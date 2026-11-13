Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, xây dựng khu dân cư văn minh
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Trần Thị Phương Hoa dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại các tổ dân phố số 10, 11, 12, phường Bạch Mai. Ghi nhận những kết quả tích cực của các ban công tác Mặt trận, bà Trần Thị Phương Hoa mong muốn nhân dân ba tổ dân phố vun đắp tình đoàn kết, nghĩa tình xóm giềng; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh từ mỗi gia đình; quan tâm chăm lo gia đình chính sách, người cao tuổi, trẻ em và những hoàn cảnh khó khăn.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/phat-huy-suc-manh-dai-doan-ket-xay-dung-khu-dan-cu-van-minh-24626111313002712.htm