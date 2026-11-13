Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, xây dựng khu dân cư văn minh

Chỉ còn hơn một tháng nữa, ngày 24/12 Cảng hàng không quốc tế Long Thành sẽ khai thác chuyến bay thương mại đầu tiên. Do đó, cùng với việc hoàn thiện các hạng mục công trình, công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT), an toàn hàng không đang được các lực lượng chức năng khẩn trương rà soát, triển khai đồng bộ, quyết tâm không để xảy ra bị động, bất ngờ khi sân bay chính thức vận hành…