Phát huy sức mạnh đại đoàn kết sau sáp nhập thôn

Báo cáo tại ngày hội, ông Nguyễn Văn Hiến, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Thiên Đức cho biết, sau khi sáp nhập ba thôn Hoàng Long, Viên Ngoại và Nhân Lễ thành thôn Thiên Đức, Ban Công tác Mặt trận đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể vận động nhân dân củng cố khối đại đoàn kết, phát triển kinh tế, xây dựng khu dân cư văn minh.

Đại biểu tham dự ngày hội tại thôn Thiên Đức, xã Thuận An. Ảnh: Vân Hà

Thôn hiện có 821 hộ với 2.590 nhân khẩu. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa đạt nhiều kết quả tích cực. Toàn thôn có 797/821 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 97%; tỷ lệ hỏa táng đạt 100%. Quỹ khuyến học vận động được 66,7 triệu đồng, khen thưởng 219 học sinh giỏi các cấp và 36 học sinh đỗ trường công lập, đại học, cao đẳng.

Trong phát triển kinh tế, người dân tích cực chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, phát triển rau an toàn, cung cấp cây, con giống và đa dạng hóa ngành nghề, dịch vụ. Công tác an sinh xã hội được quan tâm, đến nay, thôn không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Đại biểu là các cụ cao niên được vinh danh "Cặp đôi tuổi vàng - song hỉ hạnh phúc". Ảnh: Vân Hà

Thôn duy trì thường xuyên công tác bảo vệ môi trường, phong trào tổng vệ sinh sáng thứ bảy hằng tuần, không có tụ điểm rác thải mất vệ sinh. Đáng chú ý, người dân và con em xa quê đã đóng góp 1,3 tỷ đồng xây dựng Thủy đình Hoàng Long.

Công tác bảo đảm an ninh, trật tự được chú trọng. Thôn không có vụ vi phạm pháp luật phải khởi tố; 100% ngã ba, ngã tư trên các tuyến đường trục chính được lắp đặt camera an ninh, 60% hộ dân trên các tuyến đường này có camera.

Tại ngày hội, người dân thôn Thiên Đức đã chia sẻ kinh nghiệm phát huy sức mạnh đại đoàn kết, chung sức xây dựng khu dân cư sau sáp nhập, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và xây dựng nếp sống văn minh.

Phát biểu tại chương trình, thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Thị Thanh Mai biểu dương những kết quả cán bộ, nhân dân thôn Thiên Đức đạt được trong năm qua về tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sự đồng thuận trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa; giữ gìn an ninh, trật tự và chăm lo các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Thị Thanh Mai tặng hoa chúc mừng thôn Thiên Đức trong ngày hội. Ảnh: Vân Hà

Thông tin tới người dân một số kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô năm 2026, đồng chí Phạm Thị Thanh Mai nhấn mạnh, những thành tựu đó có sự đóng góp quan trọng của các tầng lớp nhân dân, trong đó có cán bộ và nhân dân thôn Thiên Đức.

Theo Phó Chủ tịch HĐND thành phố, việc thôn Thiên Đức gắn Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Ngày Văn hóa Việt Nam mang có ý nghĩa thiết thực, bởi văn hóa là sợi dây gắn kết con người, gia đình với cộng đồng, là nền tảng xây dựng tình đoàn kết bền chặt.

Đồng chí đánh giá, việc gìn giữ Đình làng Hoàng Long, phát huy hoạt động của các câu lạc bộ văn nghệ, thể thao, khuyến học, khuyến tài tại thôn chính là những biểu hiện cụ thể của văn hóa cộng đồng tại thôn Thiên Đức.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Thị Thanh Mai phát biểu tại chương trình. Ảnh: Vân Hà

Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và nhân dân thôn Thiên Đức tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết, tinh thần tương thân, tương ái; quan tâm chăm lo đời sống nhân dân, nhất là gia đình chính sách, người có công và người có hoàn cảnh khó khăn.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở cần tiếp tục đổi mới theo hướng gần dân, sát dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Phát huy quyền làm chủ, tinh thần tự quản của nhân dân; thực hiện tốt phương châm cùng bàn bạc, cùng thực hiện và giám sát các công việc chung.

Thôn Thiên Đức là đã tôn vinh 22 cặp đôi tuổi vàng - song hỉ hạnh phúc sau 60, 65, 70 và 75 năm kết hôn. Ảnh: Vân Hà

Đồng chí Phạm Thị Thanh Mai mong muốn, thôn tiếp tục gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa. Mỗi gia đình, khu dân cư trong thôn trở thành nơi nuôi dưỡng, lan tỏa những giá trị nhân ái, nghĩa tình; đưa văn hóa thấm sâu vào đời sống, trở thành động lực xây dựng cộng đồng đoàn kết, văn minh, hạnh phúc.

Bày tỏ tin tưởng vào chặng đường phát triển tiếp theo của thôn, đồng chí Phạm Thị Thanh Mai mong muốn tinh thần đoàn kết của ba thôn trước đây tiếp tục hội tụ thành sức mạnh chung, để cán bộ và nhân dân Thiên Đức cùng chung sức xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, an toàn, ấm no, hạnh phúc.

Nhân dịp này, thôn Thiên Đức tổ chức tôn vinh 22 cặp đôi tuổi vàng - song hỉ hạnh phúc sau 60, 65, 70 và 75 năm kết hôn; trao quà tặng 10 hộ có hoàn cảnh khó khăn và 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn.