Phát biểu tại hội nghị, bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ đề nghị các sở, ban, ngành và cấp ủy, chính quyền các xã, phường khu vực biên giới biển tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng thành phố, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong xây dựng nền Biên phòng toàn dân vững mạnh.

Bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TTXVN phát

Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố tiếp tục nâng cao chất lượng công tác nắm, nghiên cứu, dự báo tình hình; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động xử lý hiệu quả các tình huống ngay từ cơ sở. Cùng với đó, đơn vị cần triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp công tác Biên phòng; tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, nhất là tội phạm ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại, mua bán người và thực hiện nghiêm các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác IUU.

Năm 2026, lực lượng Bộ đội Biên phòng thành phố duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tổ chức 563 cuộc tuần tra trên bộ với 3.909 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, tổng quãng đường 16.463 km; tổ chức 30 cuộc tuần tra trên biển với 236 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, tổng hành trình 7.351,5 hải lý.

Qua đó, lực lượng đã kiểm tra, kiểm soát 4.140 phương tiện với 22.173 thuyền viên; kiểm soát 1.277 lượt tàu khách du lịch tuyến Côn Đảo với 406.389 lượt hành khách. Bên cạnh đó, đơn vị tổ chức tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, cứu sống 32 người, cứu hộ 4 phương tiện; hỗ trợ trục vớt, lai dắt 1 phương tiện vào bờ an toàn.

Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, Bộ đội Biên phòng thành phố đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 54 vụ với 112 đối tượng và 2 tổ chức. Trong đó, đơn vị khởi tố, điều tra ban đầu 9 vụ với 11 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 16,5781 gam Methamphetamine; phối hợp đấu tranh 2 chuyên án về mua bán người, khởi tố, điều tra ban đầu 2 vụ với 13 đối tượng, giải cứu 4 nạn nhân; xử phạt vi phạm hành chính 43 vụ với 88 đối tượng và 2 tổ chức với tổng số tiền hơn 1,1 tỷ đồng.

Đặc biệt, Bộ đội Biên phòng thành phố tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân khu vực biên giới biển. Đơn vị duy trì hiệu quả các chương trình, mô hình như: “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, “Ngày hội Biên phòng toàn dân”, “Nâng bước em tới trường”, “Gian hàng không đồng”, “Lớp dạy chữ tiếng Khmer cho học sinh”; đồng thời xây dựng các mô hình mới như “Bộ đội Biên phòng đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới”, “Hòm thư điện tử tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm ẩn danh”.

Đại tá Huỳnh Thanh Hùng, Chính ủy Bộ đội Biên phòng Cần Thơ, trao cờ thi đua của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho tập thể Phòng Nghiệp vụ và danh hiệu đơn vị quyết thắng cho Đồn Biên phòng Trung Bình. Ảnh: TTXVN phát

Với những kết quả đạt được trong năm qua, Bộ đội Biên phòng thành phố vinh dự có 1 tập thể và 1 cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhì; đơn vị được đề nghị Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua vì có thành tích tiêu biểu trong phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2026. Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng Bằng khen cho 9 tập thể, 16 cá nhân; Ủy ban nhân dân thành phố tặng Bằng khen cho 19 tập thể, 36 cá nhân.

Lãnh đạo Bộ đội Biên phòng thành phố trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng năm 2026. Ảnh: TTXVN phát

Dịp này, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng khen thưởng 3 tập thể, 5 cá nhân; Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố khen thưởng 14 tập thể, 115 cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2026.