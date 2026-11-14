Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, xây dựng thôn Phiếm Ái nghĩa tình, hạnh phúc

Cùng tham dự ngày hội có Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đoàn Ngọc Hùng Anh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Thanh Phương, lãnh đạo xã Đại Lộc cùng đông đảo cán bộ và nhân dân thôn Phiếm Ái.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng ngày hội.

Phát huy tinh thần đoàn kết

Tại ngày hội, bà Nguyễn Thị Cúc - Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Phiếm Ái cho biết, hiện nay, thôn có 865 hộ với 3.650 nhân khẩu. Đời sống của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, kinh doanh, dịch vụ và làm việc tại các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp. Dù một bộ phận người dân vẫn còn gặp khó khăn trong cuộc sống, song tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, sẻ chia và giúp đỡ lẫn nhau luôn được bà con gìn giữ, phát huy.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang tặng quà cho người dân thôn Phiếm Ái.

Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc và những giá trị văn hóa tốt đẹp của quê hương, thời gian qua, cán bộ và nhân dân thôn Phiếm Ái đã chung sức xây dựng khu dân cư, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, cuộc vận động; quan tâm chăm lo đời sống các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, vun đắp tình làng nghĩa xóm và xây dựng nếp sống văn hóa trong cộng đồng.

Trong năm 2026, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái tiếp tục được lan tỏa sâu rộng. Người dân tích cực tham gia các phong trào, hoạt động chung của địa phương; kịp thời sẻ chia, hỗ trợ những gia đình gặp khó khăn, hoạn nạn; thực hiện tốt hương ước, quy ước của khu dân cư, góp phần xây dựng nếp sống văn minh. Thông qua công tác vận động, thôn đã trao tặng 140 suất quà với tổng trị giá 56 triệu đồng; đồng thời quan tâm hỗ trợ học sinh nghèo, người cao tuổi và các đối tượng yếu thế.

Lãnh đạo xã Đại Lộc và doanh nghiệp tặng quà cho người dân.

Cùng với công tác an sinh xã hội, phong trào xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường và giữ gìn an ninh trật tự cũng đạt nhiều kết quả tích cực. Tỷ lệ gia đình văn hóa của thôn đạt trên 91%; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng dân cư.

Đáng chú ý, năm 2026, thôn Phiếm Ái được xã Đại Lộc chọn làm khu dân cư điểm triển khai mô hình “Khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc”. Ban Công tác Mặt trận đã phối hợp với Chi bộ, Trưởng thôn và các chi hội, đoàn thể tổ chức ra mắt, phát động xây dựng mô hình, gắn với mô hình “Khu dân cư văn hóa – Giữ gìn văn hóa làng” và xây dựng “Thôn không ma túy”. Qua đó, từng bước phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng cộng đồng dân cư an toàn, văn minh, nghĩa tình…

Gắn kết cộng đồng, xây dựng khu dân cư an toàn, nghĩa tình

Phát biểu tại ngày hội, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước những kết quả mà cán bộ và nhân dân thôn Phiếm Ái đạt được, đặc biệt là tinh thần đoàn kết, bảo tồn những giá trị văn hóa tốt đẹp của quê hương.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang phát biểu tại ngày hội.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang mong muốn cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể và nhân dân thôn Phiếm Ái tiếp tục củng cố, vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân; phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa, xây dựng cộng đồng dân cư ngày càng gắn bó, nghĩa tình. Đặc biệt, trong bối cảnh địa bàn thôn được sắp xếp, mở rộng, cần chú trọng tăng cường sự gắn kết giữa người dân ở các khu vực, không phân biệt địa bàn cũ hay mới, cùng chung sức xây dựng một cộng đồng Phiếm Ái đoàn kết, đồng thuận và phát triển.

“Chi bộ, cán bộ thôn, Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể phải thật sự gần dân, lắng nghe ý kiến của bà con, tạo điều kiện để mọi người đều được tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát những công việc chung. Mỗi gia đình, mỗi người dân cần tiếp tục phát huy tinh thần tự quản, cùng giữ gìn an ninh trật tự, phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là ma túy; quan tâm quản lý, giáo dục con em, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh”, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang nhấn mạnh.

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Đại Lộc tiếp tục nắm chắc tình hình đời sống nhân dân, nhất là các hộ còn nhiều khó khăn, người cao tuổi neo đơn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và những trường hợp cần được trợ giúp. Công tác hỗ trợ cần bảo đảm đúng đối tượng, đúng nhu cầu, kịp thời và thiết thực; đồng thời chú trọng kết nối việc làm, hỗ trợ sản xuất, tạo sinh kế phù hợp để các gia đình có điều kiện ổn định cuộc sống lâu dài.

Bên cạnh đó, địa phương cần rà soát cụ thể những kiến nghị của người dân liên quan đến hạ tầng giao thông, điện chiếu sáng, hệ thống thoát nước, vệ sinh môi trường và việc thực hiện các chế độ, chính sách. Thành phố sẽ tiếp tục quan tâm đầu tư hạ tầng thiết yếu, chăm lo an sinh xã hội, tạo điều kiện phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Tại ngày hội, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang trao 100 triệu đồng hỗ trợ sửa chữa nhà đại đoàn kết cho hộ cận nghèo Lê Thị Kim trú thôn Phiếm Ái; trao quà của lãnh đạo thành phố cho 10 hộ nghèo, hộ cận nghèo tại thôn Phiếm Ái. Lãnh đạo xã Đại Lộc, doanh nghiệp trao quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã.

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2026 được tuyên dương, khen thưởng.