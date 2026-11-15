Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết xây dựng phường Cẩm Phả phát triển bền vững

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định dự Ngày hội Đại đoàn kết với nhân dân phường Cẩm Phả. (Ảnh: QUANG THỌ)

Phát huy tinh thần đoàn kết, các khu phố 17, 18 và 19 đã tích cực vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, chung sức xây dựng khu dân cư văn hóa, phường văn minh. Nhiều mô hình thiết thực được triển khai và duy trì hiệu quả, tiêu biểu như mô hình “Xây dựng khu phố xanh, sạch, đẹp-An toàn-Văn minh-Trách nhiệm”, mô hình “Camera giám sát an ninh”.

Các khu phố cũng thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nếp sống văn minh, đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định; tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%. Hoạt động vệ sinh môi trường được duy trì hằng tuần thông qua phong trào “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Chủ nhật xanh”, góp phần giữ gìn cảnh quan khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định ân cần thăm hỏi nhân dân phường Cẩm Phả. (Ảnh: QUANG THỌ)

Đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân ngày càng được quan tâm. Các khu phố duy trì hiệu quả nhiều câu lạc bộ dân vũ, dưỡng sinh, bóng chuyền hơi với gần 1.200 thành viên tham gia; thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tạo không khí vui tươi, gắn kết trong cộng đồng. Tỷ lệ gia đình văn hóa tại các khu phố đạt hơn 97%; cả 3 khu phố đều giữ vững danh hiệu khu phố văn hóa.

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái thể hiện rõ nét qua các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo an sinh xã hội. Với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau, từ đầu năm đến nay, các khu phố đã hỗ trợ 71 gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 507 trẻ em, học sinh nhân dịp năm học mới 2026-2027 với tổng kinh phí gần 200 triệu đồng. Hưởng ứng thư kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường về chung tay giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn trong Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, cán bộ và nhân dân liên khu phố đã quyên góp được 51,4 triệu đồng, góp phần bổ sung nguồn lực chăm lo cho các đối tượng yếu thế, tiếp thêm động lực để các gia đình vươn lên trong cuộc sống.

Các đại biểu và đông đảo nhân dân trên địa bàn phường Cẩm Phả tham dự Ngày hội Đại đoàn kết. (Ảnh: QUANG THỌ)

Cùng với chăm lo đời sống tinh thần và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, các khu phố chú trọng vận động nhân dân phát triển kinh tế, hỗ trợ nhau sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm và nâng cao thu nhập. Đến nay, có 141 hộ gia đình tại 3 khu phố được tiếp cận nguồn vốn vay phát triển kinh tế với tổng dư nợ hơn 13 tỷ đồng.

Các hoạt động của tổ công nghệ số cộng đồng được duy trì; phong trào “Bình dân học vụ số” tiếp tục được triển khai, góp phần nâng cao kỹ năng số cho người dân. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa tội phạm, chấp hành các quy định của pháp luật cũng được chú trọng. Đặc biệt, 100% khu dân cư, tổ dân phố và các chi hội đoàn thể đều duy trì nhóm Zalo, phục vụ trao đổi thông tin, kết nối và kịp thời triển khai các công việc chung.

Những kết quả đạt được tại 3 khu phố tiếp tục khẳng định vai trò của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng cộng đồng dân cư ổn định, văn minh, nghĩa tình; đồng thời tạo nền tảng để nhân dân chung sức xây dựng phường Cẩm Phả ngày càng phát triển.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định tặng quà cho phường Cẩm Phả. (Ảnh: QUANG THỌ)

Tại ngày hội, các đại biểu và nhân dân đã cùng nhau ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ý nghĩa Ngày Văn hoá Việt Nam, đồng thời đánh giá những kết quả nổi bật trong việc thực hiện khối đại đoàn kết toàn dân tộc và các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn phường năm 2026.

Phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định biểu dương và chúc mừng những thành tựu phát triển mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Cẩm Phả nói chung, liên khu phố 17, 18 và 19 nói riêng đã đạt được trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống rất quý báu, là di sản vô giá của dân tộc Việt Nam, là cội nguồn sức mạnh nguồn lực nội sinh làm nên những thắng lợi vĩ đại của dân tộc ta, đất nước ta đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, thành công, đại thành công. Lời dạy của Bác Hồ kính yêu không chỉ là chân lý mà còn là phương châm hành động, là đường lối chiến lược, là mệnh lệnh từ trái tim của dân tộc, của Tổ quốc. Chính vì vậy, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là dịp để mỗi người chúng ta nhìn lại những việc đã làm được, nhận diện những điều còn hạn chế, củng cố niềm tin, tăng cường sự gắn bó và cùng thống nhất quyết tâm xây dựng gia đình, quê hương, đất nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết ở phường Cẩm Phả. (Ảnh: QUANG THỌ)

Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn cấp ủy, chính quyền và nhân dân thành phố Quảng Ninh nói chung, phường Cẩm Phả, liên khu phố 17, 18, 19 nói riêng sẽ thực hiện thật tốt các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân nguồn lực nội sinh và sức mạnh nền văn hóa, phát huy vai trò của các vị chức sắc tôn giáo, những người có uy tín trong cộng đồng và những cá nhân tiêu biểu và sự nỗ lực, cố gắng của mỗi người dân.

Đồng chí đề nghị phường cần xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa người dân với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, mỗi người dân hãy bắt đầu từ những việc làm cụ thể, hằng ngày, cùng nhau xây dựng cộng đồng đoàn kết, nghĩa tình, không ai để bị bỏ lại phía sau, đồng thời quan tâm đưa các giá trị văn hóa thực sự thấm sâu vào đời sống, cần biến tinh thần Ngày văn hóa Việt Nam thành việc làm thường xuyên, tự giác của mỗi người trong mỗi gia đình, mỗi dòng họ và khu dân cư tiếp tục xây dựng khu an toàn, văn minh, hạnh phúc, gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa tốt đẹp để mọi người dân đều được thụ hưởng của thành quả phát triển; xây dựng phường Cẩm Phả trở thành một trung tâm kinh tế, văn hóa, năng động và phát triển của thành phố Quảng Ninh.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã tặng quà cho phường Cẩm Phả, liên khu phố 17, 18, 19; tặng 50 triệu đồng cho Quỹ khuyến học phường Cẩm Phả, tặng quà cho các gia đình và cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước và xây dựng khối Đại đoàn kết dân tộc.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định tặng quà cho liên khu phố 17, 18, 19. (Ảnh: QUANG THỌ)

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định tặng quà cho các gia đình và cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước và xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. (Ảnh: QUANG THỌ)

Ủy ban nhân dân phường Cẩm Phả cũng biểu dương, khen thưởng các tập thể, gia đình và cá nhân tiêu biểu, đồng thời phát động phong trào thi đua xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định tham quan các gian hàng tại Ngày hội Đại đoàn kết ở phường Cẩm Phả. (Ảnh: QUANG THỌ)

Trong không khí vui vẻ của Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc đã diễn ra các trò chơi dân gian truyền thống, tạo sự gắn kết và là động lực để nhân dân phường Cẩm Phả quyết tâm xây dựng địa phương ngày càng phát triển giàu đẹp.