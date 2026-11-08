Phát huy sức mạnh đoàn kết, xây dựng khu dân cư văn minh, nghĩa tình

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hoàng Hải Minh chúc mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại tổ dân phố 20.

Tổ dân phố 20 hiện có 690 hộ với 2.665 nhân khẩu, người dân chủ yếu làm nghề xây dựng, buôn bán nhỏ, kinh doanh dịch vụ và sản xuất nông nghiệp. Thu nhập bình quân đạt 65 - 70 triệu đồng/người/năm.

Thời gian qua, cán bộ và Nhân dân tổ dân phố 20 tích cực phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo an sinh xã hội. Các hoạt động hỗ trợ học sinh khó khăn, người cao tuổi, hộ cận nghèo và gia đình chính sách được duy trì thường xuyên. Các quỹ “Vì người nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa” đều đạt 100% chỉ tiêu, Quỹ “Phòng, chống thiên tai” đạt 105%.

Phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” thu hút khoảng 65% người dân tham gia, nổi bật là hoạt động vớt rác, khơi thông kênh đào Nam Sông Hương; khánh thành Điểm xanh văn hóa tại 100 Nguyễn Khoa Chiêm với kinh phí 50 triệu đồng; xây dựng tuyến đường bích họa kết hợp treo cờ Tổ quốc kiểu mẫu tại kiệt 114 Nguyễn Khoa Chiêm. Các phong trào văn hóa, thể thao, xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn minh tiếp tục được đẩy mạnh.

Trao tặng danh hiệu Tổ dân phố văn hóa cho Tổ dân phố 20, phường An Cựu

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hoàng Hải Minh ghi nhận, biểu dương những kết quả Tổ dân phố 20 đạt được, nhất là các mô hình, hoạt động thiết thực trong bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan và chăm lo đời sống cộng đồng.

Đồng chí mong muốn người dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh và tham gia các phong trào thi đua yêu nước; chung sức xây dựng tổ dân phố ngày càng khang trang, sạch đẹp, an toàn, hạnh phúc, hướng tới khu dân cư kiểu mẫu của thành phố. Mỗi gia đình tiếp tục quan tâm giáo dục con cháu, gìn giữ nếp nhà, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hoàng Hải Minh cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phường An Cựu tiếp tục gần dân, lắng nghe, kịp thời giải quyết những kiến nghị chính đáng; quan tâm chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.