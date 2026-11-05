Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, gìn giữ bản sắc văn hóa làng quê

Cùng dự Ngày hội có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Lê Ngọc Quang cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đến dự ngày hội

Phát biểu tại ngày hội, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú gửi lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng tốt đẹp đến các cụ, các ông, bà, các bác, cùng toàn thể nhân dân và thế hệ trẻ địa phương. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết: Ngày hội năm nay diễn ra trong không khí cả nước thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, đồng thời hướng tới kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11). Đây không chỉ là dịp để cộng đồng dân cư gặp gỡ, thắt chặt tình đoàn kết mà còn là cơ hội tôn vinh những giá trị văn hóa được gìn giữ, vun đắp qua nhiều thế hệ.

Nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại hội Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất năm 1946: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”, Thường trực Ban Bí thư khẳng định, văn hóa và đại đoàn kết toàn dân tộc có mối quan hệ mật thiết, bổ trợ cho nhau. Văn hóa vun đắp tình làng nghĩa xóm, gắn kết con người; trong khi sức mạnh đoàn kết tạo nền tảng để bảo tồn, phát huy những giá trị truyền thống, xây dựng cộng đồng phát triển bền vững.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại ngày hội

Đánh giá những kết quả đạt được tại địa phương, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú bày tỏ vui mừng khi kinh tế xã Hòa Vang tiếp tục phát triển, các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước nâng cao. Đặc biệt, hệ thống chính trị được sắp xếp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; công tác giải quyết thủ tục hành chính ngày càng thuận lợi, nhanh chóng thông qua môi trường điện tử.

Đối với thôn Bồ Bản, Thường trực Ban Bí thư ghi nhận, biểu dương tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của người dân trong gìn giữ truyền thống lịch sử, văn hóa và xây dựng cộng đồng dân cư. Đây là những nền tảng quan trọng để địa phương tiếp tục phát huy tiềm năng, hiện thực hóa mục tiêu xây dựng thôn văn hóa đặc trưng Bồ Bản.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang gặp gỡ các cụ cao tuổi tại ngày hội

Định hướng nhiệm vụ thời gian tới, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc xã và nhân dân tập trung thực hiện tốt 4 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vun đắp tình làng nghĩa xóm, tinh thần tương thân tương ái; hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng, giảm nghèo bền vững, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Cùng với đó, cần nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; gắn xây dựng gia đình văn hóa, tộc họ văn hóa với giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, xây dựng không gian sống xanh, sạch, đẹp và an toàn.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cũng lưu ý địa phương phải coi trọng công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, gìn giữ cốt cách làng quê, kiến trúc và không gian tâm linh của đình làng Bồ Bản; chú trọng trao truyền nghệ thuật bài chòi cho thế hệ trẻ. Việc bảo tồn văn hóa cần được kết nối với phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, qua đó tạo thêm sinh kế, động lực phát triển kinh tế cho người dân.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao quà tặng chính quyền xã Hòa Vang và các gia đình tiêu biểu trên địa bàn

Một nhiệm vụ quan trọng khác là phát huy dân chủ ở cơ sở, thực hiện thực chất phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân giám sát và dân thụ hưởng”. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể cần phát huy vai trò cầu nối, kịp thời nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; chính quyền phải thường xuyên lắng nghe, giải quyết công việc công khai, minh bạch, đúng thẩm quyền, củng cố niềm tin của người dân.

Khẳng định quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước “Dân là gốc, nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới”, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tin tưởng với truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm và khát vọng vươn lên, thôn Bồ Bản sẽ tiếp tục phát triển giàu đẹp, văn minh, trở thành hình mẫu khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc.

Dịp này, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã trao quà tặng chính quyền xã Hòa Vang và các gia đình tiêu biểu trên địa bàn TP Đà Nẵng, ghi nhận những đóng góp tích cực trong các phong trào thi đua, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Công Hạnh