Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, xây dựng bản văn hóa gắn với du lịch cộng đồng

Các đại biểu đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc bản Áng, phường Mộc Sơn.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc bản Áng, phường Mộc Sơn.

Các đại biểu dự ngày hội.

Dự ngày hội có đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo phường Mộc Sơn cùng đông đảo nhân dân trong bản.

Trình diễn trích đoạn di sản văn hóa phi vật thể Lễ hội Hết Chá.

Trình diễn trích đoạn di sản văn hóa phi vật thể Lễ hội Hết Chá.

Chương trình văn nghệ tại ngày hội.

Bản Áng có 320 hộ, 1.110 nhân khẩu thuộc 5 dân tộc cùng sinh sống, trong đó dân tộc Thái chiếm 85%. Năm 2026, Ban Công tác Mặt trận bản tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng đời sống văn hóa. Đến nay, 100% số hộ thực hiện tốt hương ước, quy ước, sử dụng nước sạch, điện an toàn; 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường; 95% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, bản được công nhận bản văn hóa. Hạ tầng được đầu tư với 5 km đường nhựa, bê tông và 5 km đường điện chiếu sáng. Bên cạnh phát triển nông nghiệp theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ, bản đẩy mạnh du lịch cộng đồng, bảo tồn Lễ hội Hết Chá, thu hút trên 1 triệu lượt du khách mỗi năm.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu chỉ đạo tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La ghi nhận, biểu dương những kết quả tích cực mà bản Áng đã đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo phường Mộc Sơn tặng quà cho bản Áng.

Lãnh đạo phường Mộc Sơn tặng quà cho bản Áng

Để địa phương tiếp tục phát triển nhanh và bền vững, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc phường, Ban Công tác Mặt trận bản Áng cùng toàn thể nhân dân tiếp tục giữ vững khối đại đoàn kết; thực hiện tốt phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng". Nâng cao chất lượng dịch vụ lưu trú, ẩm thực, trải nghiệm; làm du lịch văn minh, thân thiện, giữ chữ tín với du khách; xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc cho nông sản sạch và đẩy mạnh chuyển đổi số trong quảng bá, kinh doanh. Gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; duy trì hiệu quả các mô hình tự quản; giữ gìn cảnh quan xanh - sạch - đẹp, mỗi gia đình ở bản Áng sẽ là một gia đình văn hóa, mỗi người dân là một "đại sứ du lịch thân thiện", góp phần xây dựng tỉnh Sơn La ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm không gian văn hóa đồng bào các dân tộc của HTX Làng nghề thổ cẩm Hoàng Long.

Các đại biểu tham quan các gian hàng ẩm thực tại không gian văn hóa sắc màu Mộc Sơn.