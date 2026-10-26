Phát huy sức mạnh văn hóa, con người thành nguồn lực nội sinh, động lực to lớn, động lực to lớn và hệ điều tiết cho sự phát triển của đất nước kỷ nguyên mới

Ngày 25/10, Đội CSGT số 3 - Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 9 triệu đồng đối với chị L.T.T. (SN 1981, trú tại Hà Nội) về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông.