Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh. Ảnh: NGỌC HÀ

- Thưa ông, nhìn lại chặng đường 96 năm hình thành và phát triển của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, giá trị cốt lõi nào của truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc cần tiếp tục được gìn giữ và phát huy, đặc biệt trong giai đoạn phát triển mới của Đà Nẵng?

Ông Nguyễn Đình Vĩnh: Giá trị cốt lõi cần tiếp tục gìn giữ và phát huy chính là tinh thần đoàn kết, đồng thuận, lấy nhân dân làm trung tâm và đặt lợi ích chung của dân tộc, của cộng đồng lên trên hết. Đoàn kết không chỉ là sự tập hợp, gắn bó mà còn phải được thể hiện bằng sự tôn trọng, chia sẻ, lắng nghe và phát huy vai trò chủ thể của mỗi người dân.

Đối với thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn phát triển mới, tinh thần ấy càng có ý nghĩa quan trọng. Đó là việc phát huy sức mạnh đoàn kết giữa các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, tôn giáo, cộng đồng doanh nghiệp và người Đà Nẵng ở trong, ngoài thành phố; tạo sự đồng thuận trong thực hiện các chủ trương phát triển, chăm lo an sinh xã hội và xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, đáng sống. Suy cho cùng, sức mạnh của Đà Nẵng không chỉ nằm ở tiềm lực kinh tế hay những công trình lớn, mà trước hết nằm ở lòng dân, ở sự đồng lòng và khát vọng cùng chung tay xây dựng thành phố ngày càng phát triển.

- Thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố sẽ tập trung vào những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nào để củng cố đồng thuận xã hội và chung sức xây dựng thành phố, thưa ông?

Ông Nguyễn Đình Vĩnh: Trong thời gian đến, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng gần dân, sát dân, lắng nghe và hành động vì lợi ích chính đáng của nhân dân; phát huy vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời, nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền và thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Hội thi nấu ăn tại Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Bồ Bản. Ảnh: NGỌC HÀ

Mặt trận các cấp cũng sẽ chủ động đề xuất và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động gắn với nhiệm vụ phát triển của thành phố; khơi dậy tinh thần sáng tạo, trách nhiệm, khát vọng cống hiến trong mỗi người dân, doanh nghiệp và cộng đồng. Đặc biệt, phát huy dân chủ, tạo điều kiện để nhân dân tham gia đóng góp ý kiến, tham gia xây dựng và giám sát quá trình phát triển thành phố, bảo đảm phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Mục tiêu cao nhất là biến tinh thần đại đoàn kết thành sức mạnh hành động, biến sự đồng thuận thành nguồn lực phát triển, để mỗi người dân thực sự là chủ thể, là người đồng hành và được thụ hưởng những thành quả trong quá trình xây dựng Đà Nẵng ngày càng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại và đáng sống.

- MTTQ có những giải pháp gì để tinh thần đoàn kết từ Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục lan tỏa, trở thành những hành động thiết thực, thường xuyên trong đời sống cộng đồng?

Ông Nguyễn Đình Vĩnh: Để tinh thần đoàn kết từ Ngày hội thực sự lan tỏa và đi vào cuộc sống, Mặt trận thành phố xác định đây không chỉ là hoạt động mang tính thời điểm mà phải trở thành nội dung quan trọng, việc làm thường xuyên trong công tác vận động, tập hợp nhân dân. Trong đó, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động theo hướng thiết thực, sát với nhu cầu và lợi ích chính đáng của người dân.

Đặc biệt, cần phát huy vai trò tự quản của cộng đồng, tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm của mỗi người dân trong bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, chăm lo an sinh xã hội và hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn, nâng cao chất lượng thụ hưởng cuộc sống của người dân.

Điều quan trọng nhất là phải biến tinh thần đoàn kết thành những việc làm cụ thể hằng ngày để mỗi người dân đều thấy đó vừa là trách nhiệm, vừa là vinh dự, thể hiện vai trò và đóng góp của mình trong xây dựng cộng đồng. Khi đoàn kết trở thành ý thức tự giác và hành động thường xuyên của mỗi người, đó chính là nền tảng vững chắc để xây dựng khối đại đoàn kết, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

- Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này!