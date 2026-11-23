Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Phong Thổ. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)

Ngày 23/11, tại xã Phong Thổ (Lai Châu), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 và Tuần lễ Văn hóa-Đại đoàn kết năm 2026.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, tỉnh Lai Châu và đông đảo cán bộ, người dân.

Liên khu dân cư các thôn, bản Tây An, Tây Nguyên, Tây Sơn, Mường So, Huổi Én, Nà Củng, Vàng Bâu có 1.608 hộ với 7.476 nhân khẩu, gồm 7 dân tộc cùng sinh sống; ngành nghề phát triển kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, kinh doanh, dịch vụ, thương mại.

Trong năm qua, cán bộ và nhân dân liên khu dân cư đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, tích cực thi đua lao động, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự, góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, tiến bộ.

Tại ngày hội, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng biểu dương, chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phong Thổ, đặc biệt là bà con liên khu dân cư đã đạt được thời gian qua; đồng thời khẳng định, Đảng, Nhà nước và Chính phủ luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho Tây Bắc và vùng dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, đồng hành để bà con nhân dân các dân tộc ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tin tưởng, phát huy truyền thống cách mạng và sức mạnh đại đoàn kết, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phong Thổ sẽ giành được nhiều thành tựu to lớn hơn; liên khu dân cư sẽ ngày càng ấm no, văn minh, vòng xòe đoàn kết mãi nối dài, cùng Lai Châu và cả nước vững bước trong kỷ nguyên mới.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng phát biểu tại Ngày hội. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)

Năm 2026 là năm mở đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XV.

Phó Thủ tướng đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân xã Phong Thổ, liên khu dân cư tập trung một số nhiệm vụ như: tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng thế trận lòng dân, thế trận biên phòng toàn dân vững chắc; xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc Tây Bắc; phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện tự nhiên, tập quán sản xuất của bà con nhân dân; thay đổi nếp nghĩ, cách làm để vươn lên thoát nghèo bền vững; giữ rừng, giữ nguồn nước, chủ động phòng, chống thiên tai và phát triển du lịch cộng đồng; chăm lo giáo dục, sức khỏe, phát triển nguồn nhân lực và thế hệ tương lai.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, Lai Châu cần tiếp tục khơi thông, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số; đẩy mạnh khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Phát triển kinh tế phải gắn với tiến bộ, công bằng, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường; cùng cả nước vững bước trong kỷ nguyên mới.

Năm nay, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, tỉnh Lai Châu đã nỗ lực vượt qua thử thách, giữ được đà tăng trưởng khá: GRDP 9 tháng ước tăng 9,62%, phấn đấu cả năm đạt 10%; 10 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 6,2%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt gần 10.000 tỷ đồng, tăng 17,3%; thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 2.843 tỷ đồng, vượt 14,7% dự toán Trung ương giao; giải ngân vốn đầu tư công gấp gần 3 lần cùng kỳ, nhiều công trình động lực như hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên được đẩy nhanh; 257 doanh nghiệp thành lập mới, 56 dự án đầu tư mới với tổng vốn đăng ký khoảng 41.300 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Phong Thổ. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)

Các vùng sản xuất chè, dược liệu, sâm Lai Châu, mắc ca từng bước hình thành; quốc phòng, an ninh, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững.

Dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng và Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga tặng quà cho liên khu dân cư và 20 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, cá nhân tiêu biểu, nghệ nhân, người uy tín; tặng quà cho Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phong Thổ.

Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu tặng quà liên khu dân cư và 10 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đại diện liên khu dân cư trao tặng Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng và Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga chiếc đàn tính - nhạc cụ mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Thái./.