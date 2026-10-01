Phát huy sức mạnh tổng hợp trong tham mưu chiến lược

Sáng 1/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương về phát huy sức mạnh tổng hợp của đội ngũ cán bộ các viện Hàn lâm, viện nghiên cứu trong tham mưu chiến lược.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, năm 2026 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, hướng tới một giai đoạn phát triển mới, với việc đổi mới mô hình phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bao trùm, lấy con người làm động lực và chủ thể, trung tâm, hiện thực hóa khát vọng xây dựng một quốc gia thịnh vượng. Yêu cầu đặt ra với các cơ quan nghiên cứu chiến lược là rất lớn, nhất là các viện Hàn lâm, các cơ quan nghiên cứu, để mỗi đề án trình Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư có thể mang lại hiệu quả.

Nguồn: VTV