Phát huy sức mạnh đối ngoại góp phần bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo

Đoàn tình nguyện quốc tế Thành đoàn Đà Nẵng khám bệnh miễn phí cho người dân huyện Đắc Chưng, tỉnh Sê Kông (Lào) vào tháng 8/2026. Ảnh: THÀNH ĐOÀN

Đẩy mạnh đối ngoại biên giới trên đất liền

Thành phố Đà Nẵng có hơn 157,4km đường biên giới tiếp giáp với tỉnh Sê Kông (Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào), nằm trên tuyến Hành lang kinh tế Đông - Tây mở rộng. Với vị trí địa - chính trị, địa - kinh tế và quốc phòng - an ninh đặc biệt quan trọng, khu vực biên giới có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển và hội nhập của thành phố.

Nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng đó, thời gian qua, các cơ quan chức năng của thành phố, trong đó Sở Ngoại vụ là cơ quan đầu mối trong công tác đối ngoại tích cực phối hợp cùng Bộ đội Biên phòng, Công an thành phố và chính quyền các xã giáp biên tham mưu triển khai nghiêm túc, hiệu quả các văn kiện pháp lý về biên giới Việt Nam - Lào, góp phần xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Đặc biệt, việc triển khai Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026 - 2030 giữa Đà Nẵng và tỉnh Sê Kông được ký kết ngày 1/12/2025 dưới sự chứng kiến của lãnh đạo cấp cao hai nước đã mở ra khuôn khổ phối hợp toàn diện giữa 2 địa phương. Thỏa thuận này tạo nền tảng vững chắc để phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực biên giới, góp phần xây dựng khu vực biên giới Đà Nẵng- Sê Kông hòa bình, ổn định và phát triển.

Nhờ sự phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng chức năng, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng biên trong nửa đầu năm 2026 được giữ vững. Hoạt động tuần tra, kiểm soát được thực hiện thường xuyên.

Hoạt động đối ngoại biên phòng tiếp tục được mở rộng thông qua các kỳ hội đàm thường niên và tuần tra song phương với lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Sê Kông. Thành phố khuyến khích và duy trì các mô hình kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” theo Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Cùng với đó, lực lượng công an hai địa phương đã ký kết 2 văn kiện hợp tác quan trọng, tạo cơ sở tăng cường trao đổi thông tin nhằm chủ động phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm xuyên biên giới. Dự kiến trong tháng 12/2026, Đà Nẵng sẽ tổ chức kết nghĩa giữa các xã biên giới đất liền với các xã biên giới thuộc hai huyện Đắc Chưng và Kà Lừm, tỉnh Sê Kông nhằm tăng cường giao lưu hợp tác tình đoàn kết hữu nghị giữa hai bên biên giới.

Trên lĩnh vực kinh tế và phát triển hạ tầng, đoàn lãnh đạo tỉnh Sê Kông đã sang làm việc với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, hai bên thống nhất lộ trình cụ thể để chuẩn bị các điều kiện liên quan theo quy định và báo cáo Chính phủ hai nước Việt Nam - Lào cho phép nâng cấp lên cửa khẩu chính chậm nhất vào đầu năm 2030. Bên cạnh đó, hai địa phương chủ động thống nhất phương án phân luồng giao thông qua cặp cửa khẩu Nam Giang - Đắc Tà Ọoc phục vụ Dự án nâng cấp quốc lộ 14D.

Hoạt động giao thương qua Cửa khẩu quốc tế Nam Giang thời gian qua đạt những kết quả tích cực. Không chỉ chú trọng an ninh và kinh tế, công tác ngoại giao nhân dân và an sinh xã hội luôn được quan tâm sâu sắc.

Nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay 2026, các đoàn công tác của thành phố đã sang thăm, chúc Tết chính quyền và nhân dân tỉnh bạn. Chương trình “Nâng bước em đến trường” tiếp tục được duy trì hiệu quả, Bộ đội Biên phòng thành phố nhận đỡ đầu 6 em học sinh Lào tại hai huyện Đắc Chưng và Kà Lừm với mức hỗ trợ 500.000 đồng/em/tháng.

