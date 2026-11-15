Phát huy sức mạnh đại đoàn kết từ mỗi gia đình, tổ dân phố
Trong không khí phấn khởi của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chiều 15/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng đã dự và chung vui cùng cán bộ, nhân dân tổ dân phố số 8, phường Giảng Võ.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/phat-huy-suc-manh-dai-doan-ket-tu-moi-gia-dinh-to-dan-pho-2462611152234079.htm