Đồng thuận từ nhân dân, nâng cao chất lượng đời sống khu dân cư

Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2026) và hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), Tổ dân phố số 23, phường Tây Hồ đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Tham dự ngày hội có bà Bùi Huyền Mai - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội; ông Nguyễn Thanh Tịnh - Chủ tịch UBND phường Tây Hồ; ông Phạm Thế Vinh - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tây Hồ cùng đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội, chính quyền địa phương cùng đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai cùng đại diện chính quyền đến dự và tặng quà người dân phường Tây Hồ nhân kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2026) và hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Tại ngày hội, các đại biểu và nhân dân đã cùng ôn lại truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đánh giá kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư trong năm 2026.

Trong bối cảnh triển khai sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Chi bộ, Tổ dân phố, Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể đã chủ động kiện toàn tổ chức, ổn định hoạt động, bảo đảm các nhiệm vụ phục vụ nhân dân được duy trì.

Đáng chú ý, trong quá trình lấy ý kiến nhân dân về điều chỉnh địa giới hành chính, Tổ dân phố ghi nhận 1.044/1.045 ý kiến đồng thuận. Đối với việc bầu người tham gia Ban Thanh tra nhân dân phường, 100% đại diện 680/680 hộ gia đình nhất trí. Kết quả này thể hiện sự đồng thuận và tinh thần trách nhiệm của người dân đối với các vấn đề chung tại địa phương.

Cùng với đó, các phong trào xây dựng nếp sống văn minh đô thị được triển khai thường xuyên. Hoạt động tổng vệ sinh môi trường được duy trì vào sáng thứ Bảy hằng tuần tại khu vực chung cư CT36, các tuyến ngõ và trường học; công tác chỉnh trang cảnh quan, giữ gìn vệ sinh tại ngõ 535 Lạc Long Quân cũng được quan tâm.

Trong lĩnh vực chuyển đổi số, Tổ dân phố đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng các ứng dụng thiết yếu như VNeID, iHanoi, góp phần nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ công và tiện ích số.

Công tác bảo đảm an ninh, an toàn khu dân cư tiếp tục được chú trọng. Các tổ liên gia được duy trì hoạt động; lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được kiện toàn với 21 thành viên. Tổ dân phố đồng thời tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các hộ gia đình chủ động phòng ngừa nguy cơ cháy, nổ.

Những phong trào thiết thực tại các khu dân cư, tổ dân phố tại phường Tây Hồ (Hà Nội) đang phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, góp phần xây dựng cộng đồng văn minh, an toàn và nghĩa tình.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và khuyến học, khuyến tài được tổ chức thường xuyên, góp phần tăng cường giao lưu, gắn kết cộng đồng. Trong năm học 2025-2026, có 337 học sinh được biểu dương, khen thưởng.

Chương trình “Đêm hội trăng rằm” vận động được 25,35 triệu đồng, trao quà cho 980 thiếu nhi. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa đạt kết quả tích cực với 823/826 hộ được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, đạt tỷ lệ 99,76%.

Đặc biệt, tinh thần tương thân, tương ái tiếp tục được phát huy thông qua các hoạt động nhân đạo, từ thiện. Nhân dân đã đóng góp hơn 60 triệu đồng cho các hoạt động an sinh xã hội; ủng hộ 20 triệu đồng hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại Sơn La, Lai Châu và hoàn thành 23/23 chỉ tiêu hiến máu nhân đạo.

Chăm lo an sinh xã hội, xây dựng cộng đồng nghĩa tình

Nhân dịp này, bà Bùi Huyền Mai - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội đã trao lẵng hoa chúc mừng Ngày hội, đồng thời trao 10 suất quà tặng các gia đình tiêu biểu trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua năm 2026 và hỗ trợ Tổ dân phố số 23 số tiền 10 triệu đồng để tổ chức ngày hội.

Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” phường Tây Hồ cũng trao 9 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Phát biểu tại ngày hội, ông Nguyễn Thanh Tịnh - Chủ tịch UBND phường Tây Hồ (TP. Hà Nội) ghi nhận, biểu dương những kết quả Tổ dân phố số 23 đạt được trong năm 2026.

Ông Nguyễn Thanh Tịnh đề nghị Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận và nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm; chú trọng xây dựng môi trường sống văn minh, an toàn, giữ gìn vệ sinh môi trường, trật tự đô thị và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Bên cạnh đó, địa phương cần nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa cơ sở; đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với hỗ trợ người cao tuổi tiếp cận các tiện ích công nghệ; tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy, giữ gìn an ninh trật tự và thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân.