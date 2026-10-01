Phát huy sức mạnh nguồn nhân lực BSR

Ngày 1/10, tại Xưởng Cơ khí - Nhà máy Lọc dầu (NMLD) Dung Quất, Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR, đơn vị thành viên của PETROVIETNAM) tổ chức Lễ khai mạc Hội thi Tay nghề BSR lần thứ VII năm 2026.

Hội thi được tổ chức trong bối cảnh BSR tập trung triển khai các định hướng lớn về tái cấu trúc, tối ưu hóa sản xuất, chuyển đổi số và phát triển bền vững. Những yêu cầu mới đòi hỏi đội ngũ người lao động không chỉ vững chuyên môn, thành thạo kỹ năng nghề mà còn có khả năng thích ứng, làm chủ công nghệ, thiết bị hiện đại và phương thức làm việc mới.

Các đại biểu tham dự Lễ khai mạc Hội thi Tay nghề BSR lần thứ VII năm 2026.

Theo kế hoạch, Hội thi Tay nghề BSR lần thứ VII năm 2026 được tổ chức nhằm nâng cao kỹ năng thực hành, khả năng phối hợp và ý thức tuân thủ quy trình của người lao động. Qua đó, góp phần bảo đảm an toàn, nâng cao độ tin cậy thiết bị, hiệu quả vận hành và năng suất lao động.

Hội thi cũng hướng đến mục đích tạo động lực để người lao động chủ động học tập, rèn luyện kỹ năng đa nhiệm, từng bước làm chủ công nghệ mới, thiết bị hiện đại, các phần mềm quản lý và giải pháp số, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh của BSR.

Đại diện các CBCNV tham gia tranh tài tại Hội thi Tay nghề do Công đoàn BSR tổ chức.

Đây cũng là dịp để các đơn vị, bộ phận giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và các giải pháp công nghệ. Qua đó, góp phần xây dựng đội ngũ lao động có tay nghề cao, tác phong chuyên nghiệp, ý thức kỷ luật tốt. Đồng thời, thông qua Hội thi sẽ phát hiện, bồi dưỡng những cá nhân, tập thể tiêu biểu, tạo nguồn lực nòng cốt cho các phong trào thi đua kỹ thuật - sáng tạo của BSR và tham gia Hội thi Tay nghề PETROVIETNAM.

Ban Tổ chức Hội thi Tay nghề BSR chúc các đội thi sẽ đạt kết quả cao.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, ông Cao Tuấn Sĩ - Giám đốc NMLD Dung Quất, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi nhấn mạnh, trong bối cảnh ngành công nghiệp - năng lượng bước vào giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu ngày càng cao về năng suất, chất lượng, an toàn và hiệu quả, nguồn nhân lực chất lượng cao tiếp tục là yếu tố quan trọng, quyết định năng lực cạnh tranh và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Ông Cao Tuấn Sĩ - Giám đốc NMLD Dung Quất, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi nhấn mạnh, việc đội ngũ kỹ sư, công nhân kỹ thuật có tay nghề chuyên môn vững vàng sẽ góp phần tạo nền tảng để NMLD Dung Quất vận hành an toàn, ổn định và hiệu quả.

Đối với BSR, cùng với đầu tư công nghệ, đổi mới quản trị và tối ưu hóa sản xuất, con người được xác định là nguồn lực đặc biệt quan trọng. Đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân kỹ thuật có trình độ chuyên môn vững vàng, kỹ năng nghề nghiệp tốt, tác phong chuyên nghiệp và tinh thần sáng tạo chính là nền tảng để NMLD Dung Quất duy trì vận hành an toàn, ổn định và hiệu quả trong suốt thời gian qua.

Ban lãnh đạo BSR kiểm tra công tác chuẩn bị, bảo đảm các điều kiện tốt nhất để thí sinh sẵn sàng bước vào tranh tài.

Nhìn lại chặng đường hơn một thập kỷ kể từ lần tổ chức đầu tiên vào năm 2015, Hội thi Tay nghề BSR đã không ngừng đổi mới, mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng. Từ những nghề thi kỹ thuật cốt lõi ban đầu, đến nay Hội thi đã phát triển thành một sân chơi chuyên môn sâu rộng, gắn với nhiều lĩnh vực quan trọng trong hoạt động sản xuất, vận hành, bảo dưỡng, an toàn, kiểm định kỹ thuật, công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

Đặc biệt, Hội thi năm nay ghi nhận quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với 33 nội dung nghề thi, gồm 15 nghề thi đồng đội và 18 nghề thi cá nhân. Hội thi thu hút 255 người lao động tham gia, với 400 lượt tranh tài, bao quát hầu hết các lĩnh vực chuyên môn của BSR.

Các thí sinh tham gia phần thi mài cắt.

Mỗi nội dung thi không đơn thuần là một phần tranh tài, mà còn là cơ hội để người lao động thể hiện bản lĩnh nghề nghiệp, tinh thần học hỏi, ý thức kỷ luật, khả năng phối hợp và năng lực làm chủ công nghệ. Thông qua Hội thi, những kinh nghiệm thực tiễn, sáng kiến và cách làm hiệu quả được chia sẻ, nhân rộng trong toàn Tổng công ty.

Ông Khương Lê Thành - Thành viên HĐQT BSR chia sẻ, BSR sẽ tiếp tục đầu tư phát triển nguồn nhân lực để thích ứng với các yêu cầu công nghệ, quản trị và sản xuất trong giai đoạn mới.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, ông Khương Lê Thành - Thành viên HĐQT BSR nhấn mạnh: Hội thi Tay nghề BSR lần thứ VII năm 2026 không chỉ hướng đến việc tôn vinh những cá nhân, tập thể đạt thành tích nổi bật, mà còn là cơ hội để rèn luyện tay nghề, chuẩn bị cho đợt bảo dưỡng tổng thể NMLD Dung Quất lần thứ 6, dự kiến diễn ra trong năm 2027. Đây là một trong những hoạt động cụ thể để BSR tiếp tục đầu tư cho nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ lao động có chuyên môn cao, kỹ năng vững vàng và khả năng thích ứng với những yêu cầu về công nghệ, quản trị và sản xuất trong giai đoạn mới.

Thí sinh thực hiện phần thi lái xe nâng.

Với tinh thần “Thi tay nghề - Rèn kỹ năng - Làm chủ công nghệ - Nâng tầm nguồn nhân lực”, Hội thi Tay nghề BSR lần thứ VII năm 2026 được kỳ vọng sẽ tạo động lực để người lao động phát huy năng lực, tinh thần sáng tạo và trách nhiệm trong công việc; qua đó đóng góp tích cực vào mục tiêu vận hành Nhà máy an toàn, ổn định, hiệu quả và xây dựng BSR phát triển bền vững.