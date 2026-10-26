Phát huy sức mạnh văn hóa, con người thành nguồn lực nội sinh, động lực to lớn, động lực to lớn và hệ điều tiết cho sự phát triển của đất nước kỷ nguyên mới
Giải báo chí xây dựng Đảng tỉnh Lâm Đồng lần thứ II - 2026
Tác giả: ThS. Trần Thị Thùy
Đơn vị: Giảng viên, Khoa Xây dựng Đảng, Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng
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Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/phat-huy-suc-manh-van-hoa-con-nguoi-thanh-nguon-luc-noi-sinh-dong-luc-to-lon-dong-luc-to-lon-va-he-dieu-tiet-cho-su-phat-trien-cua-dat-nuoc-ky-nguyen-moi-471433.html