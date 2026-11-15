Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tổ 13.

Các đại biểu tham dự ngày hội.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi, nhân dân tổ 13 đã ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026); đánh giá kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Các đại biểu tham dự ngày hội.

Đông đảo nhân dân tham dự ngày hội.

Tổ 13, phường Tô Hiệu được thành lập trên cơ sở sáp nhập tổ 1 và tổ 2 Quyết Thắng từ ngày 1/7/2026, hiện có 468 hộ, 2.004 nhân khẩu, chia thành 20 nhóm liên gia tự quản. Năm 2026, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện, 99,8% số hộ có mức sống trung bình, khá trở lên, chỉ còn 1 hộ cận nghèo. Tổ đã biểu dương 73 hộ, cá nhân và 8 nhóm liên gia tự quản tiêu biểu trong các phong trào thi đua; khen thưởng 15 học sinh đỗ đại học với 15 triệu đồng; tổ chức Tết Thiếu nhi, Tết Trung thu cho hơn 520 lượt trẻ em, kinh phí hơn 18 triệu đồng. Nhân dân đóng góp gần 20 triệu đồng vào các quỹ “Vì người nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa” và tổ chức thăm hỏi 19 trường hợp khó khăn.

Năm 2027, tổ 13 tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, chăm lo các đối tượng chính sách, hộ khó khăn; giữ vững an ninh trật tự, xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số và thực hiện “Bình dân học vụ số” đến 100% hộ gia đình; trên 95% hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Tổ văn hóa”, tổ không có các tệ nạn xã hội…

Các cơ quan, đơn vị trên địa tặng hoa chúc mừng.

Một tiết mục văn nghệ tại ngày hội.

Tại ngày hội, tổ 13 đã bầu cử tổ trưởng tổ dân phố và Ban thanh tra nhân dân. Theo đó, ông Phan Thanh Hải được bầu giữ chức tổ trưởng tổ dân phố 13 và bầu 1 thành viên vào Ban thanh tra nhân dân, nhiệm kỳ 2025-2030.

Nhân dân biểu quyết bầu tổ trưởng tổ dân phố 13, nhiệm kỳ 2025-2030.

Chi bộ tổ tặng hoa chúc mừng tổ trưởng tổ dân phố 13, phường Tô Hiệu.