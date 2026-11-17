Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại Ngày hội. (Ảnh: Hồng Thái/TTXVN)

Sáng 17/11, tại ấp Vĩnh Bình A, xã Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, Ban Công tác Mặt trận ấp Vĩnh Bình A tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam. Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước dự và phát biểu tại ngày hội.

Tại chương trình, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tôn vinh những giá trị văn hóa, tinh thần đoàn kết và lòng tự hào dân tộc. Đại diện địa phương thông tin về kết quả xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khẳng định, đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống vô cùng quý báu, được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước. Đây là cội nguồn sức mạnh, nhân tố có ý nghĩa quyết định đối với sự trường tồn và phát triển của dân tộc Việt Nam.

Theo Phó Chủ tịch nước, việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, hướng tới kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, càng làm tăng ý nghĩa của hoạt động này.

Đây cũng là dịp để nhận thức sâu sắc hơn về vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của văn hóa - nền tảng tinh thần của xã hội, nguồn lực nội sinh và động lực to lớn cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao quà gia đình chính sách, cá nhân tiêu biểu trên địa bàn ấp Vĩnh Bình A. (Ảnh: Hồng Thái/TTXVN)

Biểu dương những kết quả Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội xã Lấp Vò; toàn thể nhân dân ấp Vĩnh Bình A đạt được thời gian qua, Phó Chủ tịch nước cho rằng, địa phương đã phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, nghĩa tình của quê hương, người dân nỗ lực lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống.

Phó Chủ tịch nước đề nghị tỉnh Đồng Tháp, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân xã Lấp Vò, ấp Vĩnh Bình A tiếp tục củng cố, vun đắp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường, chung sức phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Mỗi người dân, mỗi gia đình cần phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần tương thân, tương ái và ý thức trách nhiệm với cộng đồng; cụ thể hóa tinh thần đoàn kết bằng những việc làm thiết thực, cùng nhau vượt qua khó khăn, hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, ứng dụng khoa học, kỹ thuật, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống.

Địa phương cần tiếp tục quan tâm chăm lo gia đình chính sách, người có công, người cao tuổi, trẻ em, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm, giúp thanh niên học tập, lập thân, lập nghiệp, để mọi người dân đều có cơ hội vươn lên và được thụ hưởng thành quả phát triển; tiếp tục tăng cường sự gắn kết giữa các cộng đồng dân cư, trân trọng truyền thống, nét đẹp riêng của từng địa bàn, chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển, giàu đẹp, nghĩa tình.

Gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn ấp Vĩnh Bình A nhận quà tại Ngày hội. (Ảnh: Hồng Thái/TTXVN)

Phó Chủ tịch nước đề nghị địa phương quan tâm bảo tồn, phát huy các di sản, di tích lịch sử, văn hóa, làng nghề truyền thống, nghệ thuật đờn ca tài tử, lễ hội dân gian và những phong tục, tập quán tốt đẹp của vùng sông nước Nam Bộ; chú trọng xây dựng con người Đồng Tháp phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, hiếu học; có ý thức giữ gìn bản sắc và trách nhiệm với cộng đồng.

Địa phương cần xây dựng nếp sống văn minh, văn hóa ứng xử lành mạnh trong gia đình, cộng đồng và trên không gian mạng; phát triển các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở, đa dạng hóa hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, tạo điều kiện để người dân tiếp cận, thụ hưởng các giá trị văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần, xây dựng gia đình hạnh phúc, khu dân cư văn minh, giàu bản sắc.

Phó Chủ tịch nước cũng đề nghị, cấp ủy, chính quyền phải thực sự gần dân, sát dân, lắng nghe, kịp thời giải quyết những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, chất lượng phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong tập hợp, vận động nhân dân, làm cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân; tăng cường giám sát, phản biện xã hội, phát huy tinh thần tự quản của cộng đồng.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tham quan gian hàng sản phẩm OCOP xã Lấp Vò tại Ngày hội. (Ảnh: Hồng Thái/TTXVN)

Địa phương cần tiếp tục phát huy các mô hình hiệu quả, nghiên cứu xây dựng những mô hình mới thực hiện xu hướng chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn phù hợp với điều kiện của địa phương; phấn đấu xây dựng xã Lấp Vò, ấp Vĩnh Bình A là nơi của những cộng đồng dân cư an toàn, thân thiện, đáng sống, nơi người dân yên tâm lao động, sản xuất và gắn bó với quê hương.

Ấp Vĩnh Bình A, xã Lấp Vò có diện tích tự nhiên khoảng 389,92 ha, với 955 hộ, 3.189 nhân khẩu. Người dân trên địa bàn chủ yếu sinh sống bằng sản xuất nông nghiệp, mua bán, dịch vụ, sản xuất nhỏ lẻ và lao động phổ thông; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 75 triệu đồng/người/năm.

Khu vực trung tâm ấp phát triển theo hướng đô thị, được công nhận đạt tiêu chuẩn đô thị loại III. Hằng năm, tỷ lệ hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa của ấp đạt từ 95% trở lên; tỷ lệ hộ duy trì danh hiệu này 3 năm liên tục đạt 94,1%./.