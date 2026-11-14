Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng phường Vĩnh Yên văn minh, bình yên, thịnh vượng

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm tặng hoa chúc mừng cán bộ, đảng viên và Nhân dân phường Vĩnh Yên.

Tại ngày hội, các đại biểu và Nhân dân cùng ôn lại truyền thống 96 năm xây dựng, trưởng thành của MTTQ Việt Nam; đánh giá kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Năm 2026, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, phường Vĩnh Yên đã phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần chủ động, sáng tạo, đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Tổng giá trị sản phẩm ước đạt 6.291 tỷ đồng, tăng 10,2%; thu ngân sách nhà nước ước đạt 712,9 tỷ đồng, bằng 150% dự toán; giải ngân vốn đầu tư công ước đạt 341,5 tỷ đồng, bằng 193,98% kế hoạch.

Bộ máy chính quyền vận hành thông suốt; 100% hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận trực tuyến, giải quyết đúng và trước hạn. Phường xếp thứ 3/148 xã, phường của tỉnh về chuyển đổi số trong cơ quan nhà nước năm 2025.

Công tác quản lý đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng đạt nhiều kết quả tích cực. Chiến dịch “180 ngày đêm” làm sạch dữ liệu đất đai đạt 96,08%. Phường cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng 5 dự án.

Công tác an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách, người có công được quan tâm. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 96,1%. Trên 97% hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa; 34/34 tổ dân phố đạt danh hiệu Tổ dân phố văn hoá. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,25%. Quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm trao quà tặng phường Vĩnh Yên.

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm biểu dương những nỗ lực, kết quả Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và Nhân dân phường Vĩnh Yên đạt được.

Đồng chí nhấn mạnh, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là dịp ôn lại truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam, khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời tăng cường sự đồng thuận, vun đắp tình làng nghĩa xóm, phát huy trách nhiệm của mỗi người dân đối với cộng đồng.

Năm nay, việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam và hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam góp phần lan tỏa thông điệp: Văn hóa là nền tảng tinh thần, đoàn kết là nguồn sức mạnh, ý thức chấp hành pháp luật là điều kiện để xây dựng cộng đồng ổn định, phát triển bền vững.

Để tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và Nhân dân phường Vĩnh Yên tập trung phát huy dân chủ, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước; quan tâm chăm lo gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng yếu thế, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Cùng với đó, đẩy mạnh chuyển đổi số, lan tỏa phong trào “Bình dân học vụ số”, mô hình “Tổ dân phố số” đến từng gia đình, người dân; gắn xây dựng đời sống văn hóa với bảo vệ môi trường, thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng tổ dân phố sáng - xanh - sạch - đẹp, văn minh, an toàn. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải mâu thuẫn ngay từ khu dân cư; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, phát huy vai trò của Nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc tại ngày hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm đề nghị cấp ủy, chính quyền phường Vĩnh Yên tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, sâu sát Nhân dân, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Mỗi cán bộ, đảng viên và người dân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tự lực, tự cường, chung sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, góp phần xây dựng tỉnh Phú Thọ ngày càng phát triển.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm trao 10 suất quà tặng hộ nghèo.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm trao 10 suất quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tặng các hộ nghèo trên địa bàn phường Vĩnh Yên.

Lãnh đạo phường Vĩnh Yên trao quà tặng hộ nghèo.

Lãnh đạo phường Vĩnh Yên khen thưởng 34 tổ dân phố đạt danh hiệu Tổ dân phố văn hóa năm 2026.

Lãnh đạo UBND phường Vĩnh Yên khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trên địa bàn.

Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ phường Vĩnh Yên trao 10 suất quà tặng các hộ nghèo. UBND phường trao danh hiệu Tổ dân phố văn hóa năm 2026 và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào văn hóa, văn nghệ, công tác mặt trận và công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.