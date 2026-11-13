Phát huy sức mạnh đại đoàn kết từ mỗi gia đình, mỗi khu dân cư

Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, lãnh đạo phường Kim Long và đông đảo cán bộ, đảng viên, Nhân dân Tổ dân phố Xuân Hòa.

Đồng chí Trịnh Mạnh Linh cùng các đại biểu tham dự ngày hội.

Xuân Hòa vun đắp tình làng nghĩa xóm

Năm 2026, dù mới thành lập trên cơ sở sáp nhập Tổ dân phố 20 và 21, với diện tích 76ha, 865 hộ, 3.529 nhân khẩu, Tổ dân phố Xuân Hòa, phường Kim Long nhanh chóng ổn định tổ chức, phát huy tinh thần đoàn kết, đồng thuận, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động. Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận và các chi hội, đoàn thể phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Công tác hỗ trợ phát triển kinh tế, chăm lo đời sống được quan tâm. Trong năm, 172 người được tạo điều kiện vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm. Các loại quỹ vận động đều đạt 100% chỉ tiêu. Tổ dân phố trao hơn 457 suất quà, tổng kinh phí khoảng 91 triệu đồng cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo và các hoàn cảnh khó khăn, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái.

Ban Điều hành Đình làng Xuân Hòa tiến hành nghi lễ dâng hương theo truyền thống tại Ngày hội.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục được duy trì với 854/865 hộ đạt Gia đình văn hóa; Xuân Hòa được công nhận danh hiệu Tổ dân phố văn hóa. Công tác khuyến học, khuyến tài được chú trọng, khen thưởng 258 học sinh có thành tích xuất sắc, với kinh phí 26 triệu đồng; có 11 em trúng tuyển đại học. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang được duy trì.

Tinh thần đoàn kết còn thể hiện qua việc chung tay xây dựng cảnh quan, bảo vệ môi trường và giữ gìn an ninh trật tự. Các tuyến đường, ngõ kiệt được vệ sinh thường xuyên. Nổi bật là mô hình tuyến đường cờ “Ông và cháu” trên đường Sư Vạn Hạnh do Chi hội Cựu chiến binh phối hợp Chi đoàn Thanh niên thực hiện, với kinh phí 12 triệu đồng. Công tác hòa giải được chú trọng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định. Đáng chú ý, 100% cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Dịp này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố trao 20 suất quà, gồm 10 suất cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và 10 suất cho học sinh vượt khó học tập. Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Kim Long trao thêm 8 suất quà cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn.

Tại ngày hội, Tổ dân phố Xuân Hòa phát động phong trào thi đua, kêu gọi cán bộ, đảng viên và Nhân dân tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết, chung sức xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, phát triển.

Đại đoàn kết làm nên sức mạnh cộng đồng

Đồng chí Trịnh Mạnh Linh thăm hỏi các vị cao niên khi đến tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Tổ dân phố Xuân Hòa.

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Trịnh Mạnh Linh nhấn mạnh, đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống, tài sản, di sản vô giá của cha ông; là sức mạnh làm nên mọi thắng lợi, thành tựu của dân tộc và đất nước. Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc hằng năm là dịp để các khu dân cư cùng ôn lại truyền thống yêu nước, củng cố khối đại đoàn kết, tăng cường sự đồng thuận trong cộng đồng.

Năm nay, Ngày hội càng có ý nghĩa khi được tổ chức gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) theo Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đồng chí nhấn mạnh, đối với Huế, văn hóa không chỉ hiện diện trong những công trình di sản, làn điệu dân ca hay lễ hội truyền thống, mà còn được thể hiện qua nếp sống văn minh, cách ứng xử chân thành, nghĩa tình của mỗi người dân. Tinh thần đại đoàn kết được vun đắp từ sự tương trợ, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; sự đồng thuận trong hiến đất mở đường, chỉnh trang đô thị; trách nhiệm chăm lo giáo dục, sức khỏe, giữ gìn tình làng nghĩa xóm, bảo vệ môi trường, gìn giữ di sản và chung tay ứng phó với thiên tai, bão lũ.

