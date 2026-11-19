Xây dựng cộng đồng văn minh

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành ngày hội của Nhân dân, vì lợi ích của Nhân dân. Mọi hoạt động hướng đến việc giải quyết những vấn đề thiết thực trong đời sống cộng đồng, không hình thức, phô trương, chạy theo thành tích. Thời gian qua, mỗi khu dân cư đã chủ động lựa chọn những nội dung phù hợp với điều kiện thực tế để hướng tới Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chương trình văn nghệ tại Ngày hội Đại đoàn kết ở tổ dân phố An Hòa, phường Hiệp Hòa. Ảnh: Hoài Thu.

Đó là xây dựng đường làng, ngõ phố sáng, xanh, sạch, đẹp; chung tay giữ gìn an ninh, trật tự; phát triển các mô hình tự quản; thực hiện nếp sống văn minh; bảo tồn di sản văn hóa; hỗ trợ hộ nghèo, người yếu thế và chăm lo các gia đình chính sách. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội, phát huy vai trò của Nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh được chú trọng. Những kiến nghị chính đáng của người dân được lắng nghe, xem xét và giải quyết kịp thời.

Đoàn kết chỉ thực sự bền vững khi người dân cảm nhận được rằng tiếng nói của mình được tôn trọng, quyền và lợi ích hợp pháp của mình được bảo vệ, những đóng góp của mình được ghi nhận. Đó cũng là cơ sở để củng cố niềm tin của Nhân dân, tạo sự thống nhất giữa chủ trương phát triển của địa phương với nguyện vọng chính đáng của cộng đồng.

Sức mạnh đại đoàn kết không chỉ được thể hiện trong những sự kiện lớn mà còn được vun đắp từ những hành động bình dị hằng ngày. Đó là sự quan tâm của người dân đối với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn; là tinh thần tương trợ khi gặp thiên tai, hoạn nạn; là sự nhường nhịn, sẻ chia giữa những người hàng xóm; là trách nhiệm của mỗi gia đình trong giáo dục con cháu, giữ gìn nếp sống văn hóa và bảo vệ môi trường.

Trên quê hương Kinh Bắc, những giá trị ấy đang được phát huy trong điều kiện đời sống xã hội có nhiều biến đổi. Mỗi gia đình trở thành một tế bào văn hóa. Mỗi khu dân cư trở thành một cộng đồng đoàn kết, an toàn, nghĩa tình; mỗi người dân là một chủ thể tích cực trong xây dựng quê hương, đặc biệt là thế hệ trẻ. Thanh niên Bắc Ninh không chỉ là lực lượng lao động chủ yếu trong các ngành kinh tế mới mà còn là những người có trách nhiệm tiếp nối, sáng tạo và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống.

Để tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết cần khơi dậy trong thế hệ trẻ niềm tự hào về quê hương, ý thức trách nhiệm với cộng đồng, tinh thần học tập, lao động sáng tạo và khát vọng vươn lên. Đồng thời, tạo điều kiện để thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện, bảo vệ môi trường, thúc đẩy chuyển đổi số trong cộng đồng, gìn giữ di sản văn hóa và xây dựng đời sống văn minh.

Đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cũng là dịp để tự soi, tự sửa, củng cố trách nhiệm nêu gương, gần dân, trọng dân, hiểu dân và hết lòng phục vụ Nhân dân. Một cán bộ tận tụy, một tổ chức cơ sở vững mạnh, một cộng đồng dân cư đồng thuận sẽ góp phần tạo nên nền tảng vững chắc cho sự phát triển của quê hương.

Giữ gìn bản sắc Kinh Bắc

Phát triển không có nghĩa là đánh mất những giá trị đã làm nên bản sắc quê hương. Trái lại, càng phát triển, càng phải trân trọng, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống. Quê hương Bắc Ninh - miền đất của những làn điệu quan họ, của những lễ hội dân gian, những làng nghề truyền thống và di sản văn hóa đặc sắc, có điều kiện thuận lợi để kết hợp hài hòa giữa bảo tồn di sản với phát triển kinh tế, du lịch và công nghiệp văn hóa. Tuy nhiên, bảo tồn văn hóa không chỉ là gìn giữ những hình thức biểu hiện bên ngoài. Điều quan trọng hơn là bảo tồn những giá trị nhân văn bên trong như: Lòng hiếu nghĩa, sự thủy chung, tinh thần trọng tình, trọng nghĩa, ý thức cộng đồng và trách nhiệm với quê hương.

Khi những giá trị ấy được chuyển hóa thành chuẩn mực ứng xử trong đời sống hiện đại, văn hóa Kinh Bắc sẽ không chỉ là niềm tự hào của quá khứ, mà còn trở thành nguồn lực tinh thần cho tương lai.

