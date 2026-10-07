Phát huy sức mạnh toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

Nhân rộng các điển hình tiên tiến

Ngày 6/10, Công an tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị công bố quyết định và trao giấy chứng nhận đơn vị, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2026.

Đại tá Phạm Thanh Tâm- Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, năm 2026, Công an tỉnh Tây Ninh đã tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định 391 hồ sơ đề nghị công nhận điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, gồm 381 đơn vị và 10 cá nhân.

Kết quả, 100% đơn vị, cá nhân được xét đều đạt từ 80 điểm trở lên, đủ điều kiện công nhận điển hình tiên tiến; trong đó 247/381 đơn vị đạt từ 90 điểm đến dưới 100 điểm. Kết quả trên thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và sự tham gia tích cực của cán bộ, công nhân viên, người lao động trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Đây là cơ sở để tiếp tục duy trì, củng cố và nhân rộng các mô hình, cách làm hiệu quả trong phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Đại tá Phạm Thanh Tâm - Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh trao công nhận điển hình tiên tiến cho 4 cá nhân.

Tại hội nghị, Công an tỉnh Tây Ninh đã công bố quyết định và trao giấy chứng nhận của Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh cho 166 đơn vị và 4 cá nhân đạt điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2026.

Để phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tiếp tục phát triển sâu rộng, thực chất và hiệu quả, Đại tá Phạm Thanh Tâm - Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh đề nghị, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục nâng cao trách nhiệm trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra và tổ chức thực hiện các quy định về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Các đơn vị thường xuyên tổ chức tự kiểm tra, kịp thời phát hiện, khắc phục các nguy cơ, sơ hở, thiếu sót; bảo đảm các điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy được duy trì thường xuyên, liên tục. Xác định công tác phòng ngừa là nhiệm vụ trọng tâm, chủ động xử lý nguy cơ ngay từ khi mới phát sinh, không để xảy ra cháy mới tổ chức khắc phục.

Các đơn vị tiếp tục củng cố, xây dựng lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại chỗ bảo đảm thực chất, hiệu quả; bảo đảm hệ thống, phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ luôn trong trạng thái sẵn sàng hoạt động. Thường xuyên kiểm tra, bảo quản, bảo dưỡng, kịp thời sửa chữa, thay thế phương tiện không bảo đảm yêu cầu; duy trì các điều kiện về nguồn nước, giao thông phục vụ chữa cháy, thông tin liên lạc và các điều kiện cần thiết phục vụ công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh trao công nhận điển hình tiên tiến cho các tập thể.

Đối với 166 đơn vị và 4 cá nhân được công nhận điển hình tiên tiến, tiếp tục giữ vững và phát huy kết quả đạt được; chủ động chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hiệu quả; tích cực tham gia tuyên truyền, hướng dẫn và nhân rộng các mô hình, giải pháp về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Tiếp tục duy trì các tiêu chí đã đạt được, không ngừng nâng cao chất lượng công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, phát huy vai trò hạt nhân trong phong trào tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và địa bàn.

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, bám sát cơ sở, phối hợp với Công an cấp xã, phường hướng dẫn, kiểm tra, huấn luyện và củng cố lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại chỗ; kịp thời phát hiện, lựa chọn, nhân rộng các mô hình, cách làm hiệu quả; đồng thời tập trung hướng dẫn, khắc phục những cơ sở, địa bàn còn hạn chế, nhất là những nơi có nguy cơ cháy, nổ cao.

Bảo đảm phương châm “4 tại chỗ” là nền tảng bảo vệ cộng đồng

Ngoài ra, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cũng cần tập trung hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa, kỹ năng phát hiện và báo cháy, sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu, thoát nạn và xử lý các tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn. Nội dung tuyên truyền phải thiết thực, phù hợp từng địa bàn, loại hình cơ sở và từng nhóm đối tượng, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của nhân dân trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Từ những vụ việc đối mặt với ranh giới sinh tử, lực lượng chức năng càng khẳng định vai trò quyết định của việc phòng ngừa và xử lý sự cố ngay từ ban đầu là rất quan trọng. Trong đó, phương châm “4 tại chỗ” là giải pháp nền tảng, tạo nên “lá chắn thép” bảo vệ an toàn cho cộng đồng.

Thời gian qua, phương châm “4 tại chỗ” gồm: lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ và chỉ huy tại chỗ luôn được các đơn vị phát huy hiệu quả, đặc biệt trong những giây phút đầu khi cháy mới xảy ra. Nếu người dân kịp thời phát hiện, báo động, cắt điện, sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu và tổ chức thoát nạn đúng cách thì có thể khống chế đám cháy, hạn chế cháy lan và giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản trước khi lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đến hiện trường.

Học sinh, sinh viên trải nghiệm thực tế về cứu nạn, cứu hộ, ứng phó kịp thời khi cháy xảy ra.

Để hiện thực hóa phương châm này, thời gian qua, các mô hình như “Tổ liên gia an toàn PCCC” và “Điểm chữa cháy công cộng” đã được triển khai rộng khắp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Đây là những mô hình hết sức thiết thực, nâng cao vai trò chủ động của nhân dân ngay tại các khu dân cư. Thông qua mô hình, các hộ dân được trang bị kiến thức, kỹ năng thoát nạn, phương tiện chữa cháy ban đầu; có sự liên kết, hỗ trợ lẫn nhau khi xảy ra cháy, nổ. Các “Điểm chữa cháy công cộng” bố trí phương tiện chữa cháy tại vị trí thuận lợi để người dân có thể sử dụng ngay trong những phút đầu xảy ra sự cố. Việc duy trì, nhân rộng các mô hình trên đã góp phần đưa công tác phòng cháy, chữa cháy đi sâu vào đời sống nhân dân, thực hiện hiệu quả phương châm “lấy người dân làm trung tâm”, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong phòng ngừa, xử lý cháy, nổ từ cơ sở.

Thượng tá Huỳnh Ngọc Hiếu, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Tây Ninh gửi gắm thông điệp sâu sắc đến toàn thể cộng đồng, người dân: “Phòng cháy, chữa cháy là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân. Phòng cháy tốt là bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của chính mình, gia đình và cộng đồng. Mỗi người dân, hộ gia đình, cơ quan, doanh nghiệp cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động kiểm tra các nguy cơ cháy, nổ; sử dụng điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt an toàn; trang bị phương tiện chữa cháy phù hợp; trang bị kỹ năng, kiến thức xử lý sự cố ban đầu và kỹ năng thoát nạn khi có cháy xảy ra”.