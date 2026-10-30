Phát huy sức mạnh kinh tế tập thể thúc đẩy tăng trưởng hai con số
Trong bối cảnh nền kinh tế hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số, kinh tế tập thể với nòng cốt là các HTX cần phát huy vai trò liên kết sản xuất, nâng cao giá trị hàng hóa và mở rộng thị trường. Thực tiễn tại Đồng Tháp cho thấy, khi các nguồn lực được tổ chức và khai thác hiệu quả, HTX có thể đóng góp thiết thực vào tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững.
Nguồn Vnbusiness: https://vnbusiness.vn/phat-huy-suc-manh-kinh-te-tap-the-thuc-day-tang-truong-hai-con-so.html