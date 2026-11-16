Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, lấy sự đồng thuận của Nhân dân làm động lực phát triển

Tham dự chương trình có các đồng chí lãnh đạo Đảng, HĐND, UBND, UB MTTQ Việt Nam phường; đại diện UB MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội; đại diện các ban, ngành, toàn thể cùng cấp chi uỷ chi bộ, Ban Công tác mặt trận và đông đảo người dân địa phương.

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Dương Nội Cấn Thị Việt Hà đã ghi nhận, biểu dương những đóng góp của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, các tổ chức thành viên, đội ngũ cán bộ Mặt trận và các tầng lớp Nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Dương Nội Cấn Thị Việt Hà phát biểu.

Đồng chí khẳng định, trải qua 96 năm xây dựng và phát triển, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã không ngừng khẳng định vai trò tập hợp, đoàn kết các tầng lớp Nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân.

Phát huy truyền thống đó, thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Dương Nội đã tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các tổ chức thành viên triển khai nhiều nhiệm vụ, phong trào thiết thực, đóng góp quan trọng vào kết quả chung của địa phương trong năm 2026.

Kinh tế tăng trưởng bứt phá, nhiều nhiệm vụ trọng tâm đạt kết quả nổi bật

Đánh giá về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đồng chí Cấn Thị Việt Hà cho biết, năm 2026 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2025 - 2030. Ngay từ đầu năm, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của MTTQ và các đoàn thể, phường Dương Nội đã chủ động, quyết liệt triển khai nhiều nhiệm vụ lớn, mới và đạt được những kết quả đáng tự hào.

Toàn cảnh sự kiện.

Nổi bật, kinh tế địa phương tiếp tục tăng trưởng bứt phá, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 3.735 tỷ đồng, bằng 148,67% dự toán được giao. Công tác quy hoạch, quản lý trật tự đô thị được siết chặt; phường tập trung tháo gỡ hiệu quả “05 điểm nghẽn”, đồng thời hoàn thành giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Phường cũng tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; hoàn thành việc sắp xếp lại tổ dân phố theo Chỉ thị số 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, kiện toàn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, các phòng chuyên môn và hệ thống trường học công lập.

Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường nhận lẵng hoa tươi thắm, chúc mừng ngày hội thành công rực rỡ.

Cùng với đó, công tác an sinh xã hội, chăm lo các dịp lễ, Tết cho Nhân dân và người có công được thực hiện chu đáo; quốc phòng - an ninh được giữ vững, phường hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân.

Với những kết quả đạt được, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Dương Nội vinh dự được Ban Thường vụ Thành ủy tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong 01 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp và Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2026. Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Dương Nội Cấn Thị Việt Hà chia sẻ.

Theo đồng chí, những thành quả toàn diện trên không chỉ đến từ sự tập trung lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền mà còn có sự đóng góp hết sức quan trọng, trực tiếp và hiệu quả của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, các tổ chức thành viên cùng sự đồng thuận, ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân.

Mặt trận phát huy vai trò nòng cốt, tạo đồng thuận trong những nhiệm vụ khó

Ghi nhận những kết quả công tác Mặt trận trong năm 2026, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Dương Nội đánh giá cao sự chủ động, đổi mới và hiệu quả hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường trên nhiều lĩnh vực, từ tuyên truyền, vận động, chuyển đổi số đến an sinh xã hội, giám sát, phản biện xã hội và tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Phó Chủ tịch thường trực UB MTTQ phường, Chủ tịch Hội LHPN phường Nguyễn Thu Hoài trình bày diễn văn.

Đáng chú ý, công tác tuyên truyền và chuyển đổi số có bước đột phá mạnh mẽ. MTTQ phường đã đăng tải trên 700 tin, bài; xây dựng Bản đồ số bầu cử; chủ động nghiên cứu, xây dựng và đưa vào sử dụng Web App “Điểm chạm số vì dân”. Các cuộc thi trực tuyến, chương trình nghệ thuật quần chúng được tổ chức, thu hút hàng nghìn lượt cán bộ, hội viên và Nhân dân tham gia.

Các cuộc vận động, phong trào thi đua tiếp tục được triển khai sâu rộng, lan tỏa đến 100% tổ dân phố. Toàn phường hoàn thành 35 công trình chỉnh trang đô thị, xóa 15 điểm chân rác; tổ chức thành công Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại 21/21 khu dân cư.

Đại diện nhân dân trình bày tham luận.

Đại diện nhân dân trình bày tham luận.

Trong công tác an sinh xã hội, MTTQ phường đã trao hàng trăm suất quà Tết, tri ân với tổng trị giá trên 435 triệu đồng; vận động Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” đạt gần 207 triệu đồng. Quỹ “Vì người nghèo” đạt tỷ lệ cao, góp phần nâng tổng nguồn Quỹ lên trên 883,5 triệu đồng.