Thành phố Đà Nẵng đón tàu sân bay USS George Washington cùng 2 tàu hộ tống USS Robert Smalls (CG 62) và USS Shoup (DDG 86) đến thăm vào cuối tháng 7/2026. Ảnh: SỞ NGOẠI VỤ

Chủ động trong hợp tác quốc phòng

Song hành với tuyến biên giới đất liền, công tác đối ngoại biên giới trên biển cũng được Đà Nẵng triển khai chủ động, khẳng định vị thế của một trung tâm kinh tế - quốc phòng biển quan trọng tại miền Trung. Điểm sáng nổi bật trong hoạt động ngoại giao biển của thành phố là hợp tác quốc phòng thông qua đón tiếp các đoàn tàu quân sự và lực lượng thực thi pháp luật trên biển của các nước đối tác, bảo đảm chu đáo, an toàn và đúng nghi thức ngoại giao.

Trong năm 2026, thành phố đã đón tiếp nhiều đoàn tàu hải quân quốc tế lớn. Đáng chú ý nhất là chuyến thăm của Đoàn tàu Hải quân Hoa Kỳ cập cảng Tiên Sa ngày 30/7/2026, gồm tàu sân bay USS George Washington cùng 2 tàu hộ tống USS Robert Smalls (CG 62) và USS Shoup (DDG 86). Đây là lần thứ tư Việt Nam đón tàu sân bay Hoa Kỳ và tất cả 4 chuyến thăm đều được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng.

Trong thời gian lưu lại, sĩ quan và thủy thủ đoàn đã chào xã giao lãnh đạo chính quyền thành phố, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, đồng thời tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, đóng góp tích cực cho quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước.

Trước đó, thành phố đón tàu HMCS Charlottetown của Hải quân Canada do Phó Đô đốc Angus Topshee, Tư lệnh Hải quân Canada dẫn đầu. Chuyến thăm diễn ra thành công với nhiều hoạt động trao đổi chuyên môn, giao lưu xã hội và kết nối cộng đồng, củng cố quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam - Canada.

Đối với Nhật Bản, thành phố đã đón tiếp tàu tuần tra Akitsushima thuộc Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản ghé thăm từ ngày 19 đến 23/1/2026 nhằm chia sẻ kinh nghiệm bảo đảm an toàn hàng hải. Tiếp đó, từ ngày 2 đến 5/4/2026, tàu hộ vệ Asahi thuộc Lực lượng Tự vệ trên biển Nhật Bản đã đến giao lưu chuyên môn, góp phần hiện thực hóa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai quốc gia.

Ngoài ra, Đoàn tàu HMAS Toowoomba của Hải quân Australia đã có chuyến thăm hữu nghị thành phố từ ngày 28/3 đến 1/4/2026, nhằm thúc đẩy hợp tác an ninh hàng hải, nâng cao sự tin cậy lẫn nhau.

Việc tổ chức đón tiếp thành công các tàu quân sự quốc tế không chỉ thể hiện đường lối đối ngoại hòa bình, rộng mở của Việt Nam và thành phố Đà Nẵng, mà còn góp phần nâng cao vị thế, vai trò của Đà Nẵng trong các hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế. Thành phố Đà Nẵng sẵn sàng phát huy vai trò cầu nối, tạo điều kiện thuận lợi để lực lượng hải quân các nước tiếp tục mở rộng hợp tác, tăng cường huấn luyện, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, qua đó góp phần duy trì môi trường hòa bình, bảo đảm tự do hàng hải, an ninh, an toàn trên biển ở khu vực và trên thế giới.

Đi đôi với đối ngoại quốc phòng, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền thông tin đối ngoại về chủ quyền biển đảo, phổ biến pháp luật cho ngư dân và quyết liệt triển khai các biện pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), hướng tới phát triển kinh tế biển bền vững.

Tiếp tục bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ

Trong những tháng cuối năm 2026, thành phố sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về quản lý, bảo vệ biên giới, tăng cường nắm tình hình nội, ngoại biên, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát và chủ động phòng ngừa, xử lý các nguy cơ, hành vi vi phạm pháp luật tại khu vực biên giới, trên biển và tại các cửa khẩu.

Đồng thời, Đà Nẵng chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền về đường lối đối ngoại của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tình hình Biển Đông; nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; chủ động cung cấp thông tin chính thống, góp phần tạo đồng thuận xã hội và đấu tranh với các thông tin sai lệch, xuyên tạc.

Qua đó, thành phố góp phần giữ vững chủ quyền, an ninh quốc gia, bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định, xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, phục vụ hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của Đà Nẵng.