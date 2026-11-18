Sự đồng thuận, chung sức của mỗi người dân không chỉ góp phần nâng cao chất lượng đời sống cộng đồng mà còn tạo nền tảng xây dựng Hà Nội ngày càng văn minh, hiện đại, hạnh phúc.

Tiết mục văn nghệ tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại liên tổ dân phố 18, 19, phường Khương Đình. Ảnh: Hồng Thái

Gắn kết cộng đồng từ những việc làm thiết thực

Những ngày tháng 11, không khí Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 lan tỏa tại nhiều khu dân cư trên địa bàn Hà Nội. Không chỉ là dịp ôn lại truyền thống 96 năm xây dựng và trưởng thành của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ngày hội còn là cơ hội để người dân gặp gỡ, sẻ chia, nhìn lại những kết quả đã đạt được, cùng bàn bạc, thống nhất những nhiệm vụ xây dựng cộng đồng dân cư ngày càng đoàn kết, văn minh, nghĩa tình.

Tại Cụm tổ dân phố Ngô 1, Ngô 2 và Ngọc Trì 2, phường Long Biên, tinh thần đại đoàn kết được thể hiện rõ qua sự chung sức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong phát triển kinh tế xã hội, nhất là công tác giải phóng mặt bằng, chỉnh trang đô thị. Thông qua công tác tuyên truyền, vận động và đối thoại, các lực lượng ở cơ sở đã tạo được sự đồng thuận để các hộ dân bàn giao mặt bằng, tự nguyện tháo dỡ, di chuyển công trình theo quy định. Đây không chỉ là kết quả của công tác dân vận mà còn thể hiện ý thức trách nhiệm của mỗi người dân đối với sự phát triển chung.

Tại liên tổ dân phố 18, 19, phường Khương Đình, tinh thần đoàn kết được cụ thể hóa bằng những hoạt động thường xuyên, gần gũi với đời sống. Theo Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ dân phố 19 Đặng Thị Bắc, phong trào tổng vệ sinh môi trường được duy trì vào sáng thứ bảy hằng tuần, thu hút đông đảo người dân tham gia. Chi hội Phụ nữ và Cựu chiến binh phát huy vai trò nòng cốt trong giữ gìn vệ sinh khu vực phố Vũ Tông Phan, dọc sông Tô Lịch.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với cán bộ, nhân dân phường Khương Đình. Ảnh: Hồng Thái

Không chỉ quan tâm đời sống vật chất, các tổ dân phố còn chú trọng xây dựng môi trường sống an toàn. Ban Công tác Mặt trận phối hợp thành lập 4 tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy; thường xuyên kiểm tra các điểm chữa cháy công cộng, bổ sung trang thiết bị và vận động các hộ gia đình trang bị bình chữa cháy. Công tác giám sát cộng đồng tại các công trình cải tạo, nâng cấp ngõ 387 Vũ Tông Phan, các ngách ngõ 29 phố Khương Hạ và khu vực bờ hồ Đầm Chuối cũng được quan tâm thực hiện.

Những con số, công trình và phần việc cụ thể cho thấy, khi người dân được tham gia bàn bạc, đóng góp và giám sát, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng được nâng lên. Đặc biệt, việc chăm lo các gia đình khó khăn, hỗ trợ 5 trẻ em mồ côi trên địa bàn hai tổ dân phố từ Quỹ Vì người nghèo đã góp phần lan tỏa thông điệp nhân văn: Đoàn kết không chỉ là sự đồng lòng trong công việc chung mà còn là tình yêu thương, sẻ chia để không ai bị bỏ lại phía sau.

Gìn giữ bản sắc văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh

Từ khu vực đô thị đến các làng quê ngoại thành, phong trào xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục được triển khai với nhiều cách làm thiết thực, phù hợp đặc điểm từng địa bàn. Trong đó, xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa không dừng ở việc bình xét danh hiệu mà hướng tới hình thành nếp sống tốt đẹp, giữ gìn truyền thống, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng trao quà cho các gia đình, cá nhân tiêu biểu của thôn Lai Xá, xã Hoài Đức. Ảnh: Hồng Thái

Tại thôn Vân Từ, xã Chuyên Mỹ, tinh thần đoàn kết được xác định là nền tảng để ổn định cộng đồng và phát triển địa phương. Năm 2026, thôn được công nhận danh hiệu Làng văn hóa; đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Theo Trưởng thôn Nguyễn Đình Tuấn, cùng với phát triển kinh tế, địa phương chú trọng chăm lo an sinh xã hội, khuyến học, khuyến tài, hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Các quỹ đền ơn đáp nghĩa, bảo trợ chăm sóc trẻ em, vì người nghèo và hoạt động hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai đều nhận được sự hưởng ứng tích cực của nhân dân.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa ghi nhận kết quả đáng khích lệ với 96% số hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa; 100% số hộ sử dụng nước sạch. Công tác vệ sinh môi trường được tổ chức thường xuyên, các tuyến đường tự quản được duy trì sáng - xanh - sạch - đẹp. Kết quả chấm điểm phong trào thôn sáng - xanh - sạch - đẹp đạt trên 95/100 điểm.

