Lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước đã chứng minh một chân lý có ý nghĩa sâu sắc đối với sự tồn tại và phát triển của dân tộc Việt Nam: Đoàn kết là cội nguồn sức mạnh, là nhân tố quyết định khả năng vượt qua khó khăn, thử thách và giành thắng lợi trong mọi hoàn cảnh.

Một trong những nhân tố quan trọng hàng đầu làm nên những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam

Từ những cuộc đấu tranh chống ngoại xâm, giành độc lập dân tộc đến sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc luôn là một trong những nhân tố quan trọng hàng đầu làm nên những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam.

Kế thừa và phát huy truyền thống đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nâng tư tưởng đoàn kết lên tầm chiến lược, trở thành một bộ phận đặc biệt quan trọng trong hệ thống tư tưởng của Người về cách mạng Việt Nam. Người khẳng định: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”. Đây không chỉ là lời hiệu triệu mà còn là một luận điểm chính trị, một phương châm hành động, một bài học có giá trị xuyên suốt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đoàn kết là vấn đề chiến lược, có ý nghĩa sống còn đối với cách mạng Việt Nam. Đoàn kết phải được thực hiện rộng rãi, lâu dài, chân thành, trên cơ sở mục tiêu chung của dân tộc; phải tập hợp mọi lực lượng yêu nước, không phân biệt giai cấp, tầng lớp, dân tộc, tôn giáo, thành phần xã hội, quá khứ và hoàn cảnh xuất thân, miễn là cùng hướng tới mục tiêu độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và hạnh phúc của nhân dân.

Tư tưởng ấy được thể hiện sâu sắc qua quan điểm của Người: “Lúc nào dân ta đoàn kết muôn người như một thì nước ta độc lập, tự do. Trái lại, lúc nào dân ta không đoàn kết thì bị nước ngoài xâm lấn”. Như vậy, đại đoàn kết không chỉ là phương thức tập hợp lực lượng mà còn là điều kiện bảo đảm sự tồn tại, phát triển và bảo vệ quốc gia, dân tộc.

Sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc chính là cội nguồn, là động lực vô tận để Việt Nam hiện thực hóa khát vọng hùng cường, phồn vinh và hạnh phúc. Ảnh: chinhphu.vn

Thấm nhuần chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn xác định đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược, là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nền tảng của khối đại đoàn kết là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức, dưới sự lãnh đạo của Đảng; đồng thời mở rộng, tập hợp mọi giai cấp, tầng lớp, cộng đồng dân tộc, tôn giáo, đồng bào Việt Nam ở nước ngoài và những người Việt Nam yêu nước.

Thực tiễn cách mạng Việt Nam từ khi có Đảng đã chứng minh sức mạnh to lớn của đường lối đại đoàn kết. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, thắng lợi của hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, sự nghiệp thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc và những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của gần bốn thập niên đổi mới đều gắn liền với việc xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đặc biệt, trong công cuộc đổi mới, đại đoàn kết toàn dân tộc đã góp phần tạo nên sự đồng thuận xã hội, huy động các nguồn lực trong nước và quốc tế, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Những thành tựu đó tiếp tục khẳng định rằng, đường lối đại đoàn kết của Đảng không chỉ có giá trị trong đấu tranh giải phóng dân tộc mà còn có ý nghĩa chiến lược lâu dài đối với sự nghiệp phát triển đất nước.

Một vấn đề có ý nghĩa lý luận và thực tiễn cần được nhận thức sâu sắc là đại đoàn kết toàn dân tộc không đồng nghĩa với sự đồng nhất giản đơn về lợi ích, quan điểm của mọi thành viên trong xã hội. Trong một quốc gia có nhiều giai cấp, tầng lớp, dân tộc, tôn giáo và nhóm lợi ích khác nhau, những khác biệt nhất định là điều khách quan. Vấn đề có ý nghĩa quyết định là phải tìm ra và phát huy những điểm tương đồng căn bản, giải quyết hài hòa các quan hệ lợi ích, tôn trọng những khác biệt hợp pháp, chính đáng, hướng mọi lực lượng vào mục tiêu chung của quốc gia, dân tộc.

Đại đoàn kết vì vậy phải được xây dựng trên nền tảng kết hợp hài hòa lợi ích cá nhân, lợi ích tập thể và lợi ích quốc gia, dân tộc; lấy độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, nhân dân có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc làm điểm tương đồng để quy tụ và phát huy sức mạnh toàn dân.

Những yêu cầu mới đối với việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong kỷ nguyên vươn mình

Đất nước đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với những thời cơ, vận hội và yêu cầu chiến lược chưa từng có. Đại hội XIV của Đảng đã xác lập những định hướng lớn cho giai đoạn phát triển 2026-2030 và tầm nhìn đến năm 2045, thể hiện quyết tâm đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Đây không đơn thuần là sự gia tăng về quy mô kinh tế mà còn là quá trình chuyển biến về chất lượng phát triển, trình độ tổ chức xã hội, năng lực sáng tạo, năng lực quản trị quốc gia và sức mạnh tổng hợp của đất nước. Trong tiến trình đó, con người vừa là trung tâm, chủ thể, mục tiêu, vừa là động lực và nguồn lực quan trọng nhất của sự phát triển.

Từ yêu cầu ấy, việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc cần có sự phát triển mới về nhận thức và phương thức tổ chức thực hiện.

Trước hết, phải chuyển mạnh từ nhận thức đại đoàn kết chủ yếu như một yêu cầu chính trị, tinh thần sang nhận thức đầy đủ rằng đại đoàn kết còn là nguồn lực phát triển, năng lực tổ chức xã hội và sức mạnh cạnh tranh quốc gia. Khi hàng triệu người dân được khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng cống hiến và khả năng sáng tạo, sức mạnh cộng đồng sẽ chuyển hóa thành những nguồn lực vật chất và tinh thần to lớn, tạo động lực cho phát triển đất nước.

Thứ hai, phải gắn đại đoàn kết với yêu cầu phát triển nhanh và bền vững, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội. Tăng trưởng kinh tế chỉ thực sự có ý nghĩa khi thành quả phát triển được phân phối hợp lý, đời sống nhân dân được nâng cao, mọi người có cơ hội phát triển và không ai bị bỏ lại phía sau. Nếu những vấn đề về khoảng cách giàu nghèo, bất bình đẳng cơ hội, chênh lệch vùng miền, việc làm, giáo dục, y tế và an sinh xã hội không được giải quyết thỏa đáng thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự đồng thuận và gắn kết xã hội.

Thứ ba, phải mở rộng và nâng cao chất lượng tập hợp các lực lượng xã hội, nhất là đội ngũ trí thức, doanh nhân, thanh niên, công nhân, nông dân, văn nghệ sĩ, người có uy tín trong cộng đồng dân tộc, chức sắc tôn giáo và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Đây là những lực lượng có tiềm năng, lợi thế và đóng góp quan trọng đối với sự phát triển của đất nước. Cần tạo điều kiện để mọi người dân có cơ hội tham gia, đóng góp và thụ hưởng thành quả phát triển.

Thứ tư, phải nhận thức sâu sắc những tác động mới của toàn cầu hóa, chuyển đổi số, kinh tế tri thức, trí tuệ nhân tạo và không gian mạng. Những thành tựu này mở ra cơ hội lớn để kết nối cộng đồng, chia sẻ tri thức, huy động nguồn lực và thúc đẩy sáng tạo, nhưng cũng đặt ra nguy cơ phân hóa xã hội, xung đột thông tin, tin giả, định kiến và những hành vi lợi dụng không gian mạng để kích động chia rẽ, gây mất đoàn kết.

Thứ năm, phải gắn chặt đại đoàn kết toàn dân tộc với củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân vững chắc. Trong điều kiện các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống ngày càng đan xen, sức mạnh bảo vệ Tổ quốc không chỉ được tạo nên bởi tiềm lực kinh tế, quân sự, khoa học và công nghệ mà còn phụ thuộc rất lớn vào sự đồng thuận xã hội, niềm tin của nhân dân và khả năng huy động sức mạnh toàn dân.

Như vậy, yêu cầu đặt ra không chỉ là tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết mà còn phải đổi mới nội dung, phương thức tập hợp, vận động, tổ chức và phát huy sức mạnh ấy phù hợp với điều kiện phát triển mới của đất nước.

(còn nữa)