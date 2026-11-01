Phát huy sức mạnh đoàn kết, xây dựng tổ dân phố Hà My văn minh, nghĩa tình

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Trần Thị Mẫn (ngoài cùng bên trái) tặng hoa chúc mừng tổ dân phố Hà My. Ảnh: QUỐC TUẤN

Tổ dân phố Hà My được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai khối phố Hà My Trung và Hà My Tây, có gần 689 hộ với 2.814 nhân khẩu, được tổ chức thành 8 tổ đoàn kết.

Sau sáp nhập, người dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa và phát triển kinh tế. Đến nay, tổ dân phố không còn hộ nghèo ngoài diện bảo trợ xã hội.

Toàn tổ dân phố có 615 hộ đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa", chiếm 89,25%; tổ dân phố được công nhận đạt danh hiệu văn hóa. Các hoạt động khuyến học, đền ơn đáp nghĩa, chăm lo người có hoàn cảnh khó khăn được duy trì.

Người dân tích cực tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp; tỷ lệ đăng ký đóng phí thu gom rác thải đạt gần 100%. Các mô hình tự quản, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được triển khai, góp phần giữ gìn an ninh trật tự tại địa bàn.

Lãnh đạo Đảng ủy phường Điện Bàn Đông Nguyễn Văn Dũng trao giấy khen cho các tổ đoàn kết có thành tích xuất sắc trong năm 2026. Ảnh: QUỐC TUẤN

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Trần Thị Mẫn biểu dương những kết quả cán bộ và người dân tổ dân phố Hà My đạt được, đặc biệt là tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết vượt khó, chăm lo đời sống và xây dựng cộng đồng dân cư văn hóa.

Trao tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: QUỐC TUẤNl

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Ngày hội Đại đoàn kết hôm nay càng có ý nghĩa hơn khi được tổ chức gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam. Bởi văn hóa chính là cội nguồn, là bản sắc, là sức mạnh tinh thần của mỗi cộng đồng.

Mỗi việc làm tốt, mỗi nghĩa cử đẹp, mỗi sự sẻ chia dù nhỏ bé đều góp phần vun đắp tình đoàn kết và làm giàu thêm bản sắc văn hóa quê hương.