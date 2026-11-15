Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, xây dựng tổ dân phố Hưởng Phước văn minh, hạnh phúc

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh phát biểu tại ngày hội. Ảnh: VINH ANH

Tổ dân phố Hưởng Phước hiện có 591 hộ với 2.200 nhân khẩu; người dân sinh sống chủ yếu bằng sản xuất nông nghiệp. Đây là vùng đất giàu truyền thống văn hóa, lịch sử, trong đó đình làng Hưởng Phước là di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố.

Trong năm 2026, Ban Công tác Mặt trận tổ dân phố phối hợp triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Toàn dân tích cực thực hiện hiệu quả các mô hình như: “Tổ dân phố thân thiện môi trường”, “Đường cờ Tổ quốc”, phong trào “Ngày Chủ nhật xanh - sạch - đẹp”, “Không có cờ bạc trong đám tang”…

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh (ngoài cùng bên trái) trao tặng lẵng hoa chúc mừng đại diện tổ dân phố. Ảnh: VINH ANH

Trong năm, tổ dân phố vận động, trao tặng quà cho các hộ gia đình dịp Tết Nguyên đán và thiếu nhi dịp Tết Trung thu với tổng trị giá 80 triệu đồng; thăm hỏi, hỗ trợ các hộ có hoàn cảnh khó khăn 15 triệu đồng.

Bên cạnh đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững; các mâu thuẫn trong nhân dân được quan tâm hòa giải kịp thời, không để phát sinh điểm nóng.

Phát biểu chung vui tại ngày hội, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh đánh giá, với gần 600 hộ dân, Hưởng Phước là một trong những tổ dân phố lớn của thành phố; đồng thời biểu dương tinh thần đoàn kết và những kết quả mà cán bộ, nhân dân địa phương đạt được thời gian qua.

Theo đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh, trong 10 tháng đầu năm 2026, thành phố có bước phát triển mạnh mẽ, thu ngân sách đạt hơn 78.000 tỷ đồng, dự kiến cả năm đạt khoảng 88.000 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng kinh tế trên 11%.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh tặng quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: VINH ANH

Thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đề nghị tổ dân phố Hưởng Phước tiếp tục củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; gắn việc xây dựng đời sống văn hóa với xây dựng khu dân cư văn minh, an toàn, hạnh phúc; quan tâm chăm lo đời sống người dân và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Đồng thời, đề nghị lãnh đạo phường Liên Chiểu thông qua việc phân công các đồng chí về dự ngày hội tại khu dân cư cần nghiêm túc tiếp thu, tổng hợp các kiến nghị của nhân dân trên mọi lĩnh vực, báo cáo thành phố qua kênh Mặt trận để kịp thời xem xét, giải quyết thấu đáo.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định nhân dân là trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu của sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước. Mọi chủ trương, chính sách chỉ thực sự có ý nghĩa khi xuất phát từ lợi ích chính đáng của nhân dân, được nhân dân đồng tình, ủng hộ và cùng tham gia thực hiện.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh (ở giữa) tham quan mâm cơm đại đoàn kết của các tổ đoàn kết chuẩn bị. Ảnh: VINH ANH

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Nguyễn Đình Vĩnh kỳ vọng tổ dân phố Hưởng Phước sẽ tiếp tục có những bước phát triển mới, trở thành “Khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc”, góp phần xây dựng phường Liên Chiểu và thành phố Đà Nẵng ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Dịp này, lãnh đạo thành phố và phường Liên Chiểu trao tặng 30 suất quà cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.