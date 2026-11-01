Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, xây dựng khu dân cư văn minh, bình yên, nghĩa tình

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy Ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh tặng hoa chúc mừng cán bộ, Nhân dân xóm Đoàn Kết.

Tại Ngày hội, các đại biểu và Nhân dân xóm Đoàn Kết cùng ôn lại truyền thống Ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc, những giá trị tốt đẹp của văn hóa Việt Nam; đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động và hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.

Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò của khối đại đoàn kết toàn dân trong xây dựng cộng đồng dân cư phát triển, văn minh, giữ gìn bản sắc văn hóa và chấp hành pháp luật.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy Ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh phát biểu chúc mừng cán bộ, Nhân dân xóm Đoàn Kết.

Xóm Đoàn Kết hiện có 288 hộ với 1.355 nhân khẩu, gồm 5 dân tộc cùng sinh sống. Những năm qua, Ban Công tác Mặt trận đã phát huy vai trò nòng cốt trong tập hợp, vận động Nhân dân thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động do các cấp phát động. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được nâng lên; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Trong phát triển kinh tế, xóm có 95% lao động có việc làm thường xuyên; thu nhập bình quân đạt 85 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ khá, giàu chiếm trên 86%, toàn xóm còn 5 hộ nghèo và 9 hộ cận nghèo.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy Ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh trao quà tặng các gia đình chính sách và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tinh thần đoàn kết, đồng thuận trong Nhân dân được thể hiện qua việc chung sức xây dựng hạ tầng. Năm 2026, xóm được đầu tư nâng cấp 5 tuyến đường giao thông, 100% hộ gia đình có tuyến đường đi qua tự nguyện hiến đất với tổng diện tích 1.278m2 để mở rộng đường. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục được duy trì.

Năm 2026, xóm có 248/288 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm 86,11%; 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, khuyến học, khuyến tài được quan tâm. Nhân dân tích cực hưởng ứng các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa và an sinh xã hội.

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Thịnh Minh tặng hoa chúc mừng cán bộ, Nhân dân xóm Đoàn Kết.

Cùng với đó, công tác bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan khu dân cư được chú trọng. Việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được triển khai hiệu quả. Nhờ đó, tình hình an ninh, trật tự được bảo đảm, không phát sinh vụ việc phức tạp, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp.

Với những kết quả đạt được, xóm Đoàn Kết được UBND xã Thịnh Minh công nhận danh hiệu Khu dân cư văn hóa năm 2026.

Nhân dịp này, lãnh đạo Sở Tư pháp tặng quà cho Nhân dân xóm Đoàn Kết.

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh ghi nhận những kết quả toàn diện mà xóm Đoàn Kết đạt được.

Đồng chí nhấn mạnh, đại đoàn kết không phải là điều gì xa xôi mà bắt đầu từ sự hòa thuận trong mỗi gia đình, sự gắn bó giữa những người hàng xóm và tinh thần đồng lòng khi thực hiện các công việc chung.

Văn hóa không chỉ thể hiện qua các hoạt động văn nghệ mà còn trong cách ứng xử, sự sẻ chia, tình nghĩa cộng đồng. Ý thức chấp hành pháp luật cũng bắt đầu từ những việc làm cụ thể trong đời sống hàng ngày.

Đồng chí mong muốn mỗi người dân tiếp tục phát huy truyền thống tương thân, tương ái, giúp đỡ các hộ nghèo, hộ cận nghèo; quan tâm chăm lo người cao tuổi, trẻ em và những người có hoàn cảnh khó khăn.

Cùng với đó, duy trì nếp sống văn minh, giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp.

Lãnh đạo xã Thịnh Minh trao kinh phí hỗ trợ sửa chữa Nhà đại đoàn kết cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Nhấn mạnh ý nghĩa của việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết gắn với hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị Nhân dân xóm Đoàn Kết tiếp tục nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật; phát huy vai trò của các tổ hòa giải ở cơ sở, kịp thời giải quyết những mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, không để những việc nhỏ trở thành vấn đề phức tạp.

Đối với cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể xã Thịnh Minh, đồng chí đề nghị tiếp tục gần dân, sát dân, lắng nghe và giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của Nhân dân; thực hiện công khai, minh bạch các công việc chung, phát huy dân chủ và tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai; quan tâm hướng dẫn, hỗ trợ người dân tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến, bảo đảm hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp ngày càng thiết thực, hiệu quả.

Các tiết mục văn nghệ mang đến không khí vui tươi, phấn khởi trong Ngày hội của xóm Đoàn Kết.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tin tưởng rằng, với truyền thống đoàn kết và những kết quả đã đạt được, cán bộ, Nhân dân xóm Đoàn Kết sẽ tiếp tục chung sức, đồng lòng, xây dựng khu dân cư ngày càng ấm no, văn minh, bình yên và hạnh phúc, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của xã Thịnh Minh và tỉnh Phú Thọ.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh đã trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho các hộ gia đình chính sách, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xóm Đoàn Kết.