Cũng tại khu vực ngoại thành, thôn Lai Xá, xã Hoài Đức là một điểm sáng trong phát huy sức mạnh cộng đồng gắn với gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống. Năm 2026, kinh tế địa phương tiếp tục phát triển, nhân dân tích cực mở rộng sản xuất, kinh doanh, phát triển ngành nghề, tạo việc làm và nâng cao thu nhập. Đáng chú ý, thôn không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo. Đặc biệt, phong trào xây dựng cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp có sự tham gia tích cực của các chi hội, đoàn thể và nhân dân.

Không chỉ có những con đường sạch đẹp, Lai Xá còn sở hữu nhiều giá trị văn hóa, lịch sử đáng tự hào như Di chỉ khảo cổ Vườn Chuối, làng nghề Nhiếp ảnh, Bảo tàng Nhiếp ảnh Lai Xá và Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên. Đây là những di sản quý báu, thể hiện chiều sâu văn hóa, truyền thống hiếu học và tinh thần sáng tạo của các thế hệ người dân. Việc gìn giữ, phát huy những giá trị này không chỉ góp phần giáo dục truyền thống mà còn mở ra cơ hội phát triển du lịch trải nghiệm, dịch vụ văn hóa, tạo thêm sinh kế cho người dân.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu trao quà cho các gia đình, cá nhân thôn Vân Từ, xã Chuyên Mỹ. Ảnh: Hồng Thái

Phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, xây dựng Thủ đô hạnh phúc

Chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại thôn Vân Từ, xã Chuyên Mỹ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu nhấn mạnh, nét đẹp nổi bật của văn hóa làng quê chính là tình làng nghĩa xóm, tinh thần yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau, cùng giải quyết những mâu thuẫn ngay từ cơ sở, không để phát sinh phức tạp. Đây là giá trị đặc trưng, tạo nên sự gắn bó trong cộng đồng dân cư nông thôn.

Theo đồng chí Nguyễn Xuân Lưu, đoàn kết phải bắt đầu từ mỗi gia đình, mỗi cá nhân, mỗi khu dân cư; mỗi người cần thống nhất giữa lời nói và việc làm, chân thành, trách nhiệm, biết yêu thương, chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau. Khi tình làng nghĩa xóm được vun đắp, những mâu thuẫn sẽ được giải quyết, cộng đồng thêm gắn bó, đồng thuận.

Đề cập việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Phó Chủ tịch UBND thành phố nhận định, mô hình mới giúp chính quyền gần dân, sát dân hơn, trực tiếp giải quyết các vấn đề phát sinh trên địa bàn. Vì vậy, vai trò của cấp ủy, bí thư chi bộ, trưởng thôn và Ban Công tác Mặt trận càng cần được phát huy, nhất là trong việc tập hợp, vận động nhân dân, giữ vững ổn định và củng cố khối đại đoàn kết sau sắp xếp thôn, tổ dân phố.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn và Bí thư Đảng ủy phường Long Biên Nguyễn Phi Thường trao quà cho các gia đình, cá nhân Cụm tổ dân phố Ngô 1, Ngô 2 và Ngọc Trì 2. Ảnh: Hồng Thái

Tại Ngày hội Đại đoàn kết ở phường Long Biên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và nhân dân tiếp tục phát huy quyền làm chủ, tinh thần tự quản; cùng bàn bạc, thực hiện và giám sát những công việc chung; xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, giữ gìn cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Mỗi gia đình, mỗi tổ dân phố cần có những việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cộng đồng.

Đó cũng là tinh thần được thể hiện trong phong trào thi đua năm 2027 tại Cụm tổ dân phố Ngô 1, Ngô 2 và Ngọc Trì 2 với thông điệp: “Mỗi gia đình một việc làm tốt - Mỗi tổ dân phố một công trình, phần việc thiết thực - Chung sức xây dựng khu dân cư đoàn kết, văn minh, nghĩa tình”.

Xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, hạnh phúc không chỉ là nhiệm vụ của các cấp chính quyền mà còn là sự nghiệp chung của toàn dân. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, lấy nhân dân làm chủ thể, lấy sự đồng thuận làm nền tảng và chất lượng cuộc sống làm thước đo, Hà Nội có thêm nguồn lực nội sinh để phát triển bền vững, xứng đáng là Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc.