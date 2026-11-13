Phát huy sức mạnh đoàn kết, xây dựng khu dân cư văn minh tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Liên tổ dân phố có quy mô 2.996 hộ với 8.363 nhân khẩu, nằm trên các tuyến phố Xã Đàn, Đê La Thành, Kim Hoa, Ô Đồng Lầm, Lê Duẩn; đồng thời có nhiều di tích lịch sử, văn hóa, trong đó có Di tích quốc gia đặc biệt Đền Kim Liên - Trấn Nam Thăng Long.

Lãnh đạo phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám tặng hoa chúc mừng liên tổ dân phố 32, 33, 34, 35 trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: TL

Trong năm 2026, nhân dân tổ liên dân phố đã phát huy tinh thần tương thân, tương ái tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện. Cụ thể, đã đóng góp gần 40 triệu đồng vào Quỹ Vì biển, đảo Việt Nam; hơn 57 triệu đồng vào Quỹ Vì người nghèo; trên 25 triệu đồng ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão, lũ và hơn 37 triệu đồng vào Quỹ Đền ơn đáp nghĩa. Liên tổ cũng hoàn thành chỉ tiêu 55 đơn vị máu tình nguyện.

Cùng với đó, tổ liên dân phố đạt được nhiều kết quả trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa với 95% hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa; cả 4 tổ dân phố đều đạt danh hiệu Tổ dân phố văn hóa. Đặc biệt, địa bàn không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Bí thư Đảng ủy phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám Vũ Xuân Hùng phát biểu tại Ngày hội. Ảnh: TL

Các tổ dân phố cũng duy trì hoạt động tự quản, phối hợp với các tổ công tác của phường trong bảo đảm vệ sinh môi trường, trật tự đô thị, an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Dự và phát biểu tại Ngày hội, Bí thư Đảng ủy phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám Vũ Xuân Hùng ghi nhận, biểu dương tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sự đồng thuận của nhân dân liên tổ dân phố 32, 33, 34, 35 đạt được trong 10 tháng đầu năm 2026. Bí thư Đảng ủy phường đề nghị các chi bộ, Ban Công tác Mặt trận, tổ trưởng tổ dân phố và các tổ chức đoàn thể tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết, phát huy vai trò nòng cốt trong tập hợp, vận động nhân dân; nâng cao chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa và đô thị văn minh.

Tại chương trình, liên tổ dân phố trao hỗ trợ cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ảnh: TL

Đặc biệt, cần chú trọng bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn. Nâng cao ý thức phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại khu dân cư đông người, nhiều ngõ nhỏ, nhà ở kết hợp kinh doanh; vận động người dân chấp hành quy định về trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường…

Đến hết ngày 13-11, toàn phường có 25/35 tổ dân phố tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (đạt 71,4%). Ảnh: TL

Theo báo cáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, đến hết ngày 13-11, toàn phường có 25/35 tổ dân phố tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (đạt 71,4%); dự kiến đến ngày 15-11 sẽ hoàn thành tổ chức tại các địa bàn còn lại. Các ngày hội được tổ chức trang trọng, thiết thực, gắn phần lễ với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và giao lưu cộng đồng. Qua các hoạt động, phường dự kiến trao 105 suất quà, tổng trị giá hơn 150 triệu đồng cho hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời đã hỗ trợ 200 triệu đồng sửa chữa 4 nhà Đại đoàn kết cho các hộ khó khăn trên địa bàn, mỗi hộ 50 triệu đồng. Đây là những hoạt động thiết thực lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng dân cư.