Thành phố Bắc Ninh hiện đại cần có những khu đô thị văn minh, những khu công nghiệp phát triển, những công trình hạ tầng đồng bộ nhưng đồng thời cũng cần có những cộng đồng dân cư nghĩa tình, những không gian văn hóa được bảo tồn và những con người sống nhân ái, trách nhiệm. Đó chính là chiều sâu của phát triển bền vững, là sự kết hợp hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ xã hội, giữa hiện đại hóa với gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

Đại đoàn kết là động lực xây dựng quê hương

Trong giai đoạn phát triển mới, yêu cầu đặt ra đối với Bắc Ninh không chỉ là phát triển nhanh mà còn phải phát triển bền vững, bao trùm, bảo đảm mọi người dân đều có cơ hội tham gia và thụ hưởng thành quả phát triển. Muốn vậy, cần tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trên cơ sở kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, giữa phát triển kinh tế với xây dựng văn hóa, giữa trách nhiệm của chính quyền với quyền làm chủ của Nhân dân.

Từ những mái đình làng cổ kính đến những khu đô thị hiện đại, từ những câu quan họ giao duyên đến những công trình, dự án phát triển mới, từ tình cảm của những người hàng xóm đến sự đồng thuận của toàn xã hội, tất cả đều trở thành những biểu hiện sinh động của sức mạnh đại đoàn kết.

Mỗi phong trào thi đua yêu nước cần gắn với những mục tiêu cụ thể, thiết thực. Mỗi mô hình khu dân cư đoàn kết cần được xây dựng trên nền tảng tự nguyện, dân chủ, công khai và hiệu quả. Mỗi hoạt động của Mặt trận cần hướng đến việc củng cố niềm tin, khơi dậy tinh thần trách nhiệm và phát huy sức sáng tạo của Nhân dân.

Đặc biệt, cần lấy sự hài lòng, hạnh phúc và chất lượng cuộc sống của người dân làm thước đo quan trọng của hiệu quả phát triển. Một địa phương thực sự phát triển không chỉ được đánh giá bằng những con số tăng trưởng mà còn bằng việc người dân có cuộc sống an toàn, ổn định, có cơ hội phát triển, được sống trong môi trường văn hóa lành mạnh và được sẻ chia khi gặp khó khăn. Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là dịp để mỗi cộng đồng dân cư khơi dậy niềm tự hào văn hóa, tổ chức các hoạt động giao lưu văn nghệ, biểu diễn các làn điệu dân ca, giới thiệu những nét đẹp truyền thống và giáo dục thế hệ trẻ về lịch sử, văn hóa quê hương. Đó cũng chính là ý nghĩa sâu xa của việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời kỳ mới: Đoàn kết để phát triển, phát triển để nâng cao đời sống Nhân dân, và lấy hạnh phúc của Nhân dân làm mục tiêu cao nhất.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là dịp để mỗi người dân Việt Nam thêm tự hào về truyền thống đoàn kết của dân tộc, thêm trân trọng tình làng, nghĩa xóm và thêm ý thức về trách nhiệm đối với cộng đồng. Trên quê hương Kinh Bắc - Bắc Ninh, ngày hội càng mang ý nghĩa sâu sắc khi truyền thống văn hiến, nghĩa tình đang hòa quyện với khát vọng đổi mới, phát triển và vươn lên mạnh mẽ.

Từ những mái đình làng cổ kính đến những khu đô thị hiện đại, từ những câu quan họ giao duyên đến những công trình, dự án phát triển mới, từ tình cảm của những người hàng xóm đến sự đồng thuận của toàn xã hội, tất cả đều trở thành những biểu hiện sinh động của sức mạnh đại đoàn kết.

Để truyền thống ấy tiếp tục tỏa sáng, mỗi người dân hãy chung tay bằng những việc làm cụ thể; mỗi gia đình vun đắp tình nghĩa; mỗi khu dân cư xây dựng môi trường sống văn minh; mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao trách nhiệm phục vụ Nhân dân; mỗi tổ chức trong hệ thống chính trị thực sự gần dân, trọng dân và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Bởi lẽ, đoàn kết không chỉ là di sản quý báu của cha ông mà còn là lựa chọn chiến lược, là nguồn lực phát triển và là điều kiện bảo đảm cho tương lai của quê hương, đất nước.

Phát huy truyền thống đoàn kết của dân tộc, gìn giữ bản sắc văn hóa Kinh Bắc, khơi dậy khát vọng đổi mới và tinh thần sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Bắc Ninh tiếp tục chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, cùng cả nước vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới.