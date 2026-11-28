Một là, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về vị trí chiến lược và vai trò quyết định của đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đây là giải pháp có ý nghĩa nền tảng, định hướng cho toàn bộ quá trình xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết. Cần tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm, đường lối của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc; làm cho mọi tổ chức đảng, cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ về củng cố, tăng cường sức mạnh đại đoàn kết là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Cần khắc phục những biểu hiện nhận thức giản đơn, hình thức, coi đại đoàn kết chỉ là khẩu hiệu vận động hoặc nhiệm vụ riêng của công tác dân vận. Đại đoàn kết phải được thể hiện trong mọi chủ trương, chính sách, quyết định phát triển; trong quan hệ giữa Đảng với nhân dân, Nhà nước với nhân dân, giữa các tổ chức, cộng đồng và từng thành viên trong xã hội.

Phải làm cho mỗi người dân nhận thức rõ mình không chỉ là đối tượng được tập hợp, vận động mà còn là chủ thể tham gia xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết. Từ đó khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức công dân, trách nhiệm cộng đồng và khát vọng cống hiến vì tương lai đất nước.

Tăng cường phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là động lực quan trọng trong công cuộc đổi mới đất nước. Ảnh: chinhphu.vn

Hai là, tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, lấy niềm tin của nhân dân làm nền tảng của khối đại đoàn kết.

Lịch sử cách mạng Việt Nam đã chứng minh rằng sức mạnh của Đảng bắt nguồn từ sự gắn bó mật thiết với nhân dân; uy tín và năng lực lãnh đạo của Đảng được khẳng định trước hết bằng khả năng quy tụ, tổ chức và phát huy sức mạnh của nhân dân. Vì vậy, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng có ý nghĩa trực tiếp đối với việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cần kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên vi phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Cùng với đó, phải xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, gần dân, trọng dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân. Mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự là một hạt nhân đoàn kết, gương mẫu trong công tác và cuộc sống, nói đi đôi với làm, đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc và nhân dân lên trên hết.

Điều quan trọng hơn là phải thường xuyên chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; kịp thời giải quyết những bức xúc, kiến nghị chính đáng ngay từ cơ sở. Niềm tin của nhân dân không thể chỉ được tạo dựng bằng tuyên truyền, vận động mà phải được củng cố bằng những kết quả cụ thể, bằng hiệu quả hoạt động của bộ máy công quyền và bằng sự công bằng, liêm chính trong thực thi quyền lực.

Ba là, hoàn thiện thể chế, chính sách, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền làm chủ và sự tham gia thực chất của nhân dân vào quá trình xây dựng, phát triển đất nước.

Dân chủ vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển; là điều kiện quan trọng để củng cố sự đồng thuận và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Vì vậy, cần tiếp tục hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xây dựng nền hành chính hiện đại, công khai, minh bạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thực sự phục vụ nhân dân.

Thực hiện nghiêm phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; bảo đảm người dân có điều kiện tham gia đóng góp ý kiến vào quá trình xây dựng chủ trương, chính sách và giám sát việc thực hiện. Mọi chủ trương, chính sách liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của nhân dân cần được công khai, minh bạch, lấy hiệu quả phục vụ nhân dân làm tiêu chí quan trọng để đánh giá.

Cần đặc biệt coi trọng việc giải quyết hài hòa các quan hệ lợi ích trong xã hội; bảo đảm sự bình đẳng trước pháp luật, cơ hội tiếp cận các nguồn lực phát triển và thụ hưởng các dịch vụ thiết yếu. Chú trọng những nhóm yếu thế, người nghèo, đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và những người gặp khó khăn trong cuộc sống.

Đồng thời, phải thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo; tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo và vai trò của các chức sắc, chức việc, người có uy tín trong cộng đồng. Thực hiện bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển giữa các dân tộc, tôn giáo và các thành phần xã hội.

Bốn là, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, nâng cao hiệu quả tập hợp, vận động và phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân.

Hoạt động của Mặt trận phải thực sự trở thành cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; là nơi tập hợp, phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng, ý kiến và kiến nghị của các tầng lớp nhân dân. Cần nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội; chủ động tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; phát hiện và kiến nghị giải quyết kịp thời những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Cần mở rộng các hình thức tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức, nhà khoa học, doanh nhân, văn nghệ sĩ, thanh niên, công nhân, nông dân và các lực lượng xã hội khác. Đặc biệt, phải có cơ chế phù hợp để khơi thông nguồn lực, trí tuệ, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, coi đây là bộ phận không thể tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam.

Đối với đội ngũ doanh nhân, cần xây dựng môi trường thuận lợi để phát triển sản xuất, kinh doanh, khuyến khích tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, trách nhiệm xã hội và đóng góp cho cộng đồng.

Đối với trí thức, nhà khoa học, cần có cơ chế trọng dụng nhân tài, tôn trọng sáng tạo, bảo vệ quyền lợi chính đáng và tạo điều kiện để tri thức trở thành nguồn lực trực tiếp cho phát triển.

Năm là, khơi dậy mạnh mẽ lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng cống hiến; phát huy sức mạnh văn hóa và con người Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới.

Con người là chủ thể, là trung tâm và là động lực quan trọng nhất của sự phát triển. Vì vậy, phát huy sức mạnh đại đoàn kết phải gắn liền với xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, có lòng yêu nước, bản lĩnh chính trị, đạo đức trong sáng, tri thức, kỹ năng, ý thức trách nhiệm xã hội và khát vọng vươn lên.

Cần kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc với giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và ý thức công dân. Phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp như lòng nhân ái, tinh thần tương thân tương ái, nghĩa tình đồng bào, ý thức cộng đồng và trách nhiệm đối với đất nước. Cần tạo môi trường thuận lợi để thế hệ trẻ phát huy tài năng, trí tuệ, sức sáng tạo và tinh thần dấn thân; khuyến khích thanh niên tham gia nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, khởi nghiệp và những lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược đối với tương lai đất nước.

Chú trọng chăm lo xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong gia đình, nhà trường, cơ quan, đơn vị, cộng đồng dân cư và trên không gian mạng. Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện thực dụng, ích kỷ, vô cảm, lối sống lệch chuẩn, những hành vi làm suy giảm các giá trị văn hóa, đạo đức và tình đoàn kết trong xã hội. Khi các giá trị văn hóa tốt đẹp được khơi dậy và lan tỏa, khi mỗi người dân có ý thức trách nhiệm với cộng đồng và Tổ quốc, sức mạnh đại đoàn kết sẽ được củng cố từ nền tảng sâu xa nhất: Nền tảng văn hóa và con người.

Sáu là, phát huy sức mạnh đại đoàn kết trong phát triển kinh tế, khoa học và công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo; kết hợp chặt chẽ nội lực dân tộc với nguồn lực quốc tế.

Trong kỷ nguyên mới, phát triển kinh tế nhanh và bền vững, làm chủ khoa học và công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo là những yêu cầu có ý nghĩa chiến lược. Để thực hiện được những mục tiêu đó, phải phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội, tạo sự liên kết chặt chẽ giữa Nhà nước, doanh nghiệp, các cơ sở nghiên cứu, trường đại học và người dân.

Vì vậy, cần xây dựng cơ chế khuyến khích mọi tổ chức, cá nhân tham gia sáng tạo, ứng dụng khoa học và công nghệ, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Tạo điều kiện để các thành phần kinh tế bình đẳng, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh; khuyến khích doanh nghiệp tư nhân phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh và đóng góp ngày càng lớn cho nền kinh tế.

Coi trọng việc kết nối các nguồn lực trong nước với nguồn lực quốc tế, tranh thủ thành tựu khoa học, công nghệ, kinh nghiệm quản trị và vốn đầu tư từ bên ngoài, đồng thời giữ vững độc lập, tự chủ của nền kinh tế. Phát huy vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong kết nối thị trường, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và quảng bá hình ảnh đất nước.

Đại đoàn kết trong lĩnh vực kinh tế không chỉ là sự liên kết giữa các thành phần kinh tế mà còn là sự thống nhất về ý chí, trách nhiệm và lợi ích trong quá trình phát triển. Khi mọi nguồn lực xã hội được khơi thông, mọi người dân có cơ hội đóng góp và được thụ hưởng thành quả phát triển, đại đoàn kết sẽ trở thành động lực trực tiếp thúc đẩy đất nước tiến lên.

Bảy là, gắn kết chặt chẽ đại đoàn kết toàn dân tộc với xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và bảo vệ vững chắc Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Đại đoàn kết toàn dân tộc là nền tảng chính trị - xã hội quan trọng của nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân. Sức mạnh bảo vệ Tổ quốc là sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, trong đó sức mạnh chính trị, tinh thần, niềm tin của nhân dân và sự đồng thuận xã hội giữ vị trí đặc biệt quan trọng.

Trong tình hình mới, cần tiếp tục xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, củng cố vững chắc thế trận lòng dân trên phạm vi cả nước, nhất là tại các địa bàn chiến lược, biên giới, biển, đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và những địa bàn có vị trí quan trọng về quốc phòng, an ninh.

Phải chăm lo xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; kết hợp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh; xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, có mối quan hệ gắn bó máu thịt với nhân dân.

Phát huy vai trò của nhân dân trong bảo vệ chủ quyền quốc gia, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; chủ động phòng ngừa và ứng phó với các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống. Kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữa phát triển đất nước với giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển bền vững.

Thế trận lòng dân vững chắc chính là biểu hiện tập trung của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh. Khi nhân dân đồng lòng, tin tưởng và tích cực tham gia bảo vệ Tổ quốc, mọi âm mưu, thủ đoạn xâm phạm độc lập, chủ quyền và phá hoại sự ổn định của đất nước sẽ khó có điều kiện thực hiện.

Tám là, chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền và không gian mạng để chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cùng với quá trình hội nhập quốc tế và phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, không gian mạng ngày càng có ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Bên cạnh những mặt tích cực, đây cũng là môi trường mà các thông tin sai lệch, xuyên tạc, kích động thù hận và những hành vi lợi dụng khác biệt để gây chia rẽ có thể lan truyền nhanh chóng, tác động tiêu cực đến niềm tin và sự đồng thuận xã hội.

Vì vậy, cần chủ động nắm chắc tình hình, nhận diện đúng các nguy cơ, kịp thời đấu tranh phản bác những thông tin sai trái, thù địch; ngăn chặn các hành vi lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền để kích động, gây mất ổn định và phá hoại khối đại đoàn kết.

Tuy nhiên, đấu tranh bảo vệ khối đại đoàn kết không thể chỉ tập trung vào phản bác, ngăn chặn thông tin xấu độc mà quan trọng hơn phải chủ động xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, nâng cao dân trí, năng lực tiếp nhận và kiểm chứng thông tin, tăng cường đối thoại, giải quyết những vấn đề thực tiễn nảy sinh trong nhân dân.

Phải kết hợp chặt chẽ giữa đấu tranh với xây dựng, giữa bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng với chăm lo đời sống nhân dân, giữa giữ vững kỷ cương pháp luật với tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của mọi người dân. Đó mới là cơ sở bền vững để tăng cường sức đề kháng của xã hội trước những tác động tiêu cực và bảo vệ vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Với truyền thống yêu nước, ý chí tự cường, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam; với sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và sức mạnh vô địch của nhân dân, chúng ta có cơ sở vững chắc để củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sức mạnh tổng hợp đưa đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.