đội cũng luôn giữ vững bản lĩnh, phẩm chất của người chiến sĩ cách mạng, lòng yêu nghề và trách nhiệm đối với Đảng, Tổ quốc, Nhân dân; luôn gắn bó với thực tiễn, lao động sáng tạo nghiêm túc, tiếp tục có nhiều đóng góp thiết thực, xứng đáng vào sự nghiệp phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam và sự nghiệp xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc.