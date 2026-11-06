Phát huy sức mạnh đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh tham quan các gian hàng trưng bày các sản phẩm OCOP và sản phẩm tiêu biểu của địa phương tại Ngày hội - Ảnh: T.Đ

Tại Ngày hội, đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, cán bộ và Nhân dân thôn Minh Sơn đã ôn lại lịch sử 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2026) và kết quả thực hiện cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở cộng đồng thôn Minh Sơn, xã Phú Trạch.

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với cán bộ và Nhân dân thôn Minh Sơn - Ảnh: T.Đ

Sau sáp nhập, thôn Minh Sơn có 601 hộ với 1.118 nhân khẩu. Thời gian qua, cán bộ và Nhân dân trong thôn luôn phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự và chung sức xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với cán bộ và Nhân dân thôn Minh Sơn - Ảnh: T.Đ

Tiết mục văn nghệ do các em học sinh biểu diễn tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Minh Sơn - Ảnh: T.Đ

Thu nhập bình quân đầu người của thôn đạt từ 63-65 triệu đồng/năm. Toàn thôn có 100% tuyến đường thôn, xóm được bê tông hóa; 100% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

Các đại biểu tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Minh Sơn, xã Phú Trạch - Ảnh: T.Đ

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, an sinh xã hội, chăm lo, hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm thực hiện. Những kết quả đạt được đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, làm thay đổi diện mạo nông thôn và củng cố khối đại đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những kết quả mà cán bộ và Nhân dân thôn Minh Sơn đã đạt được trong thời gian qua - Ảnh: T.Đ

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả mà cán bộ, Nhân dân thôn Minh Sơn đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị thời gian tới, cán bộ và Nhân dân trong thôn tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tình làng nghĩa xóm; quan tâm xây dựng gia đình hạnh phúc, đời sống văn hóa, giữ gìn nếp sống văn minh và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp.

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cán bộ và Nhân dân thôn Minh Sơn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương - Ảnh: T.Đ

Chung sức phát triển kinh tế, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập và chăm lo các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Quang cảnh Ngày hội - Ảnh: T.Đ

Đồng thời, phát huy quyền làm chủ và trách nhiệm của mỗi người dân trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; tích cực phối hợp, hỗ trợ địa phương triển khai các dự án phát triển kinh tế-xã hội, nhất là công tác giải phóng mặt bằng; kịp thời phản ánh, kiến nghị những vấn đề liên quan đến môi trường, hạ tầng để chính quyền kịp thời nắm bắt, xem xét, giải quyết.

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa và quà chúc mừng cán bộ, Nhân dân thôn Minh Sơn, xã Phú Trạch - Ảnh: T.Đ

Đại diện lãnh đạo xã Phú Trạch tặng hoa và quà chúc mừng cán bộ, Nhân dân thôn Minh Sơn - Ảnh: T.Đ

Tại Ngày hội, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng hoa và quà chúc mừng cán bộ, Nhân dân thôn Minh Sơn, xã Phú Trạch.

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà các hộ nghèo, hộ khó khăn của thôn Minh Sơn, xã Phú Trạch - Ảnh: T.Đ

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành cũng đã trao tặng 30 suất quà cho các hộ nghèo, hộ khó khăn của thôn Minh Sơn, xã Phú Trạch.