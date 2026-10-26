Phát huy sức mạnh Mặt trận, đưa pháp luật đến gần với Nhân dân

Tại thôn Sín Chải, xã Pha Long, những buổi tuần tra đường biên, mốc giới trở thành dịp để đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với người dân. Thông qua tổ “Tự quản đường biên, mốc giới” do Chi hội Phụ nữ thôn thành lập, các thành viên thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân nâng cao nhận thức về bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, phòng, chống mua bán người, bình đẳng giới và các hành vi vi phạm pháp luật.

Chị Hằng Thị Yến, thôn Sín Chải chia sẻ: “Trước đây, tôi chưa hiểu nhiều những quy định liên quan đến khu vực biên giới. Qua các buổi tuyên truyền, tôi hiểu hơn trách nhiệm của mình trong tham gia bảo vệ biên giới, đồng thời biết cách nhận diện, cảnh giác trước những thủ đoạn dụ dỗ, lôi kéo của các đối tượng xấu”.

Hiện nay, tỉnh duy trì 79 tổ tự quản đường biên, mốc giới tại các thôn, tổ dân phố giáp biên. Đây là kênh quan trọng để đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với Nhân dân hiệu quả. Những mô hình tự quản tại cơ sở còn tạo ra sự gắn kết giữa chính quyền, lực lượng chức năng và Nhân dân. Pháp luật được truyền tải bằng những câu chuyện gần gũi, gắn với công việc, đời sống hằng ngày, người dân dễ tiếp nhận hơn và tham gia giữ gìn an ninh, trật tự tại địa bàn.

Theo bà Bùi Thu Hương - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bản Lầu, sự phối hợp giữa Mặt trận, các đoàn thể và lực lượng biên phòng đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân. Đồng thời phát huy vai trò của người dân trong tham gia bảo vệ biên giới, chủ động phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, giữ gìn an ninh, trật tự tại địa bàn.

Không chỉ ở khu vực biên giới, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được MTTQ và các tổ chức thành viên triển khai linh hoạt, phù hợp với từng địa bàn, từng nhóm đối tượng.

Từ đầu năm đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tổ chức 26 buổi tuyên truyền, tập huấn, giao lưu, đối thoại về các nội dung liên quan đến pháp luật, thu hút gần 1.900 lượt người tham gia. Các cấp Hội phối hợp tổ chức trên 633 buổi tuyên truyền với hơn 35.000 lượt hội viên, phụ nữ tham dự.

Nội dung tuyên truyền còn được gắn với các mô hình tại cộng đồng như câu lạc bộ phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; tổ phụ nữ tự quản đường biên, mốc giới; địa chỉ tin cậy tại cộng đồng; tổ truyền thông cộng đồng; câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi”, “Phụ nữ với pháp luật”...

Bà Hoàng Phương Thúy - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cho biết: "Đối với vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, việc tuyên truyền pháp luật cần bảo đảm dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. Vì vậy, Hội tiếp tục đổi mới hình thức tuyên truyền, kết hợp tuyên truyền trực tiếp với ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội; đồng thời duy trì hiệu quả các mô hình tại cơ sở".

Cùng với các tổ chức đoàn thể, Hội Luật gia tỉnh Lào Cai cũng phát huy vai trò “hạt nhân” trong tuyên truyền, tư vấn và hỗ trợ pháp lý cho người dân. Tại phường Nghĩa Lộ, mô hình “Pháp luật và hỗ trợ pháp lý cộng đồng” được triển khai - đây là mô hình đầu tiên trên địa bàn tỉnh, tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tư vấn, hỗ trợ pháp lý miễn phí; tham gia hòa giải tranh chấp, mâu thuẫn trong cộng đồng và hỗ trợ giải quyết vụ việc ngay từ cơ sở.

Ông Nguyễn Huy Cường - Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh cho biết: "Mô hình nhằm tạo thêm địa chỉ tin cậy để người dân tiếp cận thông tin pháp luật, được tư vấn, hướng dẫn khi phát sinh những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Thời gian tới, Hội Luật gia tỉnh tiếp tục phối hợp với MTTQ, chính quyền các địa phương để nhân rộng những cách làm phù hợp, nhất là tại vùng cao, vùng khó khăn".

Thời gian qua, MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh đang phát huy vai trò kết nối giữa chính quyền, các tổ chức thành viên và Nhân dân trong quá trình đưa pháp luật vào đời sống. Thông qua hoạt động của ban công tác Mặt trận, các tổ hòa giải và mô hình tự quản tại khu dân cư, nhiều vụ việc phát sinh được giải quyết kịp thời từ cơ sở. Từ đầu năm đến nay, Mặt trận các cấp đã tham gia hòa giải trên 300 vụ việc, góp phần củng cố tình đoàn kết trong cộng đồng, hạn chế những mâu thuẫn kéo dài, giữ ổn định an ninh, trật tự tại địa phương.

Theo ông Hà Đức Minh - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, việc tuyên truyền pháp luật phải xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân, lựa chọn nội dung phù hợp với từng địa bàn, từng đối tượng; đồng thời phát huy vai trò của các tổ chức thành viên, người có uy tín và các mô hình tự quản ở khu dân cư để đưa pháp luật đến gần hơn với đời sống.

“Khi người dân hiểu pháp luật, biết bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, đồng thời tự giác thực hiện các quy định của pháp luật thì đó chính là nền tảng quan trọng để xây dựng cộng đồng đoàn kết, an toàn, văn minh. Đây cũng là mục tiêu MTTQ các cấp luôn hướng tới trong quá trình đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, gắn bó với nhân dân” - ông Hà Đức Minh nhấn mạnh.

Trình bày: Hữu Huỳnh