Những ngày này, từ đô thị đến nông thôn, từ vùng thấp đến vùng cao, đồng bào các dân tộc tỉnh Lào Cai đang tưng bừng tham gia Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là ngày hội của toàn dân.

Ngày hội là dịp để người dân ôn lại truyền thống cách mạng, nhìn lại những kết quả đã đạt được, gặp gỡ, sẻ chia, thắt chặt tình làng nghĩa xóm và gìn giữ bản sắc văn hóa.

Cấp ủy, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc các cấp có thêm cơ hội gần dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân để kịp thời giải quyết những vấn đề nảy sinh từ cơ sở, góp phần củng cố niềm tin và tăng cường sự gắn bó giữa Đảng với Nhân dân.

Trong không khí phấn khởi ấy, người dân Lào Cai càng thêm tự hào về truyền thống đoàn kết được hun đúc qua các thời kỳ cách mạng. Thực tiễn đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và tiến hành công cuộc đổi mới đã khẳng định quan điểm nhất quán của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc. Đó là đường lối chiến lược, là nguồn sức mạnh to lớn và động lực quan trọng của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Trên mảnh đất Lào Cai và Yên Bái trước đây, đồng bào các dân tộc luôn kề vai sát cánh, chia ngọt sẻ bùi, chung sức bảo vệ biên cương, xây dựng cuộc sống mới, góp phần làm nên những thành tựu đáng tự hào của quê hương.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là dịp để người dân gặp gỡ, sẻ chia.

Tinh thần ấy được bồi đắp từ những lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người đến thăm Lào Cai và Yên Bái vào tháng 9/1958. Về đoàn kết dân tộc, Bác căn dặn: “Tất cả các dân tộc đều phải đoàn kết chặt chẽ, thương yêu giúp đỡ nhau như anh em ruột thịt”, “Đã gọi là đoàn kết thì phải giúp đỡ nhau như anh em trong nhà”.

Trong phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, Người nói: "Trước kia đồng bào đã chịu khổ cực dưới ách bóc lột của thực dân, phong kiến; nay đã được giải phóng thì phải nỗ lực thi đua để làm cho cuộc sống ngày càng tốt đẹp, sung sướng hơn". Vì vậy, Người căn dặn cần tăng gia sản xuất, định canh định cư, bảo vệ rừng, cải tiến kỹ thuật để đồng bào ngày càng có cuộc sống no ấm, sung sướng.

Để làm được điều đó, Người dặn dò cán bộ phải luôn quan tâm đến từng điều kiện thiết yếu và nhỏ nhất trong cuộc sống hằng ngày của đồng bào, từ cơm ăn, áo mặc, việc học hành của trẻ em, đến thuốc chữa bệnh, muối ăn và dầu.

Những lời dạy của Bác không chỉ thể hiện tình cảm sâu nặng của Người đối với đồng bào miền núi, biên giới, mà còn hàm chứa những phương châm xây dựng và phát triển xã hội bền vững.

Hơn nửa thế kỷ qua, lời dạy của Bác vẫn vẹn nguyên giá trị, là kim chỉ nam để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh Lào Cai tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết, phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh và hạnh phúc.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân.

Tinh thần đoàn kết càng thể hiện rõ trong quá trình hợp nhất hai tỉnh Lào Cai và Yên Bái. Từ ngày 1/7/2025, chính quyền địa phương hai cấp của tỉnh Lào Cai sau hợp nhất chính thức hoạt động. Chỉ sau thời gian ngắn, hệ thống chính trị được kiện toàn, bộ máy đi vào hoạt động ổn định, thông suốt, phục vụ hiệu quả người dân và doanh nghiệp.

Phát huy mạnh mẽ tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, kinh tế-xã hội của tỉnh không ngừng phát triển, nhiệm kỳ 2020 - 2025, GRDP tăng bình quân 6,92%/năm, quy mô nền kinh tế năm 2025 đạt gần 142.600 tỷ đồng, gấp 1,63 lần năm 2020; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân khoảng 4%/năm, còn 5,71%. Hết năm 2025, Chỉ số hạnh phúc của người dân tỉnh Lào Cai đạt 68,3%, thuộc mức khá hạnh phúc, tăng 1,78 điểm phần trăm so với năm 2024.

Phát huy kết quả đạt được, với ý chí và khát vọng vươn lên, kinh tế - xã hội tỉnh Lào Cai 10 tháng năm 2026 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. GRDP 9 tháng tăng 9,09%, cao hơn bình quân cả nước; công nghiệp tăng 11%, thương mại và dịch vụ tăng 22%; du lịch đón 10,85 triệu lượt khách. Thu ngân sách đạt gần 17.794 tỷ đồng, bằng 101,47% dự toán Trung ương giao.

Đặc biệt, giải ngân vốn đầu tư công đạt 88,95% kế hoạch, cao hơn đáng kể mức bình quân cả nước (74,1%); Lào Cai thuộc nhóm địa phương có kết quả giải ngân rất tốt. Thu hút đầu tư có chuyển biến tích cực với 48 dự án cấp mới, tổng vốn đăng ký gần 32.500 tỷ đồng.

