Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp

Các đại biểu tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Quyết Tiến - Ảnh: K.H

Thôn Quyết Tiến được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 thôn: 5, 6 và 7. Toàn thôn hiện có 530 hộ với 3.400 nhân khẩu. Phát huy tinh thần đoàn kết, Ban công tác Mặt trận thôn cùng các tổ chức đoàn thể đã tích cực vận động Nhân dân chung sức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng quê hương.

Đến nay, gần 98% đường giao thông nông thôn trên địa bàn đã được bê tông hóa, 100% đường làng, ngõ xóm có điện chiếu sáng, tạo diện mạo khu dân cư ngày càng khang trang.

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa và quà cho khu dân cư Quyết Tiến - Ảnh: K.H

Các phong trào xây dựng gia đình văn hóa, giữ gìn nếp sống văn minh được triển khai sâu rộng, góp phần củng cố tình đoàn kết trong cộng đồng. Toàn thôn hiện có 525 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm 99,1%. Công tác khuyến học, khuyến tài được quan tâm; trong năm 2026, thôn đã khen thưởng 180 học sinh có thành tích học tập tốt.

Cùng với đó, người dân tích cực phát triển kinh tế, đa dạng hóa ngành nghề, tạo việc làm và nâng cao thu nhập. Toàn thôn hiện có 363 người lao động ở nước ngoài, góp phần cải thiện đời sống gia đình. Đến nay, thôn chỉ còn 2 hộ nghèo, đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước được nâng lên.

Thời gian tới, Ban công tác Mặt trận và Nhân dân thôn Quyết Tiến tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vận động người dân thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh trật tự, chung sức xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, hạnh phúc.

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại ngày hội - Ảnh: K.H

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả mà cán bộ và Nhân dân thôn Quyết Tiến đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, Ban công tác Mặt trận và các đoàn thể tiếp tục củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vun đắp tình làng nghĩa xóm sau sáp nhập; vận động người dân tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số vào sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Đồng thời, chú trọng nâng cao chất lượng đời sống văn hóa cơ sở, quan tâm chăm lo các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, xây dựng chính quyền cơ sở gần dân, sát dân, lắng nghe và kịp thời giải quyết những kiến nghị chính đáng của người dân, lấy sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo hiệu quả hoạt động.

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh trao quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: K.H

Dịp này, lãnh đạo tỉnh và xã Bắc Trạch đã tặng hoa, quà chúc mừng thôn Quyết Tiến; trao quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, qua đó động viên bà con tiếp tục nỗ lực lao động, sản xuất, chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.