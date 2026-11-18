Đồng chí Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh - Ảnh: N.M

Phát biểu chúc mừng, đồng chí Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên đối với sự phát triển chung của tỉnh.

Đồng chí nhấn mạnh, thời gian qua, MTTQ các cấp ngày càng phát huy tốt vai trò, vị trí trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhất là trong củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; khơi dậy trí tuệ, tinh thần sáng tạo và trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong việc cụ thể hóa, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Mặt trận cũng có nhiều đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện hiệu quả vai trò giám sát, phản biện xã hội, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chúc mừng, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của MTTQ Việt Nam các cấp - Ảnh: N.M

Đặc biệt, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam ở khu dân cư đã tạo dấu ấn nổi bật, có sức lan tỏa và tác động tích cực trong đời sống xã hội. Ngày hội thực sự trở thành điểm nhấn góp phần củng cố tình đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư. Qua tham dự ngày hội tại cơ sở, lãnh đạo tỉnh cũng có dịp trực tiếp nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và đời sống của Nhân dân. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh tin tưởng, sau hợp nhất, tinh thần đoàn kết và bản sắc văn hóa của các địa phương sẽ tiếp tục được phát huy, trở thành nguồn lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển của tỉnh.

Quang cảnh buổi gặp mặt, chúc mừng nhân kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam - Ảnh: N.M

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh cho biết, tỉnh đang đứng trước những yêu cầu, nhiệm vụ rất nặng nề trong triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, phát triển kinh tế-xã hội, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số… Những nhiệm vụ này đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, trong đó MTTQ Việt Nam các cấp giữ vai trò hết sức quan trọng trong tập hợp, đoàn kết, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân.

Đồng chí mong muốn, MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, thực hiện tốt hơn nữa vai trò, chức năng, nhiệm vụ trong giai đoạn mới, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ luôn sát cánh, đồng hành, tạo điều kiện để Mặt trận phát huy tốt hơn vai trò, vị thế trong đời sống xã hội, đóng góp thiết thực hơn nữa cho sự phát triển của quê hương.

Đồng chí Đào Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khẳng định MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao - Ảnh: N.M

Đồng chí Đào Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy đối với hoạt động của Mặt trận các cấp trong tỉnh.

Thông tin khái quát về một số kết quả nổi bật của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên thời gian qua, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khẳng định, thời gian tới, MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực thực hiện tốt công tác tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chính trị; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

Đồng chí Nguyễn Lương Bình, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh - Ảnh: N.M

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và hỗ trợ của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, qua đó tiếp thêm niềm tin, động lực để MTTQ Việt Nam các cấp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Dịp này, đồng chí Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã hoa chúc mừng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.