Không gian phát triển mở rộng tạo điều kiện để tiềm năng kinh tế, chiều sâu văn hóa và bản sắc của hai vùng đất bổ trợ cho nhau. Những vùng sản xuất quế, chè, dược liệu, cây ăn quả, các khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp và những điểm đến như Sa Pa, Bắc Hà, Nghĩa Lộ, Mù Cang Chải, hồ Thác Bà đang từng bước kết nối thành các chuỗi giá trị, đưa lợi thế của từng địa phương trở thành động lực phát triển chung của tỉnh.

Diện mạo Lào Cai đang đổi thay rõ nét. Các đô thị trung tâm ngày càng khang trang, hiện đại. Các thôn, bản vùng cao, vùng biên giới từng bước khởi sắc. Hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư đồng bộ hơn.

Cùng những công trình giao thông trọng điểm như: Dự án mở rộng cao tốc Nội Bài – Lào Cai (đoạn Yên Bái – Lào Cai); cầu đường bộ qua sông Hồng khu vực Bát Xát – Bá Sái; dự án đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng và Cảng hàng không Sa Pa... Nhiều tuyến giao thông kết nối liên vùng mở ra không gian phát triển mới. Trong đó, với phương châm: Nhà nước và Nhân dân cùng làm, nhiều tuyến đường giao thông nông thôn từng cách trở vào mùa mưa nay đã nối liền vùng cao và trung tâm, giúp việc đi lại thuận lợi hơn. Trường học, trạm y tế, điện lưới, nước sinh hoạt và các dịch vụ thiết yếu tiếp tục được quan tâm đầu tư, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn tỉnh.

Tại nhiều địa phương, đồng bào mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển vùng sản xuất hàng hóa tập trung, mở rộng các mô hình du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa truyền thống.

Nhiều bản làng từng gặp khó khăn nay trở thành điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước, tạo thêm việc làm và nguồn thu nhập ổn định cho người dân. Những đổi thay ấy không chỉ thể hiện hiệu quả của các chủ trương, chính sách phát triển mà còn là minh chứng sinh động cho sức mạnh của ý Đảng hòa quyện với lòng dân.

Tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái được thể hiện qua các chương trình giảm nghèo bền vững, xóa nhà tạm, nhà dột nát, hỗ trợ nhà ở cho người có công và các hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Nhờ sự chung tay của cả hệ thống chính trị và cộng đồng, năm 2025, có gần 13.000 gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách đã có mái ấm kiên cố, có thêm động lực ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo. Những việc làm thiết thực ấy cho thấy sức mạnh của khối đại đoàn kết trong việc giúp người dân vững tin xây dựng cuộc sống mới.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 xác định mục tiêu xây dựng Lào Cai trở thành cực tăng trưởng, trung tâm kết nối giao thương kinh tế giữa Việt Nam và các nước ASEAN với vùng Tây Nam Trung Quốc, phát triển theo hướng “Xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc”. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục là nhiệm vụ chiến lược, vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển.

Tinh thần đoàn kết được thể hiện qua sự sẻ chia, tương trợ trong cộng đồng.

Trong không gian phát triển mới, cần tăng cường đồng thuận xã hội, tiếp tục ưu tiên nguồn lực cho vùng cao, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng và bảo đảm người dân được tiếp cận công bằng các dịch vụ thiết yếu. Cùng với đó, cần khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường, phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới và giữ gìn an ninh, trật tự ở cơ sở.

Phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. Văn hóa vừa là nền tảng tinh thần, vừa là nguồn lực nội sinh cho phát triển bền vững.

Cần tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, hiệu lực quản lý của chính quyền, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và người có uy tín trong cộng đồng. Qua đó, bảo đảm các chủ trương xuất phát từ thực tiễn và đáp ứng nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần gìn giữ, lan tỏa bản sắc văn hóa các dân tộc.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc dịp 18/11 là dịp để các cộng đồng dân cư nhìn lại chặng đường đã qua, giao lưu, gắn kết, đồng thời lan tỏa tinh thần trách nhiệm, củng cố niềm tin và sự đồng thuận trong thực hiện các mục tiêu phát triển của tỉnh.

Từ lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm xưa đến khát vọng phát triển hôm nay, đại đoàn kết là sợi chỉ đỏ xuyên suốt hành trình xây dựng và phát triển Lào Cai. Sức mạnh ấy được bồi đắp từ sự đồng lòng của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân, từ những việc làm thiết thực, sự sẻ chia trong mỗi cộng đồng và niềm tin vào tương lai quê hương.

Khi ý Đảng hòa quyện với lòng dân, tinh thần đoàn kết sẽ được phát huy bằng những hành động cụ thể, từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Lào Cai “Xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc”, đưa vùng đất nơi phên giậu Tổ quốc phát triển nhanh, bền vững và ngày càng giàu đẹp.