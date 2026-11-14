Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, xây dựng khu dân cư Tân Thạnh văn minh, an toàn và đáng sống

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn phát biểu, ghi nhận vai trò đoàn kết cộng đồng tại khu dân cư Tân Thạnh. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Cùng dự có Giám đốc Sở Nội vụ Cao Thị Huyền Trân; Phó Bí thư Chuyên trách Đảng ủy UBND thành phố Phạm Trường Sơn; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Phi Hùng, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và phường Bàn Thạch.

Phát biểu tại ngày hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của Chi bộ, Ban nhân dân, Ban công tác Mặt trận, các chi hội, đoàn thể và nhân dân tổ dân phố Tân Thạnh trong xây dựng khu dân cư đoàn kết, văn minh.

Đồng thời đánh giá cao tinh thần gắn kết, trách nhiệm của một khu dân cư đông dân, có thành phần dân cư đa dạng. Trong đó, đội ngũ cán bộ, công chức nghỉ hưu là nguồn kinh nghiệm, trí tuệ, uy tín và vốn sống quý cần tiếp tục phát huy để góp ý xây dựng địa phương, vun đắp sự đồng thuận và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn (bên trái) tặng lẵng hoa và quà chúc mừng ngày hội. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy ghi nhận sự đồng thuận của người dân trong thực hiện các công việc liên quan trực tiếp đến đời sống như giải phóng mặt bằng, chỉnh trang đô thị; tinh thần tương thân, tương ái và sự năng động trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, tuyên truyền chuyển đổi số.

Đặc biệt, Ban công tác Mặt trận đã tiếp nhận, tổng hợp hơn 30 ý kiến, kiến nghị của nhân dân; phần lớn đã được giải quyết, một số nội dung đang tiếp tục được xem xét. Đây là kết quả cho thấy vai trò cầu nối giữa nhân dân với cấp ủy, chính quyền.

Để Tân Thạnh tiếp tục là khu dân cư đoàn kết, văn minh, an toàn và ngày càng đáng sống, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị địa phương tiếp tục vun đắp sự đoàn kết, đồng thuận; phát huy dân chủ, gần dân, sát dân, lắng nghe và tạo điều kiện để người dân tham gia góp ý những vấn đề liên quan đến đời sống cộng đồng.

Các bô lão của tổ dân phố Tân Thạnh mặc áo dài truyền thống đến với ngày hội. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Mỗi gia đình thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan khu phố; chấp hành quy định về trật tự đô thị, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy. Quan tâm chăm lo người cao tuổi neo đơn, người bệnh, gia đình gặp khó khăn đột xuất và các trường hợp yếu thế; việc vận động nguồn lực hỗ trợ phải công khai, minh bạch, đúng người, đúng nhu cầu.

Nhấn mạnh phát huy vai trò của nhân dân trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn mong muốn đội ngũ cán bộ hưu trí tiếp tục tranh thủ trí tuệ, kinh nghiệm trong góp ý, giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách và giải quyết các vấn đề liên quan đến đời sống người dân.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn trao quà động viên người dân khó khăn tại tổ dân phố Tân Thạnh. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

“Đối với những nội dung còn đang xem xét, phường Bàn Thạch cần tiếp tục quan tâm, phối hợp giải quyết và thông tin rõ kết quả để bà con biết, theo dõi. Việc gì giải quyết được thì cố gắng giải quyết sớm; việc gì chưa thể giải quyết thì cần trao đổi rõ để người dân hiểu và chia sẻ”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh.

Tổ dân phố Tân Thạnh hiện có hơn 1.000 hộ với hơn 3.600 nhân khẩu, trong đó có 859 hộ được ghi nhận đạt gia đình văn hóa, với tỷ lệ trên 99,4%. Năm 2026, các ban, ngành của tổ dân phố phối hợp tuyên truyền, vận động người dân xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường.

Khu dân cư hiện không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo; đồng thời vận động trao 25 suất quà cho các trường hợp khó khăn và hỗ trợ địa phương kết nghĩa.

Lãnh đạo phường Bàn Thạch trao 10 suất quà động viên hộ gia đình khó khăn trong Ngày hội Đại đoàn kết. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Tại ngày hội, người dân trao đổi nhiều vấn đề thiết thực như chuyển đổi số, nguy cơ lừa đảo trực tuyến, bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống ma túy, trật tự đô thị và bảo vệ môi trường. Các ý kiến cũng đề cập việc hỗ trợ người lớn tuổi tiếp cận tiện ích số, cải thiện hạ tầng viễn thông và xử lý tình trạng đọng nước vào mùa mưa.

Dịp này, lãnh đạo thành phố, phường Bàn Thạch và khu dân cư trao quà cho 30 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Tổ dân phố biểu dương, khen thưởng 14 hộ gia đình tiêu biểu và trao danh hiệu “Gia đình văn hóa” năm 2026.