Đặc biệt, MTTQ phường đã đóng góp tích cực vào thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Công tác tuyên truyền, vận động được triển khai hiệu quả, góp phần bảo đảm ngày bầu cử diễn ra đúng luật, không có khiếu nại, với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,80%.

Hoạt động giám sát, phản biện xã hội được triển khai thực chất, đúng trọng tâm, trọng điểm. Đặc biệt, trong công tác giải phóng mặt bằng, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Dương Nội giữ vai trò nòng cốt, chủ trì và trực tiếp tuyên truyền, vận động các hộ dân bàn giao 100% mặt bằng phục vụ triển khai các dự án trọng điểm như Quốc lộ 6, nhà ở cán bộ chiến sĩ Công an và dự án IIG Việt Nam.

Đây là những kết quả thể hiện rõ vai trò của Mặt trận trong việc khơi dậy tinh thần trách nhiệm, phát huy quyền làm chủ và tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, nhất là đối với những nhiệm vụ khó, có tác động trực tiếp đến đời sống người dân và quá trình phát triển đô thị của địa phương.

Ban tổ chức tiến hành khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác mặt trận.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Dương Nội cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế cần nghiêm túc khắc phục, trong đó việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân ở một số thời điểm chưa thật sâu sát; hoạt động của một số Ban Công tác Mặt trận sau kiện toàn chưa đồng đều.

Đổi mới hoạt động Mặt trận, lấy hiệu quả phục vụ Nhân dân làm thước đo

Định hướng nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Cấn Thị Việt Hà nhấn mạnh, năm 2027 là năm bản lề có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng tốc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI.

Đại diện lãnh đạo phường tặng quà các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.

Để công tác Mặt trận tiếp tục có bước phát triển mới, thực chất hơn, đồng chí đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam phường tập trung thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, thực hiện tốt phương châm “Dân là gốc”, lấy Nhân dân làm trung tâm. Trong đó, cần duy trì hiệu quả mô hình “Tháng nghe dân nói”, phát huy vai trò của 21 Ban Công tác Mặt trận và những người có uy tín để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tham mưu giải quyết dứt điểm những vướng mắc từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng.

Thứ hai, nâng cao thực chất chất lượng giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Hoạt động giám sát phải có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những lĩnh vực Nhân dân quan tâm như giải quyết “05 điểm nghẽn”, đầu tư công, giải phóng mặt bằng, quản lý trật tự đô thị, an sinh xã hội và cải cách hành chính. Đặc biệt, cần kiên quyết theo dõi đến cùng việc giải quyết các kiến nghị sau giám sát.

Thứ ba, đổi mới và nâng cao hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước gắn với đặc thù đô thị hóa của Dương Nội. Trọng tâm là cuộc vận động xây dựng đô thị văn minh, hình thành nếp sống văn hóa tại cả các khu dân cư truyền thống và những khu đô thị mới, chung cư cao tầng; nhân rộng mô hình tự quản “Dân vận khéo”. Đồng thời, tiếp tục vận động Nhân dân đồng thuận triển khai các dự án trọng điểm, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Thứ tư, đẩy mạnh chuyển đổi số thực chất, khai thác hiệu quả nền tảng “Mặt trận số” và ứng dụng iHanoi để tiếp nhận, giải quyết kịp thời kiến nghị của Nhân dân. Cùng với đó, phát huy vai trò của các tổ công nghệ số cộng đồng trong hỗ trợ người cao tuổi, người yếu thế tiếp cận và sử dụng các dịch vụ số.

Thứ năm, xây dựng tổ chức Mặt trận vững mạnh, đội ngũ cán bộ gần dân, sát dân, có bản lĩnh và kỹ năng vận động quần chúng. Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các Ban Công tác Mặt trận sau sắp xếp, Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ cơ sở, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức thành viên và hội quần chúng trong khối đại đoàn kết toàn dân.

Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam phường phát biểu đáp từ và phát động thi đua, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2027.

Khẳng định sự quan tâm, đồng hành của cấp ủy đối với hoạt động của Mặt trận, đồng chí Cấn Thị Việt Hà cho biết, Đảng ủy phường sẽ tiếp tục quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện để Mặt trận hoạt động hiệu quả.

Đồng chí bày tỏ tin tưởng, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, các tổ chức thành viên và 21 Ban Công tác Mặt trận sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục hạn chế, đổi mới phương thức hoạt động, tập hợp và phát huy hiệu quả các nguồn lực trong Nhân dân.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Mục tiêu xuyên suốt là tạo sự đồng thuận, thống nhất trong toàn xã hội, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền xây dựng phường Dương Nội phát triển bền vững, văn minh, hiện đại, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.