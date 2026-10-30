Phát huy sức mạnh kinh tế tập thể thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Cùng với đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số, xã Tiên Lương chú trọng nâng cao chất lượng công tác tư pháp, hộ tịch, chứng thực và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Việc triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, gắn với nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức đã góp phần bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ tại địa phương.