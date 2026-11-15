Phát huy sức mạnh đại đoàn kết từ mỗi gia đình, tổ dân phố

Ngày 16/11, thời tiết Hà Nội và toàn vùng Bắc Bộ tiếp tục khô ráo. Sáng sớm trời có sương mù nhẹ rải rác, sau đó giảm mây và hửng nắng với mức nhiệt cao nhất 28-31 độ C; về đêm trời chuyển lạnh, nền nhiệt giảm sâu xuống dưới 20 độ C tại các khu vực vùng núi.