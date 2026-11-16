Phát huy sức mạnh truyền thanh cơ sở trong phòng, chống ma túy

Cán bộ Trung tâm DỊch vụ tổng hợp xã Phú Lương khai thác thông tin phòng, chống ma túy trên Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh phát trên loa truyền thanh cơ sở.

Với ưu thế gần dân, dễ tiếp cận và có khả năng truyền tải rộng khắp, hệ thống loa truyền thanh cơ sở tiếp tục là kênh tuyên truyền thiết thực tại các xã, phường. Thông qua các chương trình phát thanh, người dân được cung cấp thông tin về tác hại của ma túy, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, cảnh báo các loại ma túy mới và quy định của pháp luật, từ đó nâng cao ý thức phòng ngừa.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Công an tỉnh đã tổ chức gần 3.900 buổi tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy, thu hút hơn 420.000 lượt người tham gia. Cùng với tuyên truyền trực tiếp tại cộng đồng, trường học, cơ quan, đơn vị, hệ thống truyền thanh cơ sở góp phần mở rộng phạm vi tiếp cận thông tin.

Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh cũng chú trọng xây dựng, cung cấp nội dung phục vụ hoạt động của hệ thống này. Bà Bùi Thị Thu Hương, Trưởng phòng Thông tin – Báo chí – Xuất bản, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh cho biết: Đơn vị đã sản xuất hơn 20 sản phẩm tuyên truyền về phòng, chống ma túy trên hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh, tạo điều kiện để các cụm thu phát thanh ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông khai thác, phát sóng đến người dân.

Tại cơ sở, loa truyền thanh không chỉ cung cấp thông tin mà còn góp phần nâng cao cảnh giác, hình thành ý thức chủ động phòng ngừa ma túy trong mỗi gia đình, khu dân cư.

Xã Trại Cau đầu tư hiện đại hóa hệ thống truyền thanh cơ sở góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền phòng, chống ma túy.

Ông Trịnh Tiến Châu, Trưởng Ban Công tác Mặt trận xóm Thái An, xã Phú Lương cho biết: Xóm có 513 hộ dân, lại có tuyến Quốc lộ 3 đi qua nên tiềm ẩn nguy cơ các tệ nạn xã hội, trong đó có ma túy, xâm nhập địa bàn. Vì vậy, hệ thống loa truyền thanh có vai trò thiết thực trong cung cấp thông tin, cảnh báo, nhắc nhở người dân nâng cao trách nhiệm bảo vệ gia đình, cộng đồng, chủ động phát hiện và thông báo cho cơ quan chức năng khi có dấu hiệu bất thường.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, người dân thôn 1, xã Trại Cau chia sẻ: Nhờ nghe tuyên truyền thường xuyên trên loa truyền thanh, người dân hiểu rõ hơn về tác hại của ma túy, cách nhận biết, phòng tránh thủ đoạn dụ dỗ, lôi kéo sử dụng trái phép chất ma túy. Những cảnh báo về ma túy thế hệ mới cũng giúp mỗi người nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ bản thân và gia đình.

Để phát huy hiệu quả hệ thống truyền thanh cơ sở, các địa phương cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền; phối hợp với lực lượng công an, cơ quan chuyên môn lựa chọn thông tin chính xác, cập nhật, thiết thực. Các thông điệp cảnh báo cần ngắn gọn, dễ hiểu, đồng thời kết hợp phát thanh với tuyên truyền trực tiếp, sinh hoạt cộng đồng và các nền tảng truyền thông số. Chất lượng đội ngũ phụ trách truyền thanh cũng cần được quan tâm, bảo đảm hệ thống hoạt động ổn định, thông tin đến người dân kịp thời.

Phòng, chống ma túy là nhiệm vụ lâu dài, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Từ những tiếng loa thân thuộc nơi thôn xóm, thông điệp phòng, chống ma túy được lan tỏa, góp phần nâng cao ý thức phòng ngừa, phát huy trách nhiệm của mỗi người dân trong phát hiện, tố giác vi phạm, chung tay xây dựng cộng đồng an toàn, lành mạnh, hướng tới mục tiêu Thái Nguyên không ma túy.