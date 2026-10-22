Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vùng Tây Nam Bộ

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an trao Bằng khen cho những điển hình tiên tiến. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Dự và chỉ đạo hội nghị có Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Trung ương. Về phía địa phương có đồng chí Trần Trí Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long, cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành và các điển hình tiên tiến trong khu vực.

Phát biểu khai mạc và chào mừng tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang nhấn mạnh: “Nhờ sự quan tâm lãnh đạo của Trung ương và sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, kinh tế-xã hội của tỉnh 9 tháng đầu năm 2026 đã đạt mức tăng trưởng GRDP ấn tượng 7,32%, quốc phòng-an ninh được giữ vững ổn định.

Lãnh đạo Bộ Công an và tỉnh Vĩnh Long trao quà cho những điển hình tiên tiến. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Kết quả quan trọng này có sự đóng góp thiết thực của phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đặc biệt là việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, vai trò của đồng bào các dân tộc, các tôn giáo và người có uy tín trong cộng đồng.

Vĩnh Long hiện là nơi sinh sống của 25 dân tộc, trong đó đồng bào Khmer chiếm khoảng 10,6% dân số, cùng 12 tổ chức tôn giáo được công nhận với hơn 1,1 triệu tín đồ. Thời gian qua, lực lượng Công an tỉnh đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai hiệu quả 35 mô hình với 1.793 điểm hoạt động, trong đó có 32 mô hình gắn liền với đặc thù địa bàn dân tộc, tôn giáo.

Đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Tiêu biểu như mô hình “Phát huy vai trò của bà con dân tộc Khmer trong giữ gìn an ninh, trật tự” tại xã Trà Côn đã phát huy tốt uy tín của các vị trụ trì, sư sãi và người có uy tín trong việc vận động nhân dân chấp hành pháp luật, tích cực đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tướng Lê Văn Tuyến biểu dương và ghi nhận những thành tích xuất sắc mà lực lượng công an, các cấp ủy, chính quyền và đồng bào các dân tộc, tôn giáo khu vực Tây Nam Bộ đã đạt được trong giai đoạn 2025-2026.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Thứ trưởng Công an tin tưởng rằng, với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của nhân dân, phong trào tại khu vực sẽ ngày càng có chiều sâu, thực chất và bền vững hơn. Qua đó, góp phần củng cố vững chắc “thế trận lòng dân”, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường hòa bình, thuận lợi để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của vùng Tây Nam Bộ nói riêng và cả nước nói chung.

Hội nghị là diễn đàn quan trọng để các địa phương trong khu vực giao lưu, đúc rút kinh nghiệm và nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo, tiếp tục thắt chặt khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới.