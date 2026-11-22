Với quy mô 2.153 hộ dân, hơn 5.500 nhân khẩu, khu phố Mỹ Thành luôn chú trọng phát huy sức mạnh đoàn kết, vận động các nguồn lực xã hội chăm lo đời sống người dân, nhất là hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, người cao tuổi và học sinh hiếu học.

Trong năm 2026, khu phố vận động Quỹ An sinh xã hội đạt 71,5 triệu đồng; triển khai nhiều hoạt động thiết thực như trao học bổng, tặng quà học sinh vượt khó, hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Trao tặng cây xanh cho khu phố Mỹ Thành, phường Long Bình.

Riêng dịp Tết Trung thu, khu phố phối hợp trao 550 phần quà cho thiếu nhi, với tổng trị giá 26,6 triệu đồng. Các hoạt động chăm lo người cao tuổi và hộ khó khăn cũng được duy trì, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.

Bên cạnh công tác an sinh xã hội, khu phố Mỹ Thành chú trọng xây dựng nếp sống văn minh đô thị, bảo vệ môi trường và giữ gìn an ninh trật tự.

Các mô hình “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, xã hội hóa camera an ninh, phong trào “15 phút vì Thành phố văn minh, sạch đẹp” được duy trì, triển khai hiệu quả.

Thiếu tướng Trần Thanh Đức phát biểu tại chương trình.

Đáng chú ý, mô hình “Chăm nom và giữ gìn cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp tại Nhà bia ghi danh khu phố Mỹ Thành” không chỉ góp phần chỉnh trang cảnh quan mà còn giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” cho thế hệ trẻ.

Phát biểu tại ngày hội, Thiếu tướng Trần Thanh Đức - Thành ủy viên, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM, kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.HCM ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của cấp ủy, Ban Công tác Mặt trận, các đoàn thể và nhân dân khu phố Mỹ Thành trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trao quà tặng cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu phố Mỹ Thành, phường Long Bình.

Thiếu tướng Trần Thanh Đức nhấn mạnh, sức mạnh đoàn kết được vun đắp từ những việc làm bình dị, thiết thực, từ sự sẻ chia, giúp đỡ lẫn nhau và tinh thần trách nhiệm của mỗi người dân đối với cộng đồng.

Thiếu tướng Trần Thanh Đức đề nghị địa phương tiếp tục phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng nếp sống văn minh, tình làng nghĩa xóm; quan tâm chăm lo gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và giữ gìn an ninh trật tự.

Đồng thời, tiếp tục triển khai hiệu quả các mô hình, công trình “Dân vận khéo”, gắn với nhu cầu thực tiễn và nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm.

Thiếu tướng Trần Thanh Đức cũng mong muốn mỗi cán bộ, đảng viên, gia đình và người dân chủ động thực hiện những việc làm cụ thể vì cộng đồng, để tinh thần đại đoàn kết không chỉ thể hiện trong ngày hội mà được duy trì bằng trách nhiệm, sự đồng thuận và nghĩa tình trong đời sống hàng ngày.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là dịp củng cố mối quan hệ gắn bó trong cộng đồng dân cư, phát huy sức mạnh của nhân dân trong xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Thông qua các hoạt động gắn kết với địa phương, Bộ đội Biên phòng TP.HCM tiếp tục vun đắp tình đoàn kết quân dân, góp phần xây dựng địa bàn vững mạnh, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.