Đánh giá những kết quả tại Xuân Hòa, đồng chí Trịnh Mạnh Linh ghi nhận, biểu dương tinh thần đoàn kết, sự đồng thuận và trách nhiệm của nhân dân trong thực hiện chủ trương sắp xếp, tổ chức lại tổ dân phố. Dù địa bàn rộng, dân số đông sau sáp nhập, khu dân cư đã sớm ổn định tổ chức, duy trì các phong trào và hoạt động cộng đồng.

Đồng chí đánh giá cao những kết quả trong chăm lo đời sống nhân dân, nhất là việc tạo điều kiện cho 172 người tiếp cận nguồn vốn vay phát triển sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm; vận động các loại quỹ đạt 100% chỉ tiêu; huy động nguồn lực trao hơn 457 suất quà với tổng kinh phí khoảng 91 triệu đồng cho các gia đình khó khăn. Đây là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia và tình nghĩa trong cộng đồng dân cư.

Đồng chí cũng ấn tượng với phong trào khuyến học, khuyến tài được lan tỏa trong các gia đình, dòng họ, tiêu biểu là dòng họ Lê Quang; qua đó thể hiện truyền thống hiếu học và sự quan tâm của cộng đồng đối với thế hệ trẻ. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp được duy trì. Mô hình tuyến đường cờ “Ông và cháu” trên đường Sư Vạn Hạnh không chỉ góp phần tạo cảnh quan mà còn có ý nghĩa giáo dục truyền thống. Nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đóng góp ý kiến hoàn thiện quy ước tổ dân phố, giữ gìn an ninh trật tự và thực hiện các hoạt động tự quản.

Lãnh đạo Thành phố tặng hoa chúc mừng ngày hội.

Ghi nhận vai trò của đội ngũ cán bộ cơ sở, đồng chí Trịnh Mạnh Linh đánh giá cao sự nỗ lực của Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận và các chi hội, đoàn thể trong việc ổn định tổ chức, duy trì nền nếp sinh hoạt, bám sát nhiệm vụ chính trị, tích cực vận động nhân dân. Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí cảm ơn, chúc mừng và biểu dương những kết quả mà cán bộ, đảng viên và nhân dân Xuân Hòa đạt được.

Xây dựng khu dân cư văn minh, nghĩa tình, hạnh phúc

Để góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng đô thị Huế di sản xanh, thông minh, giàu bản sắc, đồng chí Trịnh Mạnh Linh đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể và nhân dân Xuân Hòa tiếp tục củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết ngay từ mỗi gia đình, tổ liên gia và toàn khu dân cư.

Trong đó, mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự gương mẫu; mỗi gia đình, người dân tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, nhất là gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với phát triển kinh tế gia đình, cần giữ gìn an ninh trật tự, chủ động phương án ứng phó thiên tai trong mùa mưa bão, phát huy tinh thần “lá lành đùm lá rách”, “tối lửa tắt đèn có nhau”.

Đồng chí lưu ý, cần tiếp tục gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng nếp sống văn minh và môi trường sống an toàn, nghĩa tình. Mỗi gia đình hãy là một mái ấm văn hóa; mỗi người dân là một tấm gương về lối sống văn minh; mỗi khu dân cư có những việc làm thiết thực để xây dựng môi trường sống ngày càng tốt đẹp. Nhân dân tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và trên không gian mạng; quan tâm gìn giữ, phát huy giá trị đình làng Xuân Hòa, bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan đường phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn.

Đồng chí Trịnh Mạnh Linh tặng quà các em học sinh vượt khó.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nâng cao chất lượng hoạt động tự quản và sự tham gia của người dân trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể cần thực sự gần dân, sát dân, tôn trọng và lắng nghe ý kiến nhân dân. Những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống người dân phải được trao đổi dân chủ, công khai, minh bạch, tạo sự đồng thuận trước khi triển khai thực hiện.

Đồng chí đề nghị Ban Công tác Mặt trận tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, ứng dụng chuyển đổi số, nhất là hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công, các tiện ích số và thông tin thiết thực phục vụ cuộc sống.

Đồng chí Trịnh Mạnh Linh bày tỏ tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, nghĩa tình, cùng sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền và sự đồng hành của Mặt trận, các đoàn thể, cán bộ và nhân dân Xuân Hòa sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, giàu đẹp, an toàn, hạnh phúc. Tinh thần đại đoàn kết cần tiếp tục được lan tỏa bằng những hành động cụ thể trong mỗi gia đình, mỗi ngõ phố và từng hoạt động cộng đồng.

Trước khi tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Tổ dân phố Xuân Hòa, đồng chí Trịnh Mạnh Linh đến thăm Trung tâm Nuôi dạy trẻ cô nhi và khuyết tật Sơn Ca, phường Kim Long; thăm hai cụ Trần Thị Phụng (91 tuổi), Trần Thị Loan (90 tuổi), có hoàn cảnh neo đơn; thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thanh Xuân, trú tại Tổ dân phố Hương Hồ.

Đồng chí Trịnh Mạnh Linh thăm Trung tâm Nuôi dạy trẻ cô nhi và khuyết tật Sơn Ca.

Tại Trung tâm Sơn Ca, đồng chí thăm hỏi sức khỏe và điều kiện học tập của các cháu. Thành lập năm 2005, Trung tâm chăm sóc 34 trẻ mồ côi, bị bỏ rơi, khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn; cháu nhỏ nhất mới 6 tháng tuổi. Với sự chăm sóc của 12 cán bộ, nhân viên, các cháu được nuôi dưỡng, đến trường; nhiều em trưởng thành đã có việc làm. Đồng chí ghi nhận sự tận tụy của các cán bộ, nhân viên; mong muốn Trung tâm tạo môi trường an toàn, giúp các cháu học tập, phát triển, hòa nhập cộng đồng. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương phối hợp hỗ trợ, tạo điều kiện để trung tâm hoạt động đúng tôn chỉ, múc đích cao quý.

Thăm hai cụ Trần Thị Phụng và Trần Thị Loan.

Đến thăm hai cụ Trần Thị Phụng và Trần Thị Loan, đồng chí hỏi thăm sức khỏe, đời sống. Cả hai cụ đều tuổi cao, không có chồng, con, hiện sống neo đơn; trong đó cụ Phụng thuộc diện hộ nghèo, thu nhập chủ yếu từ trợ cấp người cao tuổi và chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Đồng chí động viên hai cụ giữ gìn sức khỏe; đề nghị địa phương, tổ dân phố và các đoàn thể thường xuyên thăm hỏi, hỗ trợ, nhất là khi ốm đau, khó khăn, để các cụ cảm nhận sự sẻ chia của cộng đồng.

Đồng chí Trịnh Mạnh Linh thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thanh Xuân.

Thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thanh Xuân, đồng chí Trịnh Mạnh Linh tri ân những hy sinh của Mẹ và gia đình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Mẹ là thương binh hạng 1/4, có hơn 60 năm tuổi Đảng, được trao Huân chương Kháng chiến chống Mỹ, cứu nước hạng Nhì và danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Con trai Mẹ, liệt sĩ Trần Minh Hải, nguyên Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP. Huế), hy sinh năm 2020 khi tham gia cứu hộ tại khu vực Thủy điện Rào Trăng 3. Đồng chí mong Mẹ luôn mạnh khỏe, là tấm gương về truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, đức hy sinh cho thế hệ trẻ. Đồng chí đề nghị địa phương thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống Mẹ và các gia đình chính sách, người có công, phát huy đạo lý uống nước nhớ